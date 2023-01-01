Блокировка таблицы в SQL Server до окончания процедуры#Транзакции (ACID) #Хранимые процедуры #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
Для блокировки таблицы в SQL Server в процессе выполнения хранимой процедуры посредством использования уровня изоляции
SERIALIZABLE и
TABLOCKX, приведем пример кода:
BEGIN TRANSACTION;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
SELECT * FROM YourTable WITH (TABLOCKX); -- В этот момент таблица блокируется для других операций
-- Исполнение действий в хранимой процедуре...
COMMIT TRANSACTION; -- Разблокирование таблицы и завершение транзакции
Применение
SERIALIZABLE в совокупности с
TABLOCKX обеспечивает требуемую консистентность данных, однако может вызвать длительные блокировки.
Когда необходимо блокировать таблицы
Доступ к таблице следует блокировать в том случае, когда необходимо гарантировать её целостность во время серии манипуляций с данными, чтобы предотвратить возникновение несоответствий при частичных обновлениях. Все операции в этом случае рассматриваются как одна атомарная транзакция.
Упрощённое объяснение TABLOCKX и HOLDLOCK
TABLOCKX выполняет блокировку таблицы для исключительного доступа, в то время как
HOLDLOCK удерживает блокировку на протяжении всего процесса выполнения операций, независимо от того, реализуется ли транзакция порциями.
Рекомендации по реализации блокировок таблиц
Обработка дедлоков и таймаутов
Следует предусмотреть механизмы обработки дедлоков и ситуаций продолжительного ожидания ресурсов, чтобы обеспечить стабильную работу системы.
Атоматическое увеличение уровня блокировки
Следите за состоянием системы: SQL Server может автоматически увеличить уровень блокировки с более низкого до уровня таблицы, если транзакция использует слишком много ресурсов.
Эффективное использование в различных сценариях
При выполнении пакетной обработки данных
С целью сокращения времени блокировки таблиц необходимо разбивать задачу на независимые подзадачи, выполняемые в отдельных транзакциях.
В контексте отчётных сервисов
При использовании сервисов отчётности и операций чтения оптимальным решением будет использование изоляции
SNAPSHOT, позволяющей доступ к данным на этапе их обновления, не вызывая блокировок.
Визуализация
Таблицу можно воспринимать как банковский сейф, а хранимую процедуру – как специалиста, входящего в сейф, выполняющего необходимые операции и запрещающего доступ другим людям до окончания его работы.
Что следует делать и чего стоит избегать при блокировке таблиц
Минимизация времени блокировки
Нужно стремиться к минимизации продолжительности блокировок, чтобы предотвратить задержку других операций и возможные таймауты.
Мониторинг производительности
Регулярно проводите мониторинг производительности системы и конфликтов, связанных с блокировками, используя управляющие представления SQL Server.
Работа с вложенными транзакциями
Помимо прочего, учитывайте, что в SQL Server главную роль играет самая внешняя из вложенных транзакций, что вносит свои сложности в управление процессом блокирования.
Павел Усов
администратор баз данных