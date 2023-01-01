Бэкап удаленной базы данных SQL Server на локальный диск#Разное
Быстрый ответ
Для надежного создания резервной копии удаленной базы данных SQL Server на вашем локальном диске рекомендуется использовать Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) или использовать соответствующую команду T-SQL:
-- Цените свои данные – обезопасьте их!
BACKUP DATABASE [ВашаБД] TO DISK = 'N:\\ПутьДоЛокальнойПапки\ИмяФайлаРезервнойКопии.bak';
Убедитесь, что у вас настроен доступ к сетевым ресурсам и учетная запись службы SQL Server обладает необходимыми разрешениями для работы с целевой локальной папкой. Рекомендуется автоматизировать процесс через задачи SQL Server Agent или скрипты PowerShell.
Подготовка рабочего окружения
Ключ к успешному резервному копированию:
- Сетевой доступ: Включите общий доступ для папки, предназначенной для бэкапов.
- Настройка прав доступа: Предоставьте учетной записи SQL Server необходимые права на запись в сетевую папку.
- Подключение к SQL Server: Удостоверьтесь, что между вашим удаленным сервером SQL Server и локальным компьютером установлено надежное сетевое соединение.
Выбор метода резервного копирования
Сторонние инструменты
Продвинутые решения, такие как ApexSQL Backup или Red Gate SQL Backup Pro, предлагают расширенные возможности и удобный интерфейс.
Мастер импорта и экспорта данных
Как вариант, можете воспользоваться мастером импорта и экспорта SQL Server для переноса данных без написания скриптов хранимых процедур. Здесь стоит учесть, что для полной передачи данных, включая хранимые процедуры и триггеры, потребуются дополнительные скрипты.
Традиционный метод: Ручное создание и передача копии
Если прямое создание резервных копий на локальном диске невозможно, сначала создайте копию на удаленном сервере, а затем загрузите и перенесите файл на локальный диск.
Работа со скриптами
При написании скриптов:
- Включите опцию 'Script Database': установите значение True.
- Замените название базы данных в скрипте на название вашей локальной БД.
- Учтите доступность разрешений и зависимость объектов базы данных.
Визуализация
Визуализируйте процесс резервного копирования как тщательную транспортировку ценностей:
Удаленная база данных 🌐: 🏺 (Ценные данные)
Локальный диск 🏠: 📦 (Надежное хранилище данных)
Процесс бэкапа 🏗️: 👷♀️ (Специалист аккуратно упаковывает данные для переноса)
Операция резервного копирования:
Скрипт для полного клонирования
Если все объекты удаленной базы данных доступны, воспользуйтесь опцией 'Script all objects' в SSMS для создания полного дубликата. Измените в скрипте директиву 'USE', чтобы она указывала на вашу локальную базу данных и обеспечивала точность и полноту копии.
SQL Server Agent для автоматизации
SQL Server Agent позволяет настроить автоматическое выполнение резервного копирования по расписанию. Не забудьте правильно настроить разрешения файловой системы для доступа к папке резервных копий.
Защита базы данных
Для предотвращения повторной записи уже существующих полных резервных копий используйте опции COPY_ONLY и INIT.
Учет размеров базы данных
Учитывайте размер и сложность базы данных, они могут влиять на стратегию и выбор инструментов для резервного копирования, особенно при работе с большими базами данных.
