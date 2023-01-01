Case-Sensitive поиск в SQL Server: применяем WHERE-клаузу#Основы SQL #Синтаксис запросов #WHERE и фильтрация
Быстрый ответ
Для регулирования регистрозависимого поиска в SQL Server служит ключевое слово
COLLATE в комбинации с бинарной сортировкой, например,
Latin1_General_BIN. Вот таковым может выглядеть соответствующий запрос:
SELECT *
FROM your_table
WHERE your_column COLLATE Latin1_General_BIN = 'CaseSensitiveValue'
Такой запрос гарантирует точное совпадение регистра строки с указанным значением 'CaseSensitiveValue'.
Реализация регистрозависимого поиска в SQL Server
В SQL Server предложением
COLLATE можно управлять в любом столбце запроса, это позволяет задействовать регистрозависимое сравнение данных.
Способы реализации регистрозависимости
Применение предложения
COLLATE — основной способ работы с регистрозависимостью. Вместе с тем, существующие и дополнительные варианты включают в себя функцию
CAST, которая выполняет преобразование данных столбца в
VARBINARY, а в результате такое сравнение также становится регистрозависимым:
-- Для получения более точного результата сравнения
SELECT *
FROM your_table
WHERE CAST(your_column AS VARBINARY) = CAST('CaseSensitiveValue' AS VARBINARY)
Ещё одним эффективным методом с учетом регистра является функция
BINARY_CHECKSUM, которая осуществляет сравнение на уровне байтов:
-- BINARY_CHECKSUM — надёжный вариант регистрозависимого сравнения
SELECT *
FROM your_table
WHERE BINARY_CHECKSUM(your_column) = BINARY_CHECKSUM('CaseSensitiveValue')
Влияние регистрозависимости на производительность
Регистрозависимое сравнение может сказаться на скорости выполнения запросов, особенно если индексы не приспособлены для работы с бинарными сортировками. Важно выбирать такой метод, который будет наиболее эффективным в каждой отдельно взятой ситуации.
Простота применения и точность
Важные характеристики каждого метода: его практичность и точность совпадения.
COLLATE — удобный способ, не требующий кардинальных изменений в схеме базы данных, в отличие от фундаментальных преобразований в таблицах.
Визуализация
Считайте регистрозависимый поиск в SQL Server таким же тщательным, как детективное расследование Шерлока Холмса:
SELECT * FROM Suspects
WHERE Alias COLLATE Latin1_General_BIN = 'TheRedFox';
В этом контексте наглядно представляется следующая ситуация:
🕵️♂️: "Найди все записи с псевдонимом, точное написание которого 'TheRedFox'"
👤: "Вот 'theredfox'"
🕵️♂️: "Нет, мне нужен псевдоним, полностью соответствующий именно 'TheRedFox' с учётом регистра"
В мире SQL Server
COLLATE гарантирует в точности соответствующее совпадение регистра символов.
Разбор технических деталей
Установка регистрозависимости на уровне столбца
SQL Server дает возможность задать определённую сортировку для столбца во время его создания или модификации:
-- Как подать на заказ столбцу с учётом регистрозависимости
ALTER TABLE your_table
ALTER COLUMN your_column VARCHAR(255) COLLATE Latin1_General_BIN
Повышение производительности с помощью индексов
Ускорить запросы при помощи создания индексов, обеспечивающих требования регистрозависимого поиска, возможно:
-- Если для вашего запроса необходим экстра прорыв в скорости
CREATE INDEX idx_your_column_cs ON your_table(your_column COLLATE Latin1_General_BIN)
Практика – залог профессионализма
Не останавливайтесь на экспериментировании с разнообразными подходами, чтобы выбрать наиболее подходящий для решения ваших задач.
Полезные материалы
- COLLATE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Глубже познакомиться с управлением регистрозависимостью при помощи
COLLATE.
- CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Пополните свои знания о преобразовании типов данных для регистрозависимого сравнения.
- LIKE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Получить подробную информацию о поиске по шаблону в контексте регистрозависимых запросов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик