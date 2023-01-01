Агрегация строк в SQLServer: альтернатива LISTAGG Oracle

#Разное  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

SQL
SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',') AS ResultList
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;

Функция STRING_AGG эффективно объединяет строки в единую строку в указанной колонке выходной таблицы.

Пошаговый план для смены профессии

Достигаем недостижимого: Использование STUFF + FOR XML PATH

SQL
SELECT 
    YourGroupingColumn,
    STUFF((
        SELECT ', ' + YourColumn
        FROM YourTable
        WHERE (YourCondition)
        FOR XML PATH(''), TYPE
    ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') AS ResultList
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;

В версиях SQL Server до 2016 года включительно, комбинация STUFF и FOR XML PATH позволяет достигнуть результата аналогичного функции STRING_AGG.

Новый уровень: Уникальность и порядок

Показываем только уникальные значения

SELECT STRING_AGG(DISTINCT YourColumn, ';') FROM YourTable;

Использование ключевого слова DISTINCT помогает избежать повторений в собранных данных.

Порядок строк в ваших руках

SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',' ORDER BY YourOrderColumn) 
FROM YourTable
GROUP BY YourGroupingColumn;

С помощью ORDER BY в функции STRING_AGG можно контролировать последовательность строк в генерируемом списке.

Доведение процесса до совершенства: Рекомендации и подводные камни

Влияние на производительность: Ваши строки, ваша ответственность

При работе с большим объемом строк следует учитывать влияние на производительность и обдуманно применять функции.

Проблемы с XML-символами

При использовании FOR XML PATH возникают сложности с XML-символами – корректное приведение типов поможет решить эту проблему.

Совместимость с версией вашего SQL

Выбираем правильный инструмент

Знание версии вашей базы данных поможет выбрать наиболее подходящую функцию для работы со строками.

Уникальная особенность SQLite

SELECT GROUP_CONCAT(YourColumn, ',') FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;

Для SQLite существует аналог функции – GROUP_CONCAT.

Искусство совершенства в нюансах

Избавляемся от начальной запятой с легкостью

STUFF(...).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, Len(',')+1, ''

Применение STUFF помогает отсечь ненужные запятые в начале списка.

Понимание вашей строковой мелодии

Чёткая структура запросов с STRING_AGG облегчает восприятие и работу с данными.

Официальная документация: Руководство путешественника по SQL

Для решения сложных задач идеальным ресурсом станет официальная документация.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какую функцию следует использовать в SQL Server 2016 и новее для агрегации строк?
1 / 5

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

