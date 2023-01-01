Блокировка и транзакции в MySQL: выбор метода защиты#MySQL / MariaDB #Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
В MySQL для большего числа операций рекомендуется использовать транзакции. Они обеспечивают надежность согласно принципам ACID и предоставляют возможность откатить изменения при помощи
ROLLBACK;, сохраняя при этом целостность данных.
START TRANSACTION;
-- создаем счет для щедрого пользователя с user_id = 1
INSERT INTO accounts (user_id, amount) VALUES (1, 100);
-- пользователь user_id = 2 расходует свои средства на новые покупки
UPDATE accounts SET amount = amount – 100 WHERE user_id = 2;
COMMIT;
Блокировку таблиц следует использовать с большой осторожностью и только в специфических случаях, когда требуется полный контроль над процессами записи. Но взаимные блокировки могут привести к проблемам.
LOCK TABLES accounts WRITE;
-- пользователь с user_id = 1 ощущает удачу, обновим его счет
UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE user_id = 1;
UNLOCK TABLES;
Осознанное использование блокировок
Для защиты данных во время операций чтения и обновления применяйте избирательные блокировки с
SELECT ... FOR UPDATE. Они активны на протяжении всей транзакции:
START TRANSACTION;
-- SELECT с запросом блокировки строки. Не трогайте, иначе настанет конфликт!
SELECT * FROM accounts WHERE user_id = 1 FOR UPDATE;
UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE user_id = 1;
COMMIT;
Используйте уровень изоляции
SERIALIZABLE или команду
START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT;, чтобы предотвратить фантомное чтение.
Для гарантаи безопасности вставки данных при возможном совпадении, используйте вставку при условии отсутствия данных. Уникальные индексы в сочетании с проверочными условиями повысят эффективность работы:
-- Проверяем, чтобы у пользователя user_id = 1 не было нескольких счетов
INSERT INTO accounts (user_id, amount)
SELECT 1, 100 FROM DUAL
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM accounts WHERE user_id = 1);
Понимание уровней изоляции и управление параллелизмом
Управление уровнями изоляции
Выбор уровня изоляции оказывает значительное влияние на целостность и параллельную обработку данных. Важно осознавать различия между уровнями, начиная от
READ UNCOMMITTED до
SERIALIZABLE.
Рациональное использование блокировок
Исключающие блокировки (
SELECT ... FOR UPDATE) запрещают другим транзакциям чтение и запись, в отличие от общих блокировок (
SELECT ... LOCK IN SHARE MODE), которые позволяют одновременное чтение, но запрещают запись.
Обработка взаимных блокировок
MySQL умеет автоматически распознавать и устранять взаимные блокировки, когда две транзакции мешают выполнению друг друга.
Пессимистичный или оптимистичный подход
Можете выбрать между пессимистичным и оптимистичным подходами. Первый применяется в условиях ожидаемых конфликтов, второй исходит из того, что конфликты будут редкими, и проверка на блокировки происходит только перед подтверждением транзакции.
Визуализация
🏦 ТРАНЗАКЦИИ (🔁): Транзакции можно сравнить с банковскими сотрудниками, которые гарантируют безопасность, но время от времени могут создать очереди.
🏦 БЛОКИРОВКА ТАБЛИЦ (🔒): Блокировка таблиц схожа с эксклюзивным обслуживанием в банке — операции проводятся быстро для одного клиента, но могут вызвать задержку для всех остальных.
🔁 против 🔒:
- Транзакции (🔁): жизнеспособное и безопасное решение — лучший вариант для большинства операций.
- Блокировка таблиц (🔒): обеспечивает эксклюзивную скорость выполнения для одного клиента — требует осознанного использования.
Выбирайте метод в зависимости от ситуации! 🧐👆
Оптимизация производительности
Стратегия использования блокировок
Где это возможно, следует отдавать предпочтение блокировкам на уровне строк вместо блокировки на уровне таблиц. Это помогает поддерживать параллелизм и предотвращать взаимные блокировки.
Разумное использование блокировок
Применяйте вручную заданные блокировки в рамках стратегии многопользовательского lock-менеджемента. Вручную заданные блокировки определяют тип блокировки для строк таблицы в самом начале транзакции.
Проектирование базы данных
Правильно спроектированная база данных и продуманное использование индексов могут значительно сократить потребность в активном использовании блокировок и улучшить эффективность транзакций.
Полезные материалы
Павел Усов
администратор баз данных