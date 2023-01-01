Быстрое копирование таблицы в MySQL: методы и индексы

#MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Для быстрого копирования таблицы в MySQL можно использовать следующий упрощенный запрос:

CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT * FROM старая_таблица;

Этот запрос одновременно переносит структуру и данные из старая_таблица в новая_таблица. Однако он не включает индексы, что может быть критично для производительности базы данных. Для сохранения индексов рекомендуется использовать оператор LIKE:

CREATE TABLE новая_таблица LIKE старая_таблица; 
INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица;

Сочетание команд CREATE TABLE ... LIKE и INSERT INTO ... SELECT позволяет скопировать полную структуру таблицы, включая её индексы и данные.

Сохранение индексов (ведь они действительно важны)

Использование CREATE TABLE ... LIKE позволяет сохранить структуру и индексы при копировании данных из старая_таблица в новая_таблица.

Когда нужна максимальная скорость (а разве она не всегда нужна? 😎)

Для ускорения процесса копирования данных можно отключить проверку уникальности ключей. Это значительно повышает производительность MySQL.

SET unique_checks=0; -- Жизнь проще без проверок
SET foreign_key_checks=0; -- Никаких формальностей. Действуем!
ALTER TABLE новая_таблица DISABLE KEYS; -- Пусть мои ключи почивают
INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица; -- Давай начнём
ALTER TABLE новая_таблица ENABLE KEYS; -- Ключи, пробудитесь
SET unique_checks=1; -- Возвращаемся к стандартным проверкам
SET foreign_key_checks=1; -- Итак, где же мои внешние ключи?

Вышеуказанная последовательность команд приостанавливает обновление индексов и проверку ограничений, что позволяет MySQL вставлять строки быстрее.

Сохранение согласованности типов данных (да, это не название музыкальной группы)

Сохраняйте совместимость типов данных в копируемых таблицах, чтобы избежать лишних и трудоёмких преобразований типов данных.

Визуализация

Процесс копирования таблицы в MySQL можно представить таким образом:

Исходная таблица (🔲🔲🔲): [Строка А, Строка B, Строка C]
Новая таблица (➡️🏗️): []

Действуя методом CREATE TABLE ... AS SELECT:

🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️⚡️: [Строка А, Строка B, Строка C]
# Быстро как молния! Таблица полностью готова!

Для сохранения всех характеристик, включая индексы, предпочтительнее использовать CREATE TABLE ... LIKE:

🔲🔲🔲 ➡️ 🏗️🔐: [Строка А, Строка B, Строка C] + Индексы
# Все на месте! Полная таблица с индексами готова!

Осознавая эти подходы, вы сможете выбрать наиболее подходящий способ в зависимости от требований к обработке данных.

Выбираем подходящий инструмент

Большие таблицы требуют особого подхода

Для работы с большими таблицами используйте DISABLE KEYS и foreign_key_checks. Обработка большого объема данных требует особого подхода.

Не забывайте про скорость чтения и записи на диск

Примите во внимание производительность ввода-вывода на вашей системе. Даже самые быстрые запросы будут недействительными на медленных серверах.

Действия после копирования: перестройка индексов

Если вы использовали CREATE TABLE ... SELECT, не забывайте о необходимости вручную перестраивать индексы. На это может потребоваться некоторое время.

Сохраняем целостность данных после копирования

После завершения операции копирования убедитесь, что все настройки возвращены в исходное состояние. Это важно для обеспечения целостности данных.

Полезные материалы

  1. Документация MySQL: REPLACE Statement — подробная информация о SQL команде REPLACE непосредственно от разработчиков.
  2. StackExchange: Как перенести базу данных на другой сервер — научитесь эффективно переносить базы данных на основе советов экспертов.
  3. MySQL Performance Blog: INSERT INTO ... SELECT для таблиц InnoDB — глубокое погружение в вопрос повышения производительности при копировании данных для таблиц InnoDB.
  4. GitHub Gist: Примеры использования JSON — руководство по работе с данными в формате JSON. Полезное чтение для расширения знаний.
  5. Stack Overflow: Добавление нового столбца в SQLite — узнайте, как проводить изменения в структуре баз данных на примере вопросов и ответов на Stack Overflow.
Павел Лазарев

аналитик по исследованиям

