Автоматический откат транзакций в SQL Server: руководство#Основы SQL #Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки
Быстрый ответ
BEGIN TRANSACTION
-- Расположите ваш SQL код здесь... его забыть недопустимо
IF @@ERROR = 0
COMMIT TRANSACTION
ELSE
ROLLBACK TRANSACTION
В SQL Server для объединения нескольких SQL-операций используйте конструкцию транзакции. Проверьте значение
@@ERROR: если оно равно нулю, выполните подтверждение транзакции с помощью
COMMIT TRANSACTION, в противном случае – отменяем её при помощи
ROLLBACK TRANSACTION.
Включите
Когда опция SET XACT_ABORT активирована (ON), она гарантирует автоматический откат транзакций, при возникновении ошибок в процессе выполнения операций Transact-SQL. По умолчанию, данная опция деактивирована (OFF), однако в сложных ситуациях, когда выполняется множество SQL-операций, активируйте её. Вашим проводником здесь должны быть опыт и здравый смысл.
SET XACT_ABORT ON;
BEGIN TRANSACTION;
-- Развиваем SQL коды здесь
COMMIT TRANSACTION;
Использование
SET XACT_ABORT позволяет обеспечить единообразие транзакций в различных средах программирования, что крайне важно с точки зрения безопасности данных. Это особо актуально для SQL Server 2005 и более новых версий.
Конструкция TRY..CATCH: ваше щит и мачта от аномалий транзакций
Управление транзакциями посредством TRY-CATCH
Воспользуйтесь блоком
TRY...CATCH для контроля над выполнением транзакций и удобного резолюции ошибок – он будет эффективно инкапсулировать ваши SQL-запросы.
BEGIN TRY
BEGIN TRANSACTION;
-- Здесь лежит ваш SQL код. Никакой магии!
COMMIT TRANSACTION;
END TRY
BEGIN CATCH
IF @@TRANCOUNT > 0
ROLLBACK TRANSACTION;
-- Информация об ошибке отсутствует. Найдите её!
END CATCH
Если возникает ошибка, управление автоматически передаётся в блок
CATCH, где определите необходимость отката текущей транзакции.
Эффективная обработка ошибок
Если ошибка произошла, используйте
@@TRANCOUNT, чтобы проверить статус транзакции, и примените RAISERROR для сигнализации о проблеме:
IF @@TRANCOUNT > 0 BEGIN
PRINT 'Откатываем транзакцию... почти как путешествие во времени'
ROLLBACK;
END;
RAISERROR ('Внимание! Произошла ошибка', 16, 1);
Такой подход обеспечивает безукоризненное управление ошибками и предотвращает неполное выполнение транзакций.
Сбор информации об ошибке
В блоке
CATCHшироко охватывайте информацию об ошибке в переменные.
DECLARE @ErrorMessage NVARCHAR(4000), @ErrorSeverity INT, @ErrorState INT;
SELECT
@ErrorMessage = ERROR_MESSAGE(),
@ErrorSeverity = ERROR_SEVERITY(),
@ErrorState = ERROR_STATE();
-- Информация о ошибке готова для логирования
Такой лог ошибок позволит быстро находить и исправлять проблемы, кроме того, определить причины происшедшего сбоя.
Поведение транзакций : выучите неожиданность
Консистентность: стремление к совершенству!
Поведение транзакций SQL Server может иногда казаться сумбурным. Ваша задача – обеспечить консистентное взаимодействие с транзакциями на разных языках программирования.
Ручной откат: точно знаячто вы делаете
SET XACT_ABORT ON обеспечивает автоматический откат, но иногда требуется более гибкий контроль. Если вы выполняете продолжительную последовательность операций, регулярно проверяйте результирующие данные и решайте, стоит ли продолжать или лучше откатить транзакцию.
-- Если выполнение SQL-запроса слишком затягивается, возможно, что-то пошло не так.
Ручной контроль уместен, когда возникает необходимость разорвать долгий процесс выполнения операции.
Визуализация
Воспринимайте транзакцию как строительство из кирпичиков (🧱):
🧱 Начало транзакции:
[кирпич] [кирпич] [кирпич] <-- Все кирпичики на месте (операции прошли успешно).
[ ] <-- Кирпичик отсутствует из-за ошибки. Это ошибка!
При ошибке все «кирпичики » 🧱 разбросаны:
О нет! Все кирпичи [🧱] рухнули! Пришло время для отката и начала заново.
Откатив транзакцию, получаем:
Все кирпичики [🧱🧱🧱] на месте,
**ИЛИ**
Чистая площадка! [ ] (Полуобрушившихся башен не бывает)
Таким образом, либо транзакция выполнена полностью (все операции успешны), либо все изменения откатываются, и состояние возвращается к исходному.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик