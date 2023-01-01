ANSI vs не-ANSI JOIN в T-SQL: влияние на производительность#JOIN (соединения таблиц) #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Можем вас уверить: эффективность выполнения запросов ANSI JOIN и не ANSI JOIN схожа, так как оптимизатор запросов способен разработать идентичные планы выполнения. Различия сводятся не к скорости, а к удобочитаемости кода и его соответствии стандартам. Запомните: скорость выполнения одинакова, дебаты ведутся по поводу читаемости и стандартизации.
-- Пример использования ANSI JOIN
SELECT * FROM КорабльМать AS m INNER JOIN Истребители AS f ON m.id = f.mid;
-- Пример неявного JOIN, который уже неактуален
SELECT * FROM КорабльМать m, Истребители f WHERE m.id = f.mid;
Так что, отдайте предпочтение ANSI JOIN, избегайте возможных ошибок и двигайтесь в направлении чётко структурированного кода.
Преимущество ANSI JOIN: Усовершенствование ваших SQL-навыков
Переход от не-ANSI к ANSI синтаксису JOIN следует рассматривать как шаг к повышению ваших навыков работы с современными системами управления базами данных. Использование JOIN по стандарту ANSI-92 позволяет быть более гибкими и успешными в условиях переменчивой среды работы с базами данных.
Приверженность новому стандарту: стандарт ANSI-92
Синтаксис ANSI-92 становится ориентиром отраслевых стандартов, проводя чёткую границу между JOIN и WHERE. В итоге у нас есть краткая структура запроса, защищённая от ошибок, связанных с декартовым произведением, и настроенная на оптимальную эффективность.
Победа над неопределённостью: тайное оружие ANSI JOIN
SQL-запросы на основе ANSI-92 преобразуются в неприступную крепость, отражающую недостатки и идущую за рамки специфики различных СУБД. Такие JOIN продолжают быть надёжными, даже при обработке сложных многотабличных отношений.
Читаемость: вершина успеха ANSI JOIN
Достигните вершины удобочитаемости с ANSI JOIN. Избегайте ошибок благодаря аккуратному использованию псевдонимов и упрощайте понимание кода благодаря ясному разделению типов JOIN, таких как LEFT OUTER JOIN для отображения несоответствующих записей. Ваш сложный код станет только лучше благодаря такому подходу.
Приручение монстра JOIN: Псевдонимы, Читаемость и Типы JOIN
Синтаксис ANSI JOIN – это своего рода лассо для управления запросами к базам данных, воплощение мастерства работы с JOIN:
А—Псевдонимы: искусство именования в JOIN
Сделайте ваши запросы понятными с помощью обдуманных псевдонимов. Такой подход превращает код в открытую для чтения книгу и минимизирует вероятность ошибки.
-- Псевдонимы как способ упростить чтение запроса
SELECT
s.ИмяСотрудника,
o.НазваниеОтдела
FROM
Сотрудники AS s
INNER JOIN
Отделы AS o ON s.ОтделId = o.Id;
-- Запомните: 'o' обозначает Отделы, а не что-то иное!
Ч—Читаемость: светильник ANSI JOIN
Синтаксис ANSI JOIN, подобно яркому прожектору, помогает улучшить структуру запросов и чётко разделяет логику соединения от фильтрации данных, словно свет проникающий сквозь тьму.
Т—Типы JOIN: тактика и стратегия
Освойте типы JOIN как тузы в рукаве для различных задач:
- Запускайте
INNER JOIN, когда нужно выводить только совпадающие строки из обеих таблиц.
- Применяйте
LEFT OUTER JOINдля отображения всех записей из главной таблицы, даже если нет соответствующих записей в связанной таблице.
- Будьте внимательны с
NATURAL JOIN, который может скрыть нюансы своего неявного условия соединения.
Визуализация
SQL JOIN можно сравнить с сервисом для подбора партнёров по интересам:
Пользователь А (🧔): [Собаки, Кино, Походы]
Пользователь Б (👩): [Собаки, Программирование, Кофе]
ANSI JOIN – это отлаженный алгоритм подбора 📱
🧔💙👩: [Собаки]
# ANSI JOIN обеспечивает идеальное совпадение по ОБЩЕМУ интересу (Собаки)
Не ANSI JOIN – это объявление в старой газете 📰
🧔️📘👩: [Собаки]
# Не ANSI может помочь найди пару, но это будет не так эффективно.
В любом случае пару вы найдете, но использование современных методов безусловно предпочтительнее! 🐶✨
Навигация в океане JOIN: Условные JOIN и Планы запросов
SQL JOIN может быть хитрым и порой требовать использования условного соединения, это настоящий вызов вашему мастерству в SQL.
-- Пример использования условно JOIN
SELECT
Заказы.*,
CASE
WHEN Клиенты.VIPСтатус THEN Скидки.Процент
ELSE NULL
END AS СтавкаСкидки
FROM
Заказы
LEFT JOIN Клиенты ON Заказы.КлиентID = Клиенты.ID
LEFT JOIN Скидки ON Заказы.НомерЗаказа = Скидки.НомерЗаказа
AND Клиенты.VIPСтатус;
-- Предоставляйте скидки красноречиво, когда клиент – VIP!
После рефакторинга кода пришло время проверить обновлённый план выполнения. Анализируйте планы выполнения запросов, чтобы удостовериться в отсутствии снижения производительности. Анализ подобных планов может выявить возможные ускорители, такие как создание новых индексов или настройки баз данных.
Мария Шереметьева
DBA-консультант