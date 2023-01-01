ANSI vs не-ANSI JOIN в T-SQL: влияние на производительность

#JOIN (соединения таблиц)  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Можем вас уверить: эффективность выполнения запросов ANSI JOIN и не ANSI JOIN схожа, так как оптимизатор запросов способен разработать идентичные планы выполнения. Различия сводятся не к скорости, а к удобочитаемости кода и его соответствии стандартам. Запомните: скорость выполнения одинакова, дебаты ведутся по поводу читаемости и стандартизации.

SQL
Скопировать код
-- Пример использования ANSI JOIN
SELECT * FROM КорабльМать AS m INNER JOIN Истребители AS f ON m.id = f.mid;

-- Пример неявного JOIN, который уже неактуален
SELECT * FROM КорабльМать m, Истребители f WHERE m.id = f.mid;

Так что, отдайте предпочтение ANSI JOIN, избегайте возможных ошибок и двигайтесь в направлении чётко структурированного кода.

Преимущество ANSI JOIN: Усовершенствование ваших SQL-навыков

Переход от не-ANSI к ANSI синтаксису JOIN следует рассматривать как шаг к повышению ваших навыков работы с современными системами управления базами данных. Использование JOIN по стандарту ANSI-92 позволяет быть более гибкими и успешными в условиях переменчивой среды работы с базами данных.

Приверженность новому стандарту: стандарт ANSI-92

Синтаксис ANSI-92 становится ориентиром отраслевых стандартов, проводя чёткую границу между JOIN и WHERE. В итоге у нас есть краткая структура запроса, защищённая от ошибок, связанных с декартовым произведением, и настроенная на оптимальную эффективность.

Победа над неопределённостью: тайное оружие ANSI JOIN

SQL-запросы на основе ANSI-92 преобразуются в неприступную крепость, отражающую недостатки и идущую за рамки специфики различных СУБД. Такие JOIN продолжают быть надёжными, даже при обработке сложных многотабличных отношений.

Читаемость: вершина успеха ANSI JOIN

Достигните вершины удобочитаемости с ANSI JOIN. Избегайте ошибок благодаря аккуратному использованию псевдонимов и упрощайте понимание кода благодаря ясному разделению типов JOIN, таких как LEFT OUTER JOIN для отображения несоответствующих записей. Ваш сложный код станет только лучше благодаря такому подходу.

Приручение монстра JOIN: Псевдонимы, Читаемость и Типы JOIN

Синтаксис ANSI JOIN – это своего рода лассо для управления запросами к базам данных, воплощение мастерства работы с JOIN:

А—Псевдонимы: искусство именования в JOIN

Сделайте ваши запросы понятными с помощью обдуманных псевдонимов. Такой подход превращает код в открытую для чтения книгу и минимизирует вероятность ошибки.

SQL
Скопировать код
-- Псевдонимы как способ упростить чтение запроса
SELECT 
  s.ИмяСотрудника, 
  o.НазваниеОтдела
FROM 
  Сотрудники AS s
INNER JOIN 
  Отделы AS o ON s.ОтделId = o.Id;
  -- Запомните: 'o' обозначает Отделы, а не что-то иное!

Ч—Читаемость: светильник ANSI JOIN

Синтаксис ANSI JOIN, подобно яркому прожектору, помогает улучшить структуру запросов и чётко разделяет логику соединения от фильтрации данных, словно свет проникающий сквозь тьму.

Т—Типы JOIN: тактика и стратегия

Освойте типы JOIN как тузы в рукаве для различных задач:

  • Запускайте INNER JOIN, когда нужно выводить только совпадающие строки из обеих таблиц.
  • Применяйте LEFT OUTER JOIN для отображения всех записей из главной таблицы, даже если нет соответствующих записей в связанной таблице.
  • Будьте внимательны с NATURAL JOIN, который может скрыть нюансы своего неявного условия соединения.

Визуализация

SQL JOIN можно сравнить с сервисом для подбора партнёров по интересам:

Markdown
Скопировать код
Пользователь А (🧔): [Собаки, Кино, Походы]
Пользователь Б (👩): [Собаки, Программирование, Кофе]

ANSI JOIN – это отлаженный алгоритм подбора 📱

Markdown
Скопировать код
🧔💙👩: [Собаки]
# ANSI JOIN обеспечивает идеальное совпадение по ОБЩЕМУ интересу (Собаки)

Не ANSI JOIN – это объявление в старой газете 📰

Markdown
Скопировать код
🧔️📘👩: [Собаки]
# Не ANSI может помочь найди пару, но это будет не так эффективно.

В любом случае пару вы найдете, но использование современных методов безусловно предпочтительнее! 🐶✨

Навигация в океане JOIN: Условные JOIN и Планы запросов

SQL JOIN может быть хитрым и порой требовать использования условного соединения, это настоящий вызов вашему мастерству в SQL.

SQL
Скопировать код
-- Пример использования условно JOIN
SELECT
  Заказы.*,
  CASE
    WHEN Клиенты.VIPСтатус THEN Скидки.Процент
    ELSE NULL
  END AS СтавкаСкидки
FROM
  Заказы
LEFT JOIN Клиенты ON Заказы.КлиентID = Клиенты.ID
LEFT JOIN Скидки ON Заказы.НомерЗаказа = Скидки.НомерЗаказа
  AND Клиенты.VIPСтатус;
  -- Предоставляйте скидки красноречиво, когда клиент – VIP!

После рефакторинга кода пришло время проверить обновлённый план выполнения. Анализируйте планы выполнения запросов, чтобы удостовериться в отсутствии снижения производительности. Анализ подобных планов может выявить возможные ускорители, такие как создание новых индексов или настройки баз данных.

Мария Шереметьева

DBA-консультант

