Бесплатные базы данных Oracle для тренировки SQL запросов

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Oracle Live SQL — эффективный инструмент для обработки Oracle SQL запросов, преимущества которого в его простоте использования и отсутствии необходимости установки. Он дает возможность создания, обмена и анализа SQL-запросов. Стоит также упомянуть Apex Oracle привлекающий быстрым стартом благодаря готовому рабочему пространству к которому прилагается набор данных и инструменты среды разработки.

Попробуйте начать с такого запроса:

SQL
Скопировать код
-- Почему SQL-запрос пошел в бар? Потому что не смог использовать JOIN на столе!
SELECT * FROM dual;

Обе эти площадки предлагают отличные условия для обучения и многообразие обучающих материалов, что значительно облегчит вам изучение SQL.

Прокачиваем ваши навыки SQL в Oracle

Освоение SQL — это не только знание базы, но и умение решать сложные задачи и анализировать различные сценарии. Онлайн-платформы дарят возможность заниматься практическим решением реальных задач, что способствует развитию умений, нужных профессиональному SQL-разработчику. Взаимодействие и обмен опытом на этих ресурсах способствуют созданию активного обучающегося сообщества, где участники делятся своими знаниями и идеями.

Визуализация

Онлайн-сервисы Oracle SQL похожи на плавание по прекрасным островам, где каждый из них уникален:

|Онлайн-площадки Oracle SQL    |
|------------------------------|
|⛵ Oracle Live SQL            |  
|⛵ db<>fiddle                 |  
|⛵ SQL Fiddle                 |

Каждая из платформ является интерактивной средой, где вы можете практиковаться в составлении SQL-запросов без забот о процессе установки.

🏝️ = Онлайн-база данных
⛵ = Ваше путешествие в мир баз данных

Откройте для себя эти "острова" и расширьте свои знания в SQL!

Изучение продвинутых концепций

На пути к освоению продвинутых запросов важно изучить следующие темы:

  • Различия между ТИПАМИ ДАННЫХ и методы их обработки.
  • Работа с транзакциями и командами COMMIT и ROLLBACK.
  • Разработка ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР, ФУНКЦИЙ и ТРИГГЕРОВ.

Внимательное изучение этих аспектов укрепит вашу уверенность в своих силах и подготовит к решению сложных бизнес-задач.

Облегчение переносимости знаний между системами

Использование онлайн-платформ позволяет избежать необходимости локальной установки и облегчает перенос ваших SQL-знаний между разными системами. Опыт работы с различными онлайн СУБД сделает вас более адаптивными к особенностям различных платформ.

Практика на разного рода датасетах

Онлайн-базы данных обеспечивают возможность работы с широким спектром нестандартных данных и граничных условий:

  • Составление запросов с учетом значений NULL.
  • Работа со временными рядами и запросами во времени.
  • Взаимодействие с пространственными базами данных и соответствующими расширениями SQL.

Решение таких задач поможет вам приобрести нужные навыки для работы с SQL в различных контекстах.

Полезные материалы

  1. SQL Fiddle — Платформа для тестирования и обмена SQL запросами.
  2. JDoodle Online Compiler — Онлайн-редактор и среда разработки для Oracle SQL.
  3. DB Fiddle – SQL Database Playground — "Песочница" для экспериментов с запросами.
  4. Cloud Free Tier | Oracle — Начните работу с бесплатной версией сервисов Oracle Cloud.
  5. SQL Tryit Editor v1.6Практикуйтесь в SQL на сайте W3Schools с мгновенной обратной связью.
  6. Mode SQL Tutorial — Интерактивное руководство по основам SQL от Mode Analytics.
  7. Newest 'oracle' Questions – Stack Overflow — Вопросы и обсуждения по Oracle SQL на форуме Stack Overflow.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

