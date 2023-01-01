Аналог RowID Oracle в SQL Server: решение и детали

Быстрый ответ

В SQL Server псевдоколонка %%physloc%% выполняет функцию, схожую с RowID в Oracle, указывая на физическое расположение строки. Однако следует учитывать, что значение этой колонки может меняться при перемещении строки.

SELECT %%physloc%% AS PhysLoc, * FROM YourTable;

%%physloc%% предназначена для временных задач, таких как диагностика. Для постоянной идентификации строк рекомендуется использование постоянных идентификаторов, например, первичного или уникального ключа.

%%physloc%%

Основы %%physloc%%

%%physloc%% служит аналогом RowID из Oracle, отражая положение строки в файле базы данных. В отличие от RowID, значение %%physloc%% типа binary(8) может изменяться, например, при разделении страниц в хранилище данных. По функциональности это напоминает использование стикеров для временных заметок.

Работа с %%physloc%%

Для работы с %%physloc%%, возвращающей значение типа binary(8), можно использовать следующие функции:

  • Функция sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%) позволяет преобразовать бинарное значение в читаемую строку формата file:page:slot.
  • Функция sys.fn_PhysLocCracker(%%physloc%%) разделяет бинарное значение на отдельные атрибуты: номер файла, страницу и слот.

Эти функции облегчают интерпретацию значения %%physloc%%, делая его более понятным.

Стабильная идентификация строки: создание аналога RowID

Выбор идентификатора для будущего

Для создания устойчивого идентификатора, аналогичного RowID в Oracle, можно выбрать:

  • Первичный ключ: это классический вариант, он прост и надёжен, обеспечивая уникальность каждой записи без риска её изменения.
  • IDENTITY: это счетчик с автоинкрементом для записей, в некотором роде он напоминает маркировку продукции серийными номерами.
  • UNIQUEIDENTIFIER: это глобально уникальный идентификатор (GUID), который SQL Server может генерировать автоматически, как уникальные штрих-коды товаров.

Эти методы обеспечивают постоянную и уникальную идентификацию каждой строки.

Присвоение строкам уникальных номеров

В SQL Server доступны следующие функции нумерации строк:

  • ROW_NUMBER() присваивает каждой строке уникальный номер, вроде номерков в очереди.
  • Функции ранжирования, такие как RANK(), DENSE_RANK() и NTILE(), позволяют упорядочить строки относительно друг друга, например, для анализа данных или сегментирования, как распределение участников соревнования по местам.

Эти функции удобны в случаях, когда в схему базы данных невозможно внести изменения, добавив постоянный идентификатор.

Визуализация

Представим, что архитектор проектирует здание:

Чертёж в Oracle (🔵): каждый кирпич имеет уникальный номер (RowID).
Чертёж в SQL Server (🟢): у кирпичей нет постоянных номеров, но каждому кирпичу присваивается определённое место (столбец UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY).

В Oracle это можно сравнить с наклейкой уникального штрих-кода на каждый кирпич:

🟥🔢 (RowID каждого кирпича в Oracle)

В SQL Server это, скорее, определение уникального места каждому кирпичу:

🟩🧩 (UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY в SQL Server)

Важный момент:

Oracle автоматически присваивает каждой строке уникальный идентификатор (🔵🔢), в то время как в SQL Server вы вольны выбирать схему идентификации строк (🟢🧩).

Особенности и ограничения

Можно пойти ко дну

%%physloc%% может казаться простым заменителем RowID Oracle, но не стоит забывать о его особенностях. SQL Server может не всегда точно определить строку по %%physloc%%, что может отрицательно влиять на производительность запросов.

Бережливость при работе с большими объемами данных

При работе с большими объемами данных или пакетной обработкой корректное использование курсоров c опцией FOR UPDATE поможет избежать проблем. Однако следует помнить, что неправильное использование курсоров может вызвать проблемы, схоже с использованием слишком многих эмодзи в тексте 😉.

Пояс касаемо удаления дубликатов

Удаление дубликатов из больших таблиц — это задача на которую уходит много ресурсов, и выбор методики (использование IDENTITY, %%physloc%% или оконных функций) существенно влияет на его эффективность.

Полезные материалы

  1. Понимание типа данных GUID в SQL Server
    В статье подробно описана работа с GUID.
  2. Извлечение последнего числа из текстовой строки
    Статья о тонкостях поиска уникальных идентификаторов, написанная в форме детективного рассказа.
  3. CSS в модальном окне не выравнивается
    Обсуждение, непосредственно не связанное с темой RowID Oracle и SQL Server, но имеющее к ней отношение.
  4. Понимание свойства Identity в SQL Server на примерах
    Разбор свойства Identity в SQL Server, исчерпывающим образом отражающий его принципы работы.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

Свежие материалы
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024

Загрузка...