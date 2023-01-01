Быстрая распаковка массива в строки PostgreSQL: пути решения

Быстрый ответ

Для преобразования столбцов содержащих массивы в отдельные строки, используйте функцию unnest() . При её использовании каждому элементу массива array_column будет соответствовать отдельная строка в возвращаемом наборе данных. Пример использования:

SQL Скопировать код SELECT unnest(array_column) FROM table_name;

Повышение производительности

Производительность играет решающую роль при работе с большими массивами данных. Функция unnest() предоставляет оптимальный метод преобразования массивов в PostgreSQL, значительно ускоряя выполнение запросов:

Для ещё большей оптимизации производительности вы можете использовать пользовательские функции с LANGUAGE plpgsql IMMUTABLE .

Продвинутое использование функции unnest

Преобразование массива и сохранение связей

Если вы хотите сохранить связь между столбцами при преобразовании массива, выполните все действия в одном запросе:

SQL Скопировать код SELECT id, unnest(array_column) FROM table_name;

Кросс-соединение массивов

Массивы из различных столбцов можно объединить, используя кросс-соединение:

SQL Скопировать код SELECT a.id, b.element FROM table_name a CROSS JOIN LATERAL unnest(a.array_column) AS b(element);

Обработка многомерных массивов

Сложные структуры вроде многомерных массивов разрешимы с помощью рекурсивных запросов или нескольких вызовов функции unnest() :

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE r AS ( SELECT unnest(array_column) AS value, other_column FROM table_name WHERE parent_id IS NULL UNION ALL SELECT unnest(array_column), p.other_column FROM table_name p INNER JOIN r ON p.id = r.other_column ) SELECT * FROM r;

Как справиться с общепринятыми проблемами

Несоответствие типов данных

При определении столбцов для массивов укажите тип данных INT[] , чтобы избегать проблем с несоответствием типов.

Будьте внимательны при объединении строк

Функцию unnest() следует использовать осторожно, чтобы избежать нежелательного слияния строк, подобного затерянию носков в стирке.

Неоднородность типов

Обязательно кастуйте элементы массива к нужному типу данных для корректной работы.

Визуализация

Преобразование массива в PostgreSQL можно представить аналогично процессу извлечения книг из мешка и их последующему расположению на столе:

Markdown Скопировать код 🎒: [📕, 📗, 📘]

Переход от упакованного состояния к распакованному может быть представлен следующим образом:

Markdown Скопировать код Перед: 🎒 [📕, 📗, 📘] После: 📕 (на столе) 📗 (на столе) 📘 (на столе)

В итоге каждый элемент массива получает отдельную строку в результате выполнения запроса.

Приступаем к действию!

Создание таблицы

Сначала создадим таблицу bookshelf со столбцом для автоинкрементных первичных ключей:

SQL Скопировать код CREATE TABLE bookshelf ( id SERIAL PRIMARY KEY, books INT[] );

Вставка данных

Добавим данные в таблицу:

SQL Скопировать код INSERT INTO bookshelf (books) VALUES ('{1,2,3}'), ('{4,5,6}');

Развёртывание массивов

Теперь мы можем преобразовать содержимое массивов в таблице:

SQL Скопировать код SELECT id, unnest(books) FROM bookshelf;

Результат

Результирующий набор выглядит следующим образом, каждый элемент массива представлен в отдельной строке:

Markdown Скопировать код id | unnest ----+-------- 1 | 1 1 | 2 1 | 3 2 | 4 2 | 5 2 | 6

Полезные материалы