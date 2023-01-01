Безопасное хранение паролей в PHP: функции и методы

Быстрый ответ

Для начала, вам потребуется вот такой запрос: используйте сырую хэш-функцию для сброса паролей пользователей. Bcrypt вполне подойдет для этой цели:

SQL Скопировать код -- Не забудьте снять резервную копию, иметь подушку безопасности полезно! UPDATE users SET password = crypt('new_password', gen_salt('bf'));

Теперь дадим обстоятельный ответ на вопрос о том, как надёжно обезопасить пользовательские пароли.

Оптимальный тип данных для хранения хэшей паролей

Для хранения хэшированных паролей выбирайте VARCHAR(255) или TEXT. Это обеспечит достаточное пространство для хранения и сохранит гибкость в случае изменений форматов хэшей.

Алгоритмы хэширования, с учетом будущего

Пришло время уйти от MD5. Сфокусируйтесь на bcrypt или Argon2. Благодаря им вычисления займут больше времени, что позволяет повысить защиту от атак методом перебора.

Нормализация паролей: одно и то же, но с разницей

До того, как приступать к хэшированию, обязательно проводите нормализацию паролей согласно RFC 7613. Это гарантирует, что одинаковый пароль всегда будет преобразовываться в одинаковый хэш, независимо от способа ввода и особенностей Unicode.

Обязательно приведите символы к формату NFC и замените нестандартные пробелы на обычные, чтобы создать однородную последовательность.

Пароли и SQL-инъекции

При работе с паролями функции escape_string() , htmlspecialchars() и addslashes() стали прошлым веком. С password_hash() SQL-инъекции будут только казаться страшными, как старая, обидевшаяся тыква после Хэллоуина.

Верификация паролей на уровне профессионала

Сравнивайте представленные пользователем пароли не как своих идентичных близнецов, а с помощью функции password_verify() , которая позволяет безопасно сопоставить предложенный пароль с его хэшем.

Работа с паролями с учетом обратной совместимости

Пакет совместимости для PHP версии ниже 5.5

Если вы вынуждены работать с устаревшей версией PHP, младше 5.5, не беспокойтесь и используйте пакет обратной совместимости для функции password_hash() . Важно всегда стремиться к актуальным технологиям, даже если ваш подход кажется немного устаревшим.

Безопасное обращение с паролями

Люди ценят выбор

Содействуйте использованию сложных паролей. Позволяйте пользователю примерять роль хозяина ситуации, не ограничивая длину пароля или использование разнообразных символов.

Правильное хранение и проверка

Не экономьте на пространстве для хранилища хэшированных паролей, им может требоваться дополнительное место.

При проверке хэшированных паролей используйте методы, защищенные от анализа времени выполнения. Безопасность — наше всё.

Пароли — граждане мира

Учитывайте различные особенности клавиатур и гаджетов, которыми пользуются ваши пользователи по всему миру. Особое внимание уделите разным способам ввода для обеспечения взаиморазумения и добрых отношений.

Внедряйте политику безопасности

Волшебное слово «Абракадабра»! Применяйте лучшие методы обеспечения безопасности для пользовательских паролей. Верьте в свою профессиональную подготовку в области цифровой безопасности.

