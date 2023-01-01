Быстрый подсчет строк в PostgreSQL: ограничение и проценты

Быстрый ответ

Если вам нужно узнать приближенное число строк в таблице PostgreSQL, выполните следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT reltuples AS estimated_count FROM pg_class WHERE oid = 'ваша_таблица'::regclass;

Вместо 'ваша_таблица' подставьте имя своей таблицы. Полученное число даст вам ориентировочную оценку, основанную на данных системных каталогов PostgreSQL, что обеспечивает быстрое получение результатов. Помимо этого, это всего лишь оценка, которая основывается на последних изменениях в базе данных и не учитывает транзакции, ожидающие подтверждения. Для точного подсчета строк используйте запрос SELECT COUNT(*) FROM ваша_таблица; . Учтите, что для больших таблиц такой способ подсчета потребует большие ресурсы!

Дополнительная информация о подсчете строк и оценках

Точность против скорости

Точный подсчёт : Для этого используйте SELECT COUNT(*) , чтобы учесть каждую строку. Такой метод идеально подходит для небольших таблиц или в случаях, когда изменения в таблице происходят редко.

: Для этого используйте , чтобы учесть каждую строку. Такой метод идеально подходит для или в случаях, когда изменения в таблице происходят редко. Оценочный подсчёт: Атрибут pg_class.reltuples даёт быстрые оценки, которые эффективны при работе с большими таблицами, где нужно сохранять производительность.

Вопрос поддержания актуальности оценок

Оценки в PostgreSQL могут становиться устаревшими. Регулярное выполнение ANALYZE ваша_таблица; или VACUUM ваша_таблица; обновляет статистику и позволяет поддерживать актуальность оценочных подсчётов.

Внимание, разделенные таблицы!

Если вы работаете с разделенными таблицами, будьте предельно внимательны: оценки pg_class.reltuples могут ввести вас в заблуждение. Проверяйте полученные данные всегда.

Сочетание методов подсчёта

Применяйте SELECT COUNT(*) только в случае, если оценочное число ниже заданного порога. Так вы найти баланс между скоростью и точностью.

Сложные запросы и проектирование схемы

Сложные запросы могут усложнить точность оценок. Качественное проектирование схемы помогает снижать дублирование данных и увеличивает скорость подсчета строк.

Индексы и функции — ваши союзники

Индексы : Они ускоряют работу со сложными запросами.

: Они ускоряют работу со сложными запросами. Вспомогательные функции: Например, функция count_estimate может помочь быстрее подсчитать строки в больших таблицах.

Визуализация

Выберите подходящий подход:

count_estimate (🪟) – быстрый взгляд и оценивание общего количества строк.

(🪟) – быстрый взгляд и общего количества строк. SELECT COUNT(*) (📬) – детальный подсчет, потребующий времени, но дающий точное число.

Ускорение оценок и предупреждения

Оптимизация стратегии

TABLESAMPLE может помочь в поиске идеального сочетания точности и скорости:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM ваша_таблица TABLESAMPLE SYSTEM (1); -- Пробная выборка на 1%. Очень эффективен.

Внимание, интенсивная запись!

Если запись в вашу таблицу происходит часто, использование reltuples требует частого обновления статистики.

Берегитесь самообмана!

Помните, что результаты GROUP BY показывают количество по группам, а не общее число строк. Кроме того, оценки плана выполнения запроса в EXPLAIN могут ввести в заблуждение при наличии сложных условий в запросе.

Развивайте ваш SQL-инструментарий

Подумайте об создании пользовательской функции или о использовании расширений PostgreSQL для улучшения подсчета строк. Используйте функцию HASH для ускорения подсчета уникальных значений в столбце.

