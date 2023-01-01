Автосоздание схемы в H2 in-memory БД: настройка URL

Быстрый ответ

Можно автоматически создать схему в H2 базе данных памяти, используя конструкцию INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql' в вашем JDBC URL:

Java Скопировать код jdbc:h2:mem:testdb;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'

Убедитесь, что файл init.sql содержит команду CREATE SCHEMA и определения необходимых таблиц:

SQL Скопировать код CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS required_schema; CREATE TABLE required_schema.someTable (...);

Поместите init.sql в classpath вашего приложения, чтобы инициализировать таблицы и схему при каждом подключении к testdb .

Продвинутая инициализация

Выполнение нескольких команд SQL

Для объединения нескольких SQL-команд в INIT используйте экранированные точки с запятой:

Java Скопировать код jdbc:h2:mem:test;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'\\;SET SCHEMA quick_schema

Помните, что в Java для продолжения строки требуется двойной обратный слэш.

Если база данных остаётся открытой

Чтобы ваша база данных не закрывалась после окончания соединения, добавьте DB_CLOSE_DELAY=-1 :

Java Скопировать код jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'

Симуляция Oracle в H2 базе данных

При использовании MODE=Oracle база данных H2 становится более совместимой с Oracle:

Java Скопировать код jdbc:h2:mem:testdb;MODE=Oracle;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'

Помните, что это может вызвать незначительные изменения в поведении вашей базы данных.

Подключение без использования Spring

Если вы не работаете в среде Spring, используйте DriverManager.getConnection для установки соединения:

Java Скопировать код Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:h2:mem:testdb;INIT=RUNSCRIPT FROM 'classpath:init.sql");

Проверьте, что init.sql расположен в соответствующем каталоге ресурсов.

Конфигурация H2

Выбор имени для внутрипамятной базы данных

Для предотвращения конфликта имен используйте уникальные имена внутрипамятных баз данных:

Java Скопировать код jdbc:h2:mem:unique_testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'

Работа в Spring с несколькими схемами

В Spring-приложениях для инициализации нескольких схем используйте EmbeddedDatabaseBuilder :

Java Скопировать код new EmbeddedDatabaseBuilder() .setType(EmbeddedDatabaseType.H2) .addScript("schema-init.sql") .build();

Автоматическое создание схемы в приложении на Spring

В application.yml настройте URL источника данных таким образом, чтобы автоинициализация схемы происходила при запуске приложения:

yaml Скопировать код spring: datasource: url: jdbc:h2:mem:testdb;DB_CLOSE_DELAY=-1;INIT=RUNSCRIPT FROM 'classpath:db/schema.sql'

Обработка и предотвращение ошибок

Ошибки при указании пути

Всегда проверяйте правильность пути SQL-скриптов! Префикс 'classpath:' означает, что скрипт должен находиться в каталоге ресурсов.

Осторожно с сменой схемы

Если после команды CREATE SCHEMA не использовать SET SCHEMA , вы можете случайно создать объекты в другой схеме.

Случайные потери данных

Без использования DB_CLOSE_DELAY=-1 ваша база данных может закрыться самопроизвольно, из-за чего данные могут пропасть между сессиями.

Адекватное управление ресурсами

При работе с ресурсами используйте менеджмент ресурсов с помощью конструкций try-with-resources или try-catch :

Java Скопировать код try (Connection conn = DriverManager.getConnection(...)) { // Работаем со соединением } catch (SQLException e) { // Обрабатываем исключения }

Визуализация

Автоматическое создание схемы во внутрипамятной базе данных H2 можно сравнить с появлением мебели по вашему желанию:

Markdown Скопировать код Вы – волшебник (🧙) в пустой комнате (🪑🛋️🛏️): Без схемы: 🧙➡️ [ Нет стульев, нет диванов, нет кроватей ] С автосозданием: 🧙➡️ [🪑 Стул, 🛋️ Диван, 🛏️ Кровать ] Абракадабра! И мебель появляется, как по магии!

В этом контексте, создание мебели – это как автосоздание схемы.

Markdown Скопировать код CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS ↑ Это как "Accio Chair!", если стул ранее не был вызван.

Подсказки по работе с JDBC URL

Используйте эти трюки и уловки для эффективной настройки JDBC URL для внутрипамятной базы данных H2:

Java Скопировать код String url = "jdbc:h2:mem:testdb;" + "DB_CLOSE_DELAY=-1;" + "INIT=RUNSCRIPT FROM 'init.sql'\\;" + "SET SCHEMA quick_schema"; Connection conn = DriverManager.getConnection(url);

