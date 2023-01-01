Автосоздание схемы в H2 in-memory БД: настройка URL#Разное
Быстрый ответ
Можно автоматически создать схему в H2 базе данных памяти, используя конструкцию
INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql' в вашем JDBC URL:
jdbc:h2:mem:testdb;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'
Убедитесь, что файл
init.sql содержит команду CREATE SCHEMA и определения необходимых таблиц:
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS required_schema;
CREATE TABLE required_schema.someTable (...);
Поместите
init.sql в classpath вашего приложения, чтобы инициализировать таблицы и схему при каждом подключении к
testdb.
Продвинутая инициализация
Выполнение нескольких команд SQL
Для объединения нескольких SQL-команд в
INIT используйте экранированные точки с запятой:
jdbc:h2:mem:test;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'\\;SET SCHEMA quick_schema
Помните, что в Java для продолжения строки требуется двойной обратный слэш.
Если база данных остаётся открытой
Чтобы ваша база данных не закрывалась после окончания соединения, добавьте
DB_CLOSE_DELAY=-1:
jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'
Симуляция Oracle в H2 базе данных
При использовании
MODE=Oracle база данных H2 становится более совместимой с Oracle:
jdbc:h2:mem:testdb;MODE=Oracle;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'
Помните, что это может вызвать незначительные изменения в поведении вашей базы данных.
Подключение без использования Spring
Если вы не работаете в среде Spring, используйте
DriverManager.getConnection для установки соединения:
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:mem:testdb;INIT=RUNSCRIPT FROM 'classpath:init.sql");
Проверьте, что
init.sql расположен в соответствующем каталоге ресурсов.
Конфигурация H2
Выбор имени для внутрипамятной базы данных
Для предотвращения конфликта имен используйте уникальные имена внутрипамятных баз данных:
jdbc:h2:mem:unique_testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'
Работа в Spring с несколькими схемами
В Spring-приложениях для инициализации нескольких схем используйте
EmbeddedDatabaseBuilder:
new EmbeddedDatabaseBuilder()
.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
.addScript("schema-init.sql")
.build();
Автоматическое создание схемы в приложении на Spring
В
application.yml настройте URL источника данных таким образом, чтобы автоинициализация схемы происходила при запуске приложения:
spring:
datasource:
url: jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'classpath:db/schema.sql'
Обработка и предотвращение ошибок
Ошибки при указании пути
Всегда проверяйте правильность пути SQL-скриптов! Префикс 'classpath:' означает, что скрипт должен находиться в каталоге ресурсов.
Осторожно с сменой схемы
Если после команды
CREATE SCHEMA не использовать
SET SCHEMA, вы можете случайно создать объекты в другой схеме.
Случайные потери данных
Без использования
DB_CLOSE_DELAY=-1 ваша база данных может закрыться самопроизвольно, из-за чего данные могут пропасть между сессиями.
Адекватное управление ресурсами
При работе с ресурсами используйте менеджмент ресурсов с помощью конструкций try-with-resources или
try-catch:
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(...)) {
// Работаем со соединением
} catch (SQLException e) {
// Обрабатываем исключения
}
Визуализация
Автоматическое создание схемы во внутрипамятной базе данных H2 можно сравнить с появлением мебели по вашему желанию:
Вы – волшебник (🧙) в пустой комнате (🪑🛋️🛏️):
Без схемы:
🧙➡️ [ Нет стульев, нет диванов, нет кроватей ]
С автосозданием:
🧙➡️ [🪑 Стул, 🛋️ Диван, 🛏️ Кровать ]
Абракадабра! И мебель появляется, как по магии!
В этом контексте, создание мебели – это как автосоздание схемы.
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS
↑
Это как "Accio Chair!", если стул ранее не был вызван.
Подсказки по работе с JDBC URL
Используйте эти трюки и уловки для эффективной настройки JDBC URL для внутрипамятной базы данных H2:
String url = "jdbc:h2:mem:testdb;" +
"DB_CLOSE_DELAY=-1;" +
"INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'\\;" +
"SET SCHEMA quick_schema";
Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
