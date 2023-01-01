Чтение данных из SQL таблицы в C# DataTable: подробный гайд

Быстрый ответ

Для переноса данных из SQL в C# DataTable можно использовать SqlDataAdapter, который входит в состав System.Data.SqlClient. Сформулируйте SQL-запрос SELECT, настройте строку подключения и позвольте SqlDataAdapter выполнить эту работу: загрузку данных и заполнения DataTable в C# ваших данных. Вот простейший пример кода:

csharp Скопировать код using System.Data; using System.Data.SqlClient; string connString = "Data Source=(Ваш Сервер); Initial Catalog=(Ваша База Данных); Integrated Security=True"; string sqlQuery = "SELECT * FROM (Ваша Таблица)"; using (SqlConnection conn = new SqlConnection(connString)) using (SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(sqlQuery, conn)) { DataTable dt = new DataTable(); adapter.Fill(dt); // Итак, начинаем загрузку данных! }

Подстановки (Ваш Сервер), (Ваша База Данных) и (Ваша Таблица) необходимо заменить соответствующими значениями. Таким образом, вы сможете получить данные из SQL и продолжить работу над ними в C#.

Соединение — это все

Защищенное и надежное соединение — это фундамент эффективной работы с данными. Использование конструкции using с этой целью имеет ряд преимуществ:

Она обеспечивает установление соединения.

Она гарантирует закрытие соединения даже в ситуации, когда происходит ошибка. «Открытое соединение с SQL-базой приходит в паб, но паб оказывается null . Понятие? Иногда даже сборщику мусора это не ясно."

SQL-команды и параметры

Понимание особенностей использования CommandType может значительно улучшить качество вашего кода. В случаях, когда требуется вызвать хранимую процедуру, используйте CommandType.StoredProcedure . При помощи SqlParameter возможно избежать SQL-инъекций и сделать выполнение сложных запросов проще:

csharp Скопировать код string sqlQuery = "SELECT * FROM Table WHERE Column = @Value"; SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlQuery, conn); cmd.Parameters.AddWithValue("@Value", someValue); // В этом месте мы подставляем значения в шаблон запроса

Обработка исключений — признак сознательного подхода к программированию

Грамотное использование блоков try-catch вокруг операций с базой данных обеспечивает стабильность работы приложения даже при неожиданных сбоях.

Визуализация

Попробуем визуализировать процесс загрузки данных из SQL таблицы в C# DataTable:

Представьте SQL-базу данных как библиотеку (📚), а C# DataTable как книжный шкаф (🗂):

Markdown Скопировать код SQL таблица (📚): [Запись 1📖, Запись 2📖, Запись 3📖] C# DataTable (🗂): [Пусто]

Импорт данных аналогичен перемещению книг:

Markdown Скопировать код 📚 ➡️ 🗂️: [Запись 1📗, Запись 2📗, Запись 3📗] # Каждая книга символизирует запись данных, помещённую на полку книжного шкафа (DataTable)

Итак, перед вами заполненный книжный шкаф:

Markdown Скопировать код 🗂️: [Запись 1📗, Запись 2📗, Запись 3📗]

Так, вы успешно перенесли данные из библиотеки на полки книжного шкафа!

Уточнение подходов: лучшие практики, рекомендации и советы

ADO.NET и его альтернативы

В мире существуют альтернативы SqlDataAdapter , который является компонентом ADO.NET, такие как ORM-инструмент Entity Framework Core. Он предлагает расширенный набор функциональных возможностей, включая улучшенную работу с типами данных и поддержку отладки:

csharp Скопировать код using (var context = new YourDbContext()) { var list = context.YourEntity.ToList(); // Entity Framework действительно улучшил работу с C# с 2008 года }

Оптимизация процесса загрузки данных

Работая с большими массивами данных, используйте SqlDataReader.Read() . Этот метод позволяет считывать информацию построчно, что обеспечивает экономию памяти по сравнению с полным заполнением DataTable :

csharp Скопировать код List<YourType> results = new List<YourType>(); SqlCommand cmd = new SqlCommand(sqlQuery, conn); conn.Open(); using (SqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader()) { while (reader.Read()) { results.Add(new YourType { // Действие выполняется по аналогии с наполнением мешка сладостями по одной }); } } conn.Close(); // Не забывайте "закрыть дверь" по уходу

Централизация логики работы с базой данных

Размещение всех функций, обеспечивающих взаимодействие с базой данных, в одном месте облегчает корректный контроль соединений и исполнение команд, способствует повторному использованию кода и упрощает его поддержку.

Отзывчивость приложения

Вы можете использовать асинхронные методы SqlCommand и SqlDataReader , например, ExecuteReaderAsync , что поможет заметно улучшить производительность вашего приложения, в особенности с точки зрения пользовательского интерфейса.

