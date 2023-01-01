Быстрое добавление и заполнение нового столбца ID в SQL Server

Быстрый ответ

Для добавления в таблицу столбца с автоинкрементом воспользуйтесь представленной ниже командой:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ВашаТаблица ADD НовыйIdСтолбец INT IDENTITY(1,1);

НовыйIdСтолбец автоматически создаст уникальные последовательные целочисленные идентификаторы, начинающиеся с 1. Существующие данные при этом не будут задеты, а бремя ручного обновления снимется с управляющего SQL Server.

Соблюдение целостности данных

Для гарантии целостности базы данных рекомендуется сделать новый столбец с автоинкрементом основным ключом. Благодаря этому подходу можно исключить появление дублирующихся и пустых значений, а также можно улучшить производительность вследствие создания скрытого кластерного индекса.

SQL Скопировать код ALTER TABLE ВашаТаблица ADD CONSTRAINT PK_ВашаТаблица PRIMARY KEY CLUSTERED (НовыйIdСтолбец);

Данная операция обеспечивает уникальность всех записей и исключает вероятность появления значений NULL.

Работа с большими таблицами: Безопасный подход

При работе с таблицами большого размера команда ALTER TABLE может оказать негативное влияание на производительность. В этом случае представляется альтернативный подход: использование функции ROW_NUMBER() и пересоздание таблицы:

SQL Скопировать код /* Приступите к обеспечению безопасности */ BEGIN TRANSACTION; /* Создайте копию исходной таблицы с дополнительным столбцом автоинкремента */ CREATE TABLE ВременнаяТаблица AS SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) AS НовыйIdСтолбец FROM ВашаТаблица; /* Удалите старую таблицу */ DROP TABLE ВашаТаблица; /* Переименуйте временную таблицу, восстанавливая изначальное название */ EXEC sp_rename 'ВременнаяТаблица', 'ВашаТаблица'; /* Закончите транзакцию */ COMMIT TRANSACTION;

Этот метод не предполагает использования курсоров и обеспечивает более эффективную производительность, что особенно важно для больших таблиц. Не забудьте следить за логической корректностью данных, предоставляемых с помощью ROW_NUMBER() .

Визуализация

Добавление столбца с автоинкрементом можно сравнить со строительством небоскреба: так же, как на незастроенном месте появляется небоскреб, в таблице каждому "жителю" присваивается уникальный идентификатор.

Markdown Скопировать код Таблица До: 🏙️🆓🏙️ (Пустырь) Таблица После: 🏙️🏢🏙️ (Небоскреб с идентификаторами 1, 2, 3...)

Чтобы присвоить каждому "жителю" свой уникальный "этаж", используйте следующую команду:

Таким образом, мы получаем уникальные идентификаторы для каждой записи, что исключает возможность конфликтов при их присвоении.

Подумайте над следующим, прежде чем добавить столбец автоинкремента

Перед тем как добавлять в таблицу столбец с автоинкрементом, следует обдумать потенциальные риски. Особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:

Реплицируемым таблицам : автоинкрементные идентификаторы могут вызвать конфликты при репликации;

: автоинкрементные идентификаторы могут вызвать конфликты при репликации; Распределённым базам данных : в таких системах обеспечение уникальности представляет изрядный вызов;

: в таких системах обеспечение уникальности представляет изрядный вызов; ETL-процессам: неожиданные изменения в структуре могут привести к сбоям в работе.

