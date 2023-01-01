Блокировка и транзакции в MySQL: выбор метода защиты

Быстрый ответ

В MySQL для большего числа операций рекомендуется использовать транзакции. Они обеспечивают надежность согласно принципам ACID и предоставляют возможность откатить изменения при помощи ROLLBACK; , сохраняя при этом целостность данных.

SQL Скопировать код START TRANSACTION; -- создаем счет для щедрого пользователя с user_id = 1 INSERT INTO accounts (user_id, amount) VALUES (1, 100); -- пользователь user_id = 2 расходует свои средства на новые покупки UPDATE accounts SET amount = amount – 100 WHERE user_id = 2; COMMIT;

Блокировку таблиц следует использовать с большой осторожностью и только в специфических случаях, когда требуется полный контроль над процессами записи. Но взаимные блокировки могут привести к проблемам.

SQL Скопировать код LOCK TABLES accounts WRITE; -- пользователь с user_id = 1 ощущает удачу, обновим его счет UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE user_id = 1; UNLOCK TABLES;

Осознанное использование блокировок

Для защиты данных во время операций чтения и обновления применяйте избирательные блокировки с SELECT ... FOR UPDATE . Они активны на протяжении всей транзакции:

SQL Скопировать код START TRANSACTION; -- SELECT с запросом блокировки строки. Не трогайте, иначе настанет конфликт! SELECT * FROM accounts WHERE user_id = 1 FOR UPDATE; UPDATE accounts SET amount = amount + 100 WHERE user_id = 1; COMMIT;

Используйте уровень изоляции SERIALIZABLE или команду START TRANSACTION WITH CONSISTENT SNAPSHOT; , чтобы предотвратить фантомное чтение.

Для гарантаи безопасности вставки данных при возможном совпадении, используйте вставку при условии отсутствия данных. Уникальные индексы в сочетании с проверочными условиями повысят эффективность работы:

SQL Скопировать код -- Проверяем, чтобы у пользователя user_id = 1 не было нескольких счетов INSERT INTO accounts (user_id, amount) SELECT 1, 100 FROM DUAL WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM accounts WHERE user_id = 1);

Понимание уровней изоляции и управление параллелизмом

Управление уровнями изоляции

Выбор уровня изоляции оказывает значительное влияние на целостность и параллельную обработку данных. Важно осознавать различия между уровнями, начиная от READ UNCOMMITTED до SERIALIZABLE .

Рациональное использование блокировок

Исключающие блокировки ( SELECT ... FOR UPDATE ) запрещают другим транзакциям чтение и запись, в отличие от общих блокировок ( SELECT ... LOCK IN SHARE MODE ), которые позволяют одновременное чтение, но запрещают запись.

Обработка взаимных блокировок

MySQL умеет автоматически распознавать и устранять взаимные блокировки, когда две транзакции мешают выполнению друг друга.

Пессимистичный или оптимистичный подход

Можете выбрать между пессимистичным и оптимистичным подходами. Первый применяется в условиях ожидаемых конфликтов, второй исходит из того, что конфликты будут редкими, и проверка на блокировки происходит только перед подтверждением транзакции.

Визуализация

🏦 ТРАНЗАКЦИИ (🔁): Транзакции можно сравнить с банковскими сотрудниками, которые гарантируют безопасность, но время от времени могут создать очереди.

🏦 БЛОКИРОВКА ТАБЛИЦ (🔒): Блокировка таблиц схожа с эксклюзивным обслуживанием в банке — операции проводятся быстро для одного клиента, но могут вызвать задержку для всех остальных.

🔁 против 🔒:

Транзакции (🔁): жизнеспособное и безопасное решение — лучший вариант для большинства операций.

Блокировка таблиц (🔒): обеспечивает эксклюзивную скорость выполнения для одного клиента — требует осознанного использования.

Выбирайте метод в зависимости от ситуации! 🧐👆

Оптимизация производительности

Стратегия использования блокировок

Где это возможно, следует отдавать предпочтение блокировкам на уровне строк вместо блокировки на уровне таблиц. Это помогает поддерживать параллелизм и предотвращать взаимные блокировки.

Разумное использование блокировок

Применяйте вручную заданные блокировки в рамках стратегии многопользовательского lock-менеджемента. Вручную заданные блокировки определяют тип блокировки для строк таблицы в самом начале транзакции.

Проектирование базы данных

Правильно спроектированная база данных и продуманное использование индексов могут значительно сократить потребность в активном использовании блокировок и улучшить эффективность транзакций.

