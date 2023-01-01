Быстрая вставка 4000+ записей в БД через Entity Framework

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для массовой вставки данных рекомендуется использовать EFCore.BulkExtensions. Данный инструмент исключает механизм отслеживания изменений Entity Framework из процесса, что позволяет осуществлять прямую и высокоэффективную запись данных.

Пример:

csharp Скопировать код context.BulkInsert(entitiesList); // Скорость звездолёта Enterprise! 🚀

Чтобы оптимально справиться с массовым внесением данных, рассмотрим методы, которые способствуют ускорению процесса.

Максимизация скорости

Группировка: Создание эффективных блоков из большого объема данных

Сформируйте группы записей и старайтесь избегать вызова SaveChanges() после каждой из них. Концентрирование вызовов базы данных помогает увеличить скорость обработки данных.

csharp Скопировать код foreach (var entity in entitiesList) { context.Add(entity); //Собираем набор сущностей! } context.SaveChanges(); //Производим запись данных!

Совет по пороговому значению: Экспериментируйте с размерами групп. Возможно, начните с размера около 100 и затем увеличьте его до 1000 или более, чтобы подобрать оптимальное значение.

Внимание, память: Большие объекты могут нагрузить вашу память. Определите безопасный предел и избегайте ошибок переполнения памяти.

Уменьшение нагрузки на отслеживание изменений

Отключите AutoDetectChangesEnabled в Entity Framework для ускорения работы. Так вы отмените внутреннее отслеживание изменений, которое может замедлять выполнение массовых операций.

csharp Скопировать код context.Configuration.AutoDetectChangesEnabled = false; // Выключаем автоотслеживание изменений для ускорения процесса.

Для сохранения высокой производительности регулярно обновляйте DbContext.

Управление транзакциями с вашей стороны!

Оберните операции в TransactionScope . Этот подход обеспечивает согласованность и целостность данных, что крайне важно при взаимодействии с базой данных.

csharp Скопировать код using(var transaction = new TransactionScope()) { // Здесь реализуются все предварительно отложенные операции! transaction.Complete(); // Завершаем транзакцию! }

Асинхронность: ключ к эффективности!

Асинхронные методы, такие как BulkInsertAsync , помогут увеличить пропускную способность и поддержать отзывчивость вашего приложения.

Применение SQLBulkCopy: Обходим EF

В случаях с большим объем данных можно обойти Entity Framework и использовать SqlBulkCopy .

csharp Скопировать код using (var bulkCopy = new SqlBulkCopy(connection)) { //BulkCopy ожидает настройки // После этого производит быстрое копирование данных из источника в целевое место }

Дополнительную информацию о возможностях SqlBulkCopy вы найдете в документации.

Настройка оптимизации

Отключите ValidateOnSaveEnabled для ускорения сохранения. Это очень поможет при вставке большого объема данных. Все мы любим быстрое сохранение, не так ли?

Понимание компромиссов

Entity Framework – замечательное средство для стандартных операций CRUD, однако у каждого супергероя есть свои слабые места. Для крупных задач raw SQL может стать спасительным кругом.

Визуализация

Визуализируем, как различные подходы влияют на скорость вставки при работе с Entity Framework:

Markdown Скопировать код - Стандартный метод `Add()`: 🐌💤: [📝, 📝, 📝, ..., 📝] (Один за другим. Нехватка скорости...) - Метод `AddRange()`: 🐎💨: [📝📝📝📝📝📝📝📝📝] (Ого, как быстро! Группировка делает свое дело!) - Использование расширения `BulkInsert`: 🚀💫: [[[[📝📝📝📝...]]]] (Это скорость света!)

Готовьтесь к вставке данных со скоростью света, оставив позади традиционные методы!

Подготовка к возможным сложностям

Важно быть готовым к трудностям, даже когда все кажется идеальным.

Управление нагрузкой на базу данных и таймаутами

Следите за нагрузкой, которую вы создаете для вашей базы данных. При внесении больших объемов данных неизбежно возникают проблемы перегрузки сервера. Устраните проблемы с тайм-аутами, оптимизировав размер блоков.

Особенности EF

Entity Framework – мощная среда, но она не предназначена для любых задач. Знайте ограничения его применения и не забывайте про проверенный стандарт – raw SQL!

Конкуренция: Закон двух пицц

При высокой степени конкуренции используйте оптимистическое согласование, чтобы избежать блокировок и обеспечить непрерывное выполнение операций.

Поддержание высокой скорости с EF Core

Если вы не можете обойти EF, научитесь добиваться от него максимальной привлекательности с EF Core.

EFCore.BulkExtensions способен помочь в быстрой вставке данных и при выполнении операций с upsert.

способен помочь в быстрой вставке данных и при выполнении операций с upsert. Обеспечьте плавное выполнение операций с BulkInsertOrUpdateOrDelete . Вот это понимают под работой с EF.

. Вот это понимают под работой с EF. Если вы используете SqlBulkCopy в сочетании с EF, рассмотрите использование специального datareader для достижения наилучших результатов.

