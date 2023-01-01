Автоматический расчет колонки из другой в SQL: реальные обновления#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вам нужно мгновенно создать вычисляемый столбец, воспользуйтесь ключевым словом
AS в запросе SELECT:
SELECT price, quantity, price * quantity AS total_sale FROM sales;
Этот подход позволяет формировать поле
total_sale динамически – оно будет отображаться только в результатах данного запроса.
Если требуется, чтобы столбец с вычисляемыми значениями постоянно находился в таблице, используйте вычисляемые столбцы, при условии поддержки этой функции в вашей версии SQL:
ALTER TABLE sales ADD total_sale DECIMAL AS (price * quantity);
Этот запрос добавит столбец
total_sale в таблицу
sales, а значения в нем будут автоматически обновляться при изменении данных.
Встроенные возможности вычисляемых столбцов
В MySQL версии 5.7 и новее появились дополнительные опции для вычисляемых столбцов. Вы можете выбирать между виртуальными и храняемыми столбцами, ориентируясь на свои потребности в скорости доступа и необходимости физического хранения данных:
- Виртуальные: подходят в случае, когда актуальность данных важнее, чем возможные задержки из-за вычислений.
- Хранимые: выбирайте этот вариант, когда приоритетом является скорость чтения и достаточно места для хранения данных.
Учтите, что вычисляемые столбцы можно включить в индексы, что значительно повышает производительность запросов
SELECT, условий
WHERE и операций
JOIN.
Автоматизация с помощью триггеров
В ситуации, когда в вашей версии MySQL отсутствует поддержка вычисляемых столбцов или вам нужен более глубокий контроль, используйте триггеры. Они предназначены для перехвата событий
INSERT и
UPDATE и автоматического расчета новых значений для столбцов:
DELIMITER |
CREATE TRIGGER before_insert_sales
BEFORE INSERT ON sales
FOR EACH ROW
BEGIN
SET NEW.total_sale = NEW.price * NEW.quantity; -- Автоматически вычисляем общую стоимость продажи!
END;
|
DELIMITER ;
Через
NEW обеспечивается доступ к добавляемой строке данных. Триггеры позволяют реализовать сложную логику, сопоставимую с уникальным рецептом изысканного блюда.
Повышение производительности за счет индексации
С точки зрения производительности, индексы для вычисляемых столбцов могут значительно улучшить скорость запросов. Если вычисляемый столбец часто участвует в запросах, создание для него индекса будет разумным решением:
CREATE INDEX idx_total_sale ON sales (total_sale); -- Обеспечиваем быстрый доступ к данным!
Обратите внимание, что индексы занимают место на диске и могут замедлять операции записи, поэтому их использование требует обоснованного подхода.
Визуализация
Представьте, что повар (👨🍳) готовит фруктовый салат:
Чаша с фруктами (🍇🍈): Наполнена свежими виноградом и дыней
Повар приготавливает новую чашу с уже приправленными фруктами, которая в точности повторяет оригинал:
bowl.season('🍇', '🍈'); // Магическое действие добавляет приправу к каждому фрукту!
Преобразование:
Оригинальная чаша: [🍇, 🍈]
Чаша с приправами: [🍇🍋, 🍈🍋]
// Приправы (🍋) — это вычисленные добавки, превращающие обычные фрукты в необычайно вкусные.
Главная мысль:
Каждый фрукт 🍇🍈 проходит волшебное преобразование благодаря добавлению приправ 🍋, что заметно улучшает общий вкус блюда (🍇🍋, 🍈🍋).
// Создание вычисляемых столбцов аналогично этому процессу: точно так же, как приправленные фрукты происходят из оригинальных, значения вычисляемых столбцов рассчитываются на основе уже существующих в таблице данных.
Будьте внимательны к ловушкам и подводным камням
Будьте внимательны: автоматизированные вычисления могут приносить как пользу, так и вред. Важно следить за связью между базовыми и вычисляемыми значениями, чтобы данные оставались консистентными.
Избегайте прямого изменения вычисляемого столбца – это категорически неприемлемо. Изменения в базовых столбцах автоматически отразятся на Хранимых Вычисляемых Столбцах, иначе говоря, нарушение этого правила приведет к ошибкам.
При использовании триггеров уделите особое внимание их взаимодействию и последовательности срабатывания. Необходимо продумать механизм таким образом, чтобы избежать излишнего усложнения системы и возможных ошибок.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик