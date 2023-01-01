Агрегация строк в SQLServer: альтернатива LISTAGG Oracle#Разное
Быстрый ответ
SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',') AS ResultList
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;
Функция STRING_AGG эффективно объединяет строки в единую строку в указанной колонке выходной таблицы.
Достигаем недостижимого: Использование STUFF + FOR XML PATH
SELECT
YourGroupingColumn,
STUFF((
SELECT ', ' + YourColumn
FROM YourTable
WHERE (YourCondition)
FOR XML PATH(''), TYPE
).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') AS ResultList
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;
В версиях SQL Server до 2016 года включительно, комбинация STUFF и FOR XML PATH позволяет достигнуть результата аналогичного функции STRING_AGG.
Новый уровень: Уникальность и порядок
Показываем только уникальные значения
SELECT STRING_AGG(DISTINCT YourColumn, ';') FROM YourTable;
Использование ключевого слова
DISTINCT помогает избежать повторений в собранных данных.
Порядок строк в ваших руках
SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',' ORDER BY YourOrderColumn)
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;
С помощью ORDER BY в функции
STRING_AGG можно контролировать последовательность строк в генерируемом списке.
Доведение процесса до совершенства: Рекомендации и подводные камни
Влияние на производительность: Ваши строки, ваша ответственность
При работе с большим объемом строк следует учитывать влияние на производительность и обдуманно применять функции.
Проблемы с XML-символами
При использовании
FOR XML PATH возникают сложности с XML-символами – корректное приведение типов поможет решить эту проблему.
Совместимость с версией вашего SQL
Выбираем правильный инструмент
Знание версии вашей базы данных поможет выбрать наиболее подходящую функцию для работы со строками.
Уникальная особенность SQLite
SELECT GROUP_CONCAT(YourColumn, ',') FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;
Для SQLite существует аналог функции – GROUP_CONCAT.
Визуализация
STRING_AGG придаёт гармонический звук вашим SQL-запросам.
Искусство совершенства в нюансах
Избавляемся от начальной запятой с легкостью
STUFF(...).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, Len(',')+1, ''
Применение STUFF помогает отсечь ненужные запятые в начале списка.
Понимание вашей строковой мелодии
Чёткая структура запросов с STRING_AGG облегчает восприятие и работу с данными.
Официальная документация: Руководство путешественника по SQL
Для решения сложных задач идеальным ресурсом станет официальная документация.
Полезные материалы
- STRING_AGG (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство по
STRING_AGG.
- Concatenating Row Values in Transact-SQL – Simple Talk — обзор альтернативных подходов.
- Concat Aggregates SQL Server CLR Function – MSSQLTips — использование CLR-функций для агрегации строк.
- Emulating LISTAGG for SQL Server Grouped Concatenation – SQL Authority — разнообразные методы групповой конкатенации.
- Difference Between STRING_AGG and FOR XML PATH in SQL Server – Stack Overflow — обсуждение методов агрегации строк в SQL Server.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы