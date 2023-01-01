Битовая операция NOT в SQL Server: как переключить бит
Быстрый ответ
Оператор XOR (
^) позволяет инвертировать биты в SQL Server. Используя
BitColumn = BitColumn ^ 1, вы сможете поменять 0 на 1 и наоборот.
UPDATE ВашаТаблица SET BitColumn = BitColumn ^ 1 WHERE ВашеУсловие;
Этот запрос инвертирует значения в столбце
BitColumn для строк, которые соответствуют условию
ВашеУсловие.
Введение в битовые операции
Битовые операции — это эффективный инструмент для управления отдельными битами. Они выполняются с помощью операторов
AND,
OR,
XOR и
NOT.
Инструментарий для инвертирования бита
Инвертируем все с помощью NOT
Для инверсии всех битов в значении используйте оператор
~:
-- Наблюдаем за инверсией всех битов!
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = ~ваш_столбец WHERE ваше_условие;
Инвертирование с помощью вычитания
Элегантный способ инвертирования бит со значениями 0 или 1:
-- Из 0 делаем 1, из 1 — 0. Элегантно, не правда ли?
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = 1 – ваш_столбец WHERE ваше_условие;
Метод инвертирования нескольких битов
Для инвертирования определённых бит при наличии нескольких используйте
XOR с битовой маской:
-- Теперь нацеливаемся на определённый бит
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = ваш_столбец ^ битовая_маска WHERE ваше_условие;
Битовая_маска — это число, которое в двоичной системе имеет 1 там, где находится нужный бит, и 0 — во всех остальных позициях.
Визуализация
Представьте процесс инвертирования бит как переключение выключателя света:
|Исходное состояние
|Переключить
|Результирующее состояние
|Выкл (0)
|🔄
|Вкл (1)
|Вкл (1)
|🔄
|Выкл (0)
В SQL это будет выглядеть следующим образом:
UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = 1 – ваш_столбец WHERE ваше_условие;
До инвертирования:
ваш_столбец имеет значение 😐(0) или 😃(1).
После инвертирования: теперь значение
ваш_столбец противоположное — 😃(1) или 😐(0).
Тонкости работы
Когда вы инвертируете биты, учитывайте следующее:
- Тип данных: Удостоверьтесь, что операция выполняется над данными типа bit.
- Производительность: Ограничьте обновление условием
WHERE, чтобы выполнить процесс эффективно.
- Точность инвертирования: Для работы с несколькими битами выберите правильную битовую маску.
- Безопасность: Используйте транзакции
TRANSACTIONдля обеспечения надежности операций при работе с несколькими битами или строками.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик