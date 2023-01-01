Быстрое копирование таблицы в MySQL: методы и индексы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для быстрого копирования таблицы в MySQL можно использовать следующий упрощенный запрос:

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT * FROM старая_таблица;

Этот запрос одновременно переносит структуру и данные из старая_таблица в новая_таблица . Однако он не включает индексы, что может быть критично для производительности базы данных. Для сохранения индексов рекомендуется использовать оператор LIKE :

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица LIKE старая_таблица; INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица;

Сочетание команд CREATE TABLE ... LIKE и INSERT INTO ... SELECT позволяет скопировать полную структуру таблицы, включая её индексы и данные.

Разбираемся, почему и как

Сохранение индексов (ведь они действительно важны)

Использование CREATE TABLE ... LIKE позволяет сохранить структуру и индексы при копировании данных из старая_таблица в новая_таблица .

Когда нужна максимальная скорость (а разве она не всегда нужна? 😎)

Для ускорения процесса копирования данных можно отключить проверку уникальности ключей. Это значительно повышает производительность MySQL.

SQL Скопировать код SET unique_checks=0; -- Жизнь проще без проверок SET foreign_key_checks=0; -- Никаких формальностей. Действуем! ALTER TABLE новая_таблица DISABLE KEYS; -- Пусть мои ключи почивают INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица; -- Давай начнём ALTER TABLE новая_таблица ENABLE KEYS; -- Ключи, пробудитесь SET unique_checks=1; -- Возвращаемся к стандартным проверкам SET foreign_key_checks=1; -- Итак, где же мои внешние ключи?

Вышеуказанная последовательность команд приостанавливает обновление индексов и проверку ограничений, что позволяет MySQL вставлять строки быстрее.

Сохранение согласованности типов данных (да, это не название музыкальной группы)

Сохраняйте совместимость типов данных в копируемых таблицах, чтобы избежать лишних и трудоёмких преобразований типов данных.

Визуализация

Процесс копирования таблицы в MySQL можно представить таким образом:

Markdown Скопировать код Исходная таблица (🔲🔲🔲): [Строка А, Строка B, Строка C] Новая таблица (➡️🏗️): []

Действуя методом CREATE TABLE ... AS SELECT :

Markdown Скопировать код 🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️⚡️: [Строка А, Строка B, Строка C] # Быстро как молния! Таблица полностью готова!

Для сохранения всех характеристик, включая индексы, предпочтительнее использовать CREATE TABLE ... LIKE :

Markdown Скопировать код 🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️🔐: [Строка А, Строка B, Строка C] + Индексы # Все на месте! Полная таблица с индексами готова!

Осознавая эти подходы, вы сможете выбрать наиболее подходящий способ в зависимости от требований к обработке данных.

Выбираем подходящий инструмент

Большие таблицы требуют особого подхода

Для работы с большими таблицами используйте DISABLE KEYS и foreign_key_checks . Обработка большого объема данных требует особого подхода.

Не забывайте про скорость чтения и записи на диск

Примите во внимание производительность ввода-вывода на вашей системе. Даже самые быстрые запросы будут недействительными на медленных серверах.

Действия после копирования: перестройка индексов

Если вы использовали CREATE TABLE ... SELECT , не забывайте о необходимости вручную перестраивать индексы. На это может потребоваться некоторое время.

Сохраняем целостность данных после копирования

После завершения операции копирования убедитесь, что все настройки возвращены в исходное состояние. Это важно для обеспечения целостности данных.

Полезные материалы