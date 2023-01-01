Быстрое копирование таблицы в MySQL: методы и индексы#MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Для быстрого копирования таблицы в MySQL можно использовать следующий упрощенный запрос:
CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT * FROM старая_таблица;
Этот запрос одновременно переносит структуру и данные из
старая_таблица в
новая_таблица. Однако он не включает индексы, что может быть критично для производительности базы данных. Для сохранения индексов рекомендуется использовать оператор
LIKE:
CREATE TABLE новая_таблица LIKE старая_таблица;
INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица;
Сочетание команд
CREATE TABLE ... LIKE и
INSERT INTO ... SELECT позволяет скопировать полную структуру таблицы, включая её индексы и данные.
Разбираемся, почему и как
Сохранение индексов (ведь они действительно важны)
Использование
CREATE TABLE ... LIKE позволяет сохранить структуру и индексы при копировании данных из
старая_таблица в
новая_таблица.
Когда нужна максимальная скорость (а разве она не всегда нужна? 😎)
Для ускорения процесса копирования данных можно отключить проверку уникальности ключей. Это значительно повышает производительность MySQL.
SET unique_checks=0; -- Жизнь проще без проверок
SET foreign_key_checks=0; -- Никаких формальностей. Действуем!
ALTER TABLE новая_таблица DISABLE KEYS; -- Пусть мои ключи почивают
INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица; -- Давай начнём
ALTER TABLE новая_таблица ENABLE KEYS; -- Ключи, пробудитесь
SET unique_checks=1; -- Возвращаемся к стандартным проверкам
SET foreign_key_checks=1; -- Итак, где же мои внешние ключи?
Вышеуказанная последовательность команд приостанавливает обновление индексов и проверку ограничений, что позволяет MySQL вставлять строки быстрее.
Сохранение согласованности типов данных (да, это не название музыкальной группы)
Сохраняйте совместимость типов данных в копируемых таблицах, чтобы избежать лишних и трудоёмких преобразований типов данных.
Визуализация
Процесс копирования таблицы в MySQL можно представить таким образом:
Исходная таблица (🔲🔲🔲): [Строка А, Строка B, Строка C]
Новая таблица (➡️🏗️): []
Действуя методом
CREATE TABLE ... AS SELECT:
🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️⚡️: [Строка А, Строка B, Строка C]
# Быстро как молния! Таблица полностью готова!
Для сохранения всех характеристик, включая индексы, предпочтительнее использовать
CREATE TABLE ... LIKE:
🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️🔐: [Строка А, Строка B, Строка C] + Индексы
# Все на месте! Полная таблица с индексами готова!
Осознавая эти подходы, вы сможете выбрать наиболее подходящий способ в зависимости от требований к обработке данных.
Выбираем подходящий инструмент
Большие таблицы требуют особого подхода
Для работы с большими таблицами используйте
DISABLE KEYS и
foreign_key_checks. Обработка большого объема данных требует особого подхода.
Не забывайте про скорость чтения и записи на диск
Примите во внимание производительность ввода-вывода на вашей системе. Даже самые быстрые запросы будут недействительными на медленных серверах.
Действия после копирования: перестройка индексов
Если вы использовали
CREATE TABLE ... SELECT, не забывайте о необходимости вручную перестраивать индексы. На это может потребоваться некоторое время.
Сохраняем целостность данных после копирования
После завершения операции копирования убедитесь, что все настройки возвращены в исходное состояние. Это важно для обеспечения целостности данных.
Павел Лазарев
аналитик по исследованиям