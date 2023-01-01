Бесплатные базы данных Oracle для тренировки SQL запросов

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Oracle Live SQL — эффективный инструмент для обработки Oracle SQL запросов, преимущества которого в его простоте использования и отсутствии необходимости установки. Он дает возможность создания, обмена и анализа SQL-запросов. Стоит также упомянуть Apex Oracle привлекающий быстрым стартом благодаря готовому рабочему пространству к которому прилагается набор данных и инструменты среды разработки.

Попробуйте начать с такого запроса:

SQL Скопировать код -- Почему SQL-запрос пошел в бар? Потому что не смог использовать JOIN на столе! SELECT * FROM dual;

Обе эти площадки предлагают отличные условия для обучения и многообразие обучающих материалов, что значительно облегчит вам изучение SQL.

Прокачиваем ваши навыки SQL в Oracle

Освоение SQL — это не только знание базы, но и умение решать сложные задачи и анализировать различные сценарии. Онлайн-платформы дарят возможность заниматься практическим решением реальных задач, что способствует развитию умений, нужных профессиональному SQL-разработчику. Взаимодействие и обмен опытом на этих ресурсах способствуют созданию активного обучающегося сообщества, где участники делятся своими знаниями и идеями.

Визуализация

Онлайн-сервисы Oracle SQL похожи на плавание по прекрасным островам, где каждый из них уникален:

Oracle Live SQL, db<>fiddle, SQL Fiddle

Каждая из платформ является интерактивной средой, где вы можете практиковаться в составлении SQL-запросов без забот о процессе установки.

🏝️ = Онлайн-база данных ⛵ = Ваше путешествие в мир баз данных

Откройте для себя эти "острова" и расширьте свои знания в SQL!

Изучение продвинутых концепций

На пути к освоению продвинутых запросов важно изучить следующие темы:

Различия между ТИПАМИ ДАННЫХ и методы их обработки.

и методы их обработки. Работа с транзакциями и командами COMMIT и ROLLBACK .

и . Разработка ХРАНИМЫХ ПРОЦЕДУР , ФУНКЦИЙ и ТРИГГЕРОВ .

Внимательное изучение этих аспектов укрепит вашу уверенность в своих силах и подготовит к решению сложных бизнес-задач.

Облегчение переносимости знаний между системами

Использование онлайн-платформ позволяет избежать необходимости локальной установки и облегчает перенос ваших SQL-знаний между разными системами. Опыт работы с различными онлайн СУБД сделает вас более адаптивными к особенностям различных платформ.

Практика на разного рода датасетах

Онлайн-базы данных обеспечивают возможность работы с широким спектром нестандартных данных и граничных условий:

Составление запросов с учетом значений NULL .

. Работа со временными рядами и запросами во времени.

и запросами во времени. Взаимодействие с пространственными базами данных и соответствующими расширениями SQL.

Решение таких задач поможет вам приобрести нужные навыки для работы с SQL в различных контекстах.

Полезные материалы