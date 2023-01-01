Быстрое добавление и заполнение нового столбца ID в SQL Server
Быстрый ответ
Для добавления в таблицу столбца с автоинкрементом воспользуйтесь представленной ниже командой:
ALTER TABLE ВашаТаблица ADD НовыйIdСтолбец INT IDENTITY(1,1);
НовыйIdСтолбец автоматически создаст уникальные последовательные целочисленные идентификаторы, начинающиеся с 1. Существующие данные при этом не будут задеты, а бремя ручного обновления снимется с управляющего SQL Server.
Соблюдение целостности данных
Для гарантии целостности базы данных рекомендуется сделать новый столбец с автоинкрементом основным ключом. Благодаря этому подходу можно исключить появление дублирующихся и пустых значений, а также можно улучшить производительность вследствие создания скрытого кластерного индекса.
ALTER TABLE ВашаТаблица ADD CONSTRAINT PK_ВашаТаблица PRIMARY KEY CLUSTERED (НовыйIdСтолбец);
Данная операция обеспечивает уникальность всех записей и исключает вероятность появления значений NULL.
Работа с большими таблицами: Безопасный подход
При работе с таблицами большого размера команда
ALTER TABLE может оказать негативное влияание на производительность. В этом случае представляется альтернативный подход: использование функции
ROW_NUMBER() и пересоздание таблицы:
/* Приступите к обеспечению безопасности */
BEGIN TRANSACTION;
/* Создайте копию исходной таблицы с дополнительным столбцом автоинкремента */
CREATE TABLE ВременнаяТаблица AS
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) AS НовыйIdСтолбец
FROM ВашаТаблица;
/* Удалите старую таблицу */
DROP TABLE ВашаТаблица;
/* Переименуйте временную таблицу, восстанавливая изначальное название */
EXEC sp_rename 'ВременнаяТаблица', 'ВашаТаблица';
/* Закончите транзакцию */
COMMIT TRANSACTION;
Этот метод не предполагает использования курсоров и обеспечивает более эффективную производительность, что особенно важно для больших таблиц. Не забудьте следить за логической корректностью данных, предоставляемых с помощью
ROW_NUMBER().
Визуализация
Добавление столбца с автоинкрементом можно сравнить со строительством небоскреба: так же, как на незастроенном месте появляется небоскреб, в таблице каждому "жителю" присваивается уникальный идентификатор.
Таблица До: 🏙️🆓🏙️ (Пустырь)
Таблица После: 🏙️🏢🏙️ (Небоскреб с идентификаторами 1, 2, 3...)
Чтобы присвоить каждому "жителю" свой уникальный "этаж", используйте следующую команду:
/* Модернизируем структуру */
ALTER TABLE ВашаТаблица ADD IdСтолбец INT IDENTITY(1,1);
Таким образом, мы получаем уникальные идентификаторы для каждой записи, что исключает возможность конфликтов при их присвоении.
Подумайте над следующим, прежде чем добавить столбец автоинкремента
Перед тем как добавлять в таблицу столбец с автоинкрементом, следует обдумать потенциальные риски. Особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:
- Реплицируемым таблицам: автоинкрементные идентификаторы могут вызвать конфликты при репликации;
- Распределённым базам данных: в таких системах обеспечение уникальности представляет изрядный вызов;
- ETL-процессам: неожиданные изменения в структуре могут привести к сбоям в работе.
Алина Карпова
инженер по данным