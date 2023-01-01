Бесплатные базы данных Oracle для тренировки SQL запросов#SQL для аналитиков #Основы SQL
Быстрый ответ
Oracle Live SQL — эффективный инструмент для обработки Oracle SQL запросов, преимущества которого в его простоте использования и отсутствии необходимости установки. Он дает возможность создания, обмена и анализа SQL-запросов. Стоит также упомянуть Apex Oracle привлекающий быстрым стартом благодаря готовому рабочему пространству к которому прилагается набор данных и инструменты среды разработки.
Попробуйте начать с такого запроса:
-- Почему SQL-запрос пошел в бар? Потому что не смог использовать JOIN на столе!
SELECT * FROM dual;
Обе эти площадки предлагают отличные условия для обучения и многообразие обучающих материалов, что значительно облегчит вам изучение SQL.
Прокачиваем ваши навыки SQL в Oracle
Освоение SQL — это не только знание базы, но и умение решать сложные задачи и анализировать различные сценарии. Онлайн-платформы дарят возможность заниматься практическим решением реальных задач, что способствует развитию умений, нужных профессиональному SQL-разработчику. Взаимодействие и обмен опытом на этих ресурсах способствуют созданию активного обучающегося сообщества, где участники делятся своими знаниями и идеями.
Визуализация
Онлайн-сервисы Oracle SQL похожи на плавание по прекрасным островам, где каждый из них уникален:
|Онлайн-площадки Oracle SQL |
|------------------------------|
|⛵ Oracle Live SQL |
|⛵ db<>fiddle |
|⛵ SQL Fiddle |
Каждая из платформ является интерактивной средой, где вы можете практиковаться в составлении SQL-запросов без забот о процессе установки.
🏝️ = Онлайн-база данных
⛵ = Ваше путешествие в мир баз данных
Откройте для себя эти "острова" и расширьте свои знания в SQL!
Изучение продвинутых концепций
На пути к освоению продвинутых запросов важно изучить следующие темы:
- Различия между
ТИПАМИ ДАННЫХи методы их обработки.
- Работа с транзакциями и командами
COMMITи
ROLLBACK.
- Разработка
ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР,
ФУНКЦИЙи
ТРИГГЕРОВ.
Внимательное изучение этих аспектов укрепит вашу уверенность в своих силах и подготовит к решению сложных бизнес-задач.
Облегчение переносимости знаний между системами
Использование онлайн-платформ позволяет избежать необходимости локальной установки и облегчает перенос ваших SQL-знаний между разными системами. Опыт работы с различными онлайн СУБД сделает вас более адаптивными к особенностям различных платформ.
Практика на разного рода датасетах
Онлайн-базы данных обеспечивают возможность работы с широким спектром нестандартных данных и граничных условий:
- Составление запросов с учетом значений
NULL.
- Работа со временными рядами и запросами во времени.
- Взаимодействие с пространственными базами данных и соответствующими расширениями SQL.
Решение таких задач поможет вам приобрести нужные навыки для работы с SQL в различных контекстах.
Полезные материалы
- SQL Fiddle — Платформа для тестирования и обмена SQL запросами.
- JDoodle Online Compiler — Онлайн-редактор и среда разработки для Oracle SQL.
- DB Fiddle – SQL Database Playground — "Песочница" для экспериментов с запросами.
- Cloud Free Tier | Oracle — Начните работу с бесплатной версией сервисов Oracle Cloud.
- SQL Tryit Editor v1.6 — Практикуйтесь в SQL на сайте W3Schools с мгновенной обратной связью.
- Mode SQL Tutorial — Интерактивное руководство по основам SQL от Mode Analytics.
- Newest 'oracle' Questions – Stack Overflow — Вопросы и обсуждения по Oracle SQL на форуме Stack Overflow.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик