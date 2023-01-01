Автосохранение даты и времени в MySQL: вставка и изменение#MySQL / MariaDB #Работа с датами и временем #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Эффективное отслеживание времени создания и обновления записей в MySQL осуществляется с использованием поля
TIMESTAMP с параметрами
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP и
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP:
CREATE TABLE ваша_таблица (
id INT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Устанавливается при создании строки, подобно дате рождения
updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP -- Обновляется при каждом изменении строки, зафиксировав текущий момент
);
Поле
created_at заполняется автоматически при добавлении новой записи, в то время
updated_at само обновляются при каждом редактировании данных, исключая необходимость вручную управлять этими датами.
Настройка по умолчанию и ограничения MySQL
Настройка автоматических отметок времени
Для автоматических отметок времени создания и обновления используйте параметры
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP и
ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP при определении таблицы:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; -- Соответствует моменту добавления строки в таблицу
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP; -- Отображает последнее изменение данных в строке
Обработка нескольких отметок времени
В ранних версиях MySQL разрешалось указывать только одно поле
TIMESTAMP с
CURRENT_TIMESTAMP в качестве значения по умолчанию или с возможностью автоматического обновления. Для работы с несколькими метками времени можно установить в качестве начального значения полей
NULL:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY updated_at TIMESTAMP DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP; -- Изначально поле будет пустым, но обновится при первой модификации
Точное управление метками времени
Для более гибкой настройки обновления меток времени в соответствии со сложными требованиями используйте триггеры.
Графические интерфейсы для работы с метками времени
Для тех, кто предпочитает графические интерфейсы написанию SQL-кода, доступны инструменты, такие как phpMyAdmin, предлагающие удобные функции для управления метками времени.
Визуализация
Автоматическое проставление меток времени можно сравнить с наблюдениями мудрых сов за лесом:
|Таблица MySQL (Лес)
|Действия совы (Наблюдатель)
|Добавление новой строки
|Отмечает метку времени рождения 🌟
|Обновление существующей строки
|Обновляет метку времени изменений 🔄
Каждая новая строка (дерево) получает свою звезду (метку) в момент "посадки" и обновления при "растении".
Планирование на будущее и управление сложными сценариями
Прогнозирование будущих требований
При планировании структуры базы данных заложите механизмы фиксации времени, чтобы затем не пришлось перерабатывать систему:
CREATE TABLE таблица_на_время (
...
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Как временная капсула
updated_at TIMESTAMP DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, -- Как запись о путешествии во времени
...
);
Несколько значимых событий? Учтем и это!
В современных версиях MySQL можно использовать несколько полей типа
TIMESTAMP с автоматическим установлением текущего времени при создании и изменении. Это позволяет отслеживать разные важные моменты в жизни записи:
CREATE TABLE таблица_важных_событий (
...
первый_важный_момент TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- Отметка начала
последний_важный_момент TIMESTAMP DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP, -- Отметка последнего изменения
...
);
Преимущества продуманного планирования
Тщательное планирование окупается эффективностью работы приложений с базой данных. Ваши метки времени будут обновляться автоматически, освобождая вас для занятия более важными задачами.
Полезные материалы
- MySQL Set UTC time as default timestamp – Database Administrators Stack Exchange — Объяснение разницы между TIMESTAMP и DATETIME в MySQL.
- SQL Data Types for MySQL, SQL Server, and MS Access – W3Schools — Подробный обзор типов данных SQL, включая TIMESTAMP.
- Tutorial | DigitalOcean — Пошаговое руководство по использованию значений по умолчанию MySQL для автоматизации процесса создания и обновления записей.
- jQuery ajax load script does not load – JavaScript – SitePoint Forums — Несмотря на название, в обсуждении рассматриваются проблемы, связанные с метками времени в веб-разработке.
- c++ – Is there a standard way to determine at compile-time if system is 32 or 64 bit? – Stack Overflow — Влияние системной архитектуры на поведение параметра timestamp в MySQL на разных платформах.
Алина Карпова
инженер по данным