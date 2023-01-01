Быстрое добавление и заполнение нового столбца ID в SQL Server

Быстрый ответ

Для добавления в таблицу столбца с автоинкрементом воспользуйтесь представленной ниже командой:

ALTER TABLE ВашаТаблица ADD НовыйIdСтолбец INT IDENTITY(1,1);

НовыйIdСтолбец автоматически создаст уникальные последовательные целочисленные идентификаторы, начинающиеся с 1. Существующие данные при этом не будут задеты, а бремя ручного обновления снимется с управляющего SQL Server.

Соблюдение целостности данных

Для гарантии целостности базы данных рекомендуется сделать новый столбец с автоинкрементом основным ключом. Благодаря этому подходу можно исключить появление дублирующихся и пустых значений, а также можно улучшить производительность вследствие создания скрытого кластерного индекса.

ALTER TABLE ВашаТаблица ADD CONSTRAINT PK_ВашаТаблица PRIMARY KEY CLUSTERED (НовыйIdСтолбец);

Данная операция обеспечивает уникальность всех записей и исключает вероятность появления значений NULL.

Работа с большими таблицами: Безопасный подход

При работе с таблицами большого размера команда ALTER TABLE может оказать негативное влияание на производительность. В этом случае представляется альтернативный подход: использование функции ROW_NUMBER() и пересоздание таблицы:

/* Приступите к обеспечению безопасности */
BEGIN TRANSACTION;

/* Создайте копию исходной таблицы с дополнительным столбцом автоинкремента */
CREATE TABLE ВременнаяТаблица AS
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) AS НовыйIdСтолбец
FROM ВашаТаблица;

/* Удалите старую таблицу */
DROP TABLE ВашаТаблица;

/* Переименуйте временную таблицу, восстанавливая изначальное название */
EXEC sp_rename 'ВременнаяТаблица', 'ВашаТаблица';

/* Закончите транзакцию */
COMMIT TRANSACTION;

Этот метод не предполагает использования курсоров и обеспечивает более эффективную производительность, что особенно важно для больших таблиц. Не забудьте следить за логической корректностью данных, предоставляемых с помощью ROW_NUMBER().

Визуализация

Добавление столбца с автоинкрементом можно сравнить со строительством небоскреба: так же, как на незастроенном месте появляется небоскреб, в таблице каждому "жителю" присваивается уникальный идентификатор.

Таблица До: 🏙️🆓🏙️ (Пустырь)
Таблица После: 🏙️🏢🏙️ (Небоскреб с идентификаторами 1, 2, 3...)

Чтобы присвоить каждому "жителю" свой уникальный "этаж", используйте следующую команду:

/* Модернизируем структуру */
ALTER TABLE ВашаТаблица ADD IdСтолбец INT IDENTITY(1,1);

Таким образом, мы получаем уникальные идентификаторы для каждой записи, что исключает возможность конфликтов при их присвоении.

Подумайте над следующим, прежде чем добавить столбец автоинкремента

Перед тем как добавлять в таблицу столбец с автоинкрементом, следует обдумать потенциальные риски. Особое внимание необходимо уделить следующим аспектам:

  • Реплицируемым таблицам: автоинкрементные идентификаторы могут вызвать конфликты при репликации;
  • Распределённым базам данных: в таких системах обеспечение уникальности представляет изрядный вызов;
  • ETL-процессам: неожиданные изменения в структуре могут привести к сбоям в работе.

Полезные материалы

  1. ALTER TABLE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — обширный ресурс, посвященный SQL Server от Microsoft.
  2. SQL Server add auto increment primary key to existing table – Stack Overflow — обсуждение специалистов на площадке Stack Overflow.
  3. @@IDENTITY (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробная информация о работе SQL Server непосредственно от Microsoft.
  4. Identity Columns – Simple Talk — детальное изучение столбцов с автоинкрементом.
  5. SQL Server add auto-incremental identity column to table after creating table — авторитетные советы и рекомендации по работе с SQL Server.
Алина Карпова

инженер по данным

