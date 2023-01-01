Case-Sensitive поиск в SQL Server: применяем WHERE-клаузу

Быстрый ответ

Для регулирования регистрозависимого поиска в SQL Server служит ключевое слово COLLATE в комбинации с бинарной сортировкой, например, Latin1_General_BIN . Вот таковым может выглядеть соответствующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column COLLATE Latin1_General_BIN = 'CaseSensitiveValue'

Такой запрос гарантирует точное совпадение регистра строки с указанным значением 'CaseSensitiveValue'.

Реализация регистрозависимого поиска в SQL Server

В SQL Server предложением COLLATE можно управлять в любом столбце запроса, это позволяет задействовать регистрозависимое сравнение данных.

Способы реализации регистрозависимости

Применение предложения COLLATE — основной способ работы с регистрозависимостью. Вместе с тем, существующие и дополнительные варианты включают в себя функцию CAST , которая выполняет преобразование данных столбца в VARBINARY , а в результате такое сравнение также становится регистрозависимым:

SQL Скопировать код -- Для получения более точного результата сравнения SELECT * FROM your_table WHERE CAST(your_column AS VARBINARY) = CAST('CaseSensitiveValue' AS VARBINARY)

Ещё одним эффективным методом с учетом регистра является функция BINARY_CHECKSUM , которая осуществляет сравнение на уровне байтов:

SQL Скопировать код -- BINARY_CHECKSUM — надёжный вариант регистрозависимого сравнения SELECT * FROM your_table WHERE BINARY_CHECKSUM(your_column) = BINARY_CHECKSUM('CaseSensitiveValue')

Влияние регистрозависимости на производительность

Регистрозависимое сравнение может сказаться на скорости выполнения запросов, особенно если индексы не приспособлены для работы с бинарными сортировками. Важно выбирать такой метод, который будет наиболее эффективным в каждой отдельно взятой ситуации.

Простота применения и точность

Важные характеристики каждого метода: его практичность и точность совпадения. COLLATE — удобный способ, не требующий кардинальных изменений в схеме базы данных, в отличие от фундаментальных преобразований в таблицах.

Визуализация

Считайте регистрозависимый поиск в SQL Server таким же тщательным, как детективное расследование Шерлока Холмса:

Markdown Скопировать код SELECT * FROM Suspects WHERE Alias COLLATE Latin1_General_BIN = 'TheRedFox';

В этом контексте наглядно представляется следующая ситуация:

Markdown Скопировать код 🕵️‍♂️: "Найди все записи с псевдонимом, точное написание которого 'TheRedFox'" 👤: "Вот 'theredfox'" 🕵️‍♂️: "Нет, мне нужен псевдоним, полностью соответствующий именно 'TheRedFox' с учётом регистра"

В мире SQL Server COLLATE гарантирует в точности соответствующее совпадение регистра символов.

Разбор технических деталей

Установка регистрозависимости на уровне столбца

SQL Server дает возможность задать определённую сортировку для столбца во время его создания или модификации:

SQL Скопировать код -- Как подать на заказ столбцу с учётом регистрозависимости ALTER TABLE your_table ALTER COLUMN your_column VARCHAR(255) COLLATE Latin1_General_BIN

Повышение производительности с помощью индексов

Ускорить запросы при помощи создания индексов, обеспечивающих требования регистрозависимого поиска, возможно:

SQL Скопировать код -- Если для вашего запроса необходим экстра прорыв в скорости CREATE INDEX idx_your_column_cs ON your_table(your_column COLLATE Latin1_General_BIN)

Практика – залог профессионализма

Не останавливайтесь на экспериментировании с разнообразными подходами, чтобы выбрать наиболее подходящий для решения ваших задач.

Полезные материалы