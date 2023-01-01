Битовая операция NOT в SQL Server: как переключить бит

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Оператор XOR ( ^ ) позволяет инвертировать биты в SQL Server. Используя BitColumn = BitColumn ^ 1 , вы сможете поменять 0 на 1 и наоборот.

SQL Скопировать код UPDATE ВашаТаблица SET BitColumn = BitColumn ^ 1 WHERE ВашеУсловие;

Этот запрос инвертирует значения в столбце BitColumn для строк, которые соответствуют условию ВашеУсловие .

Введение в битовые операции

Битовые операции — это эффективный инструмент для управления отдельными битами. Они выполняются с помощью операторов AND , OR , XOR и NOT .

Инструментарий для инвертирования бита

Инвертируем все с помощью NOT

Для инверсии всех битов в значении используйте оператор ~ :

SQL Скопировать код -- Наблюдаем за инверсией всех битов! UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = ~ваш_столбец WHERE ваше_условие;

Инвертирование с помощью вычитания

Элегантный способ инвертирования бит со значениями 0 или 1:

SQL Скопировать код -- Из 0 делаем 1, из 1 — 0. Элегантно, не правда ли? UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = 1 – ваш_столбец WHERE ваше_условие;

Метод инвертирования нескольких битов

Для инвертирования определённых бит при наличии нескольких используйте XOR с битовой маской:

SQL Скопировать код -- Теперь нацеливаемся на определённый бит UPDATE ваша_таблица SET ваш_столбец = ваш_столбец ^ битовая_маска WHERE ваше_условие;

Битовая_маска — это число, которое в двоичной системе имеет 1 там, где находится нужный бит, и 0 — во всех остальных позициях.

Визуализация

Представьте процесс инвертирования бит как переключение выключателя света:

Исходное состояние Переключить Результирующее состояние Выкл (0) 🔄 Вкл (1) Вкл (1) 🔄 Выкл (0)

В SQL это будет выглядеть следующим образом:

В SQL это будет выглядеть следующим образом:

До инвертирования: ваш_столбец имеет значение 😐(0) или 😃(1). После инвертирования: теперь значение ваш_столбец противоположное — 😃(1) или 😐(0).

Тонкости работы

Когда вы инвертируете биты, учитывайте следующее:

Тип данных : Удостоверьтесь, что операция выполняется над данными типа bit .

: Удостоверьтесь, что операция выполняется над данными типа . Производительность : Ограничьте обновление условием WHERE , чтобы выполнить процесс эффективно.

: Ограничьте обновление условием , чтобы выполнить процесс эффективно. Точность инвертирования : Для работы с несколькими битами выберите правильную битовую маску .

: Для работы с несколькими битами выберите правильную . Безопасность: Используйте транзакции TRANSACTION для обеспечения надежности операций при работе с несколькими битами или строками.

