Аналог RowID Oracle в SQL Server: решение и детали#Разное
Быстрый ответ
В SQL Server псевдоколонка
%%physloc%% выполняет функцию, схожую с
RowID в Oracle, указывая на физическое расположение строки. Однако следует учитывать, что значение этой колонки может меняться при перемещении строки.
SELECT %%physloc%% AS PhysLoc, * FROM YourTable;
%%physloc%% предназначена для временных задач, таких как диагностика. Для постоянной идентификации строк рекомендуется использование постоянных идентификаторов, например, первичного или уникального ключа.
%%physloc%%
Основы
%%physloc%%
%%physloc%% служит аналогом
RowID из Oracle, отражая положение строки в файле базы данных. В отличие от
RowID, значение
%%physloc%% типа binary(8) может изменяться, например, при разделении страниц в хранилище данных. По функциональности это напоминает использование стикеров для временных заметок.
Работа с
%%physloc%%
Для работы с
%%physloc%%, возвращающей значение типа binary(8), можно использовать следующие функции:
- Функция
sys.fn_PhysLocFormatter(%%physloc%%)позволяет преобразовать бинарное значение в читаемую строку формата
file:page:slot.
- Функция
sys.fn_PhysLocCracker(%%physloc%%)разделяет бинарное значение на отдельные атрибуты: номер файла, страницу и слот.
Эти функции облегчают интерпретацию значения
%%physloc%%, делая его более понятным.
Стабильная идентификация строки: создание аналога RowID
Выбор идентификатора для будущего
Для создания устойчивого идентификатора, аналогичного
RowID в Oracle, можно выбрать:
- Первичный ключ: это классический вариант, он прост и надёжен, обеспечивая уникальность каждой записи без риска её изменения.
- IDENTITY: это счетчик с автоинкрементом для записей, в некотором роде он напоминает маркировку продукции серийными номерами.
- UNIQUEIDENTIFIER: это глобально уникальный идентификатор (GUID), который SQL Server может генерировать автоматически, как уникальные штрих-коды товаров.
Эти методы обеспечивают постоянную и уникальную идентификацию каждой строки.
Присвоение строкам уникальных номеров
В SQL Server доступны следующие функции нумерации строк:
- ROW_NUMBER() присваивает каждой строке уникальный номер, вроде номерков в очереди.
- Функции ранжирования, такие как
RANK(),
DENSE_RANK()и
NTILE(), позволяют упорядочить строки относительно друг друга, например, для анализа данных или сегментирования, как распределение участников соревнования по местам.
Эти функции удобны в случаях, когда в схему базы данных невозможно внести изменения, добавив постоянный идентификатор.
Визуализация
Представим, что архитектор проектирует здание:
Чертёж в Oracle (🔵): каждый кирпич имеет уникальный номер (RowID).
Чертёж в SQL Server (🟢): у кирпичей нет постоянных номеров, но каждому кирпичу присваивается определённое место (столбец UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY).
В Oracle это можно сравнить с наклейкой уникального штрих-кода на каждый кирпич:
🟥🔢 (RowID каждого кирпича в Oracle)
В SQL Server это, скорее, определение уникального места каждому кирпичу:
🟩🧩 (UNIQUEIDENTIFIER или IDENTITY в SQL Server)
Важный момент:
Oracle автоматически присваивает каждой строке уникальный идентификатор (🔵🔢), в то время как в SQL Server вы вольны выбирать схему идентификации строк (🟢🧩).
Особенности и ограничения
Можно пойти ко дну
%%physloc%% может казаться простым заменителем
RowID Oracle, но не стоит забывать о его особенностях. SQL Server может не всегда точно определить строку по
%%physloc%%, что может отрицательно влиять на производительность запросов.
Бережливость при работе с большими объемами данных
При работе с большими объемами данных или пакетной обработкой корректное использование курсоров c опцией
FOR UPDATE поможет избежать проблем. Однако следует помнить, что неправильное использование курсоров может вызвать проблемы, схоже с использованием слишком многих эмодзи в тексте 😉.
Пояс касаемо удаления дубликатов
Удаление дубликатов из больших таблиц — это задача на которую уходит много ресурсов, и выбор методики (использование
IDENTITY,
%%physloc%% или оконных функций) существенно влияет на его эффективность.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы