Аналог RowID Oracle в SQL Server: решение и детали

Быстрый ответ

В SQL Server псевдоколонка %%physloc%% выполняет функцию, схожую с RowID в Oracle, указывая на физическое расположение строки. Однако следует учитывать, что значение этой колонки может меняться при перемещении строки.

SQL Скопировать код SELECT %%physloc%% AS PhysLoc, * FROM YourTable;

%%physloc%% предназначена для временных задач, таких как диагностика. Для постоянной идентификации строк рекомендуется использование постоянных идентификаторов, например, первичного или уникального ключа.

%%physloc%%

Основы %%physloc%%

%%physloc%% служит аналогом RowID из Oracle, отражая положение строки в файле базы данных. В отличие от RowID , значение %%physloc%% типа binary(8) может изменяться, например, при разделении страниц в хранилище данных. По функциональности это напоминает использование стикеров для временных заметок.

Работа с %%physloc%%

Для работы с %%physloc%% , возвращающей значение типа binary(8), можно использовать следующие функции:

Функция sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%) позволяет преобразовать бинарное значение в читаемую строку формата file:page:slot .

позволяет преобразовать бинарное значение в читаемую строку формата . Функция sys.fn_PhysLocCracker(%%physloc%%) разделяет бинарное значение на отдельные атрибуты: номер файла, страницу и слот.

Эти функции облегчают интерпретацию значения %%physloc%% , делая его более понятным.

Стабильная идентификация строки: создание аналога RowID

Выбор идентификатора для будущего

Для создания устойчивого идентификатора, аналогичного RowID в Oracle, можно выбрать:

Первичный ключ : это классический вариант, он прост и надёжен, обеспечивая уникальность каждой записи без риска её изменения.

: это классический вариант, он прост и надёжен, обеспечивая уникальность каждой записи без риска её изменения. IDENTITY : это счетчик с автоинкрементом для записей, в некотором роде он напоминает маркировку продукции серийными номерами.

: это счетчик с автоинкрементом для записей, в некотором роде он напоминает маркировку продукции серийными номерами. UNIQUEIDENTIFIER: это глобально уникальный идентификатор (GUID), который SQL Server может генерировать автоматически, как уникальные штрих-коды товаров.

Эти методы обеспечивают постоянную и уникальную идентификацию каждой строки.

Присвоение строкам уникальных номеров

В SQL Server доступны следующие функции нумерации строк:

ROW_NUMBER() присваивает каждой строке уникальный номер, вроде номерков в очереди.

присваивает каждой строке уникальный номер, вроде номерков в очереди. Функции ранжирования, такие как RANK() , DENSE_RANK() и NTILE() , позволяют упорядочить строки относительно друг друга, например, для анализа данных или сегментирования, как распределение участников соревнования по местам.

Эти функции удобны в случаях, когда в схему базы данных невозможно внести изменения, добавив постоянный идентификатор.

Визуализация

Представим, что архитектор проектирует здание:

Markdown Скопировать код Чертёж в Oracle (🔵): каждый кирпич имеет уникальный номер (RowID).

Markdown Скопировать код Чертёж в SQL Server (🟢): у кирпичей нет постоянных номеров, но каждому кирпичу присваивается определённое место (столбец UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY).

В Oracle это можно сравнить с наклейкой уникального штрих-кода на каждый кирпич:

Markdown Скопировать код 🟥🔢 (RowID каждого кирпича в Oracle)

В SQL Server это, скорее, определение уникального места каждому кирпичу:

Markdown Скопировать код 🟩🧩 (UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY в SQL Server)

Важный момент:

Markdown Скопировать код Oracle автоматически присваивает каждой строке уникальный идентификатор (🔵🔢), в то время как в SQL Server вы вольны выбирать схему идентификации строк (🟢🧩).

Особенности и ограничения

Можно пойти ко дну

%%physloc%% может казаться простым заменителем RowID Oracle, но не стоит забывать о его особенностях. SQL Server может не всегда точно определить строку по %%physloc%% , что может отрицательно влиять на производительность запросов.

Бережливость при работе с большими объемами данных

При работе с большими объемами данных или пакетной обработкой корректное использование курсоров c опцией FOR UPDATE поможет избежать проблем. Однако следует помнить, что неправильное использование курсоров может вызвать проблемы, схоже с использованием слишком многих эмодзи в тексте 😉.

Пояс касаемо удаления дубликатов

Удаление дубликатов из больших таблиц — это задача на которую уходит много ресурсов, и выбор методики (использование IDENTITY , %%physloc%% или оконных функций) существенно влияет на его эффективность.

Полезные материалы