Агрегация строк в SQLServer: альтернатива LISTAGG Oracle

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',') AS ResultList FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;

Функция STRING_AGG эффективно объединяет строки в единую строку в указанной колонке выходной таблицы.

Достигаем недостижимого: Использование STUFF + FOR XML PATH

SQL Скопировать код SELECT YourGroupingColumn, STUFF(( SELECT ', ' + YourColumn FROM YourTable WHERE (YourCondition) FOR XML PATH(''), TYPE ).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, 2, '') AS ResultList FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;

В версиях SQL Server до 2016 года включительно, комбинация STUFF и FOR XML PATH позволяет достигнуть результата аналогичного функции STRING_AGG.

Новый уровень: Уникальность и порядок

Показываем только уникальные значения

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG(DISTINCT YourColumn, ';') FROM YourTable;

Использование ключевого слова DISTINCT помогает избежать повторений в собранных данных.

Порядок строк в ваших руках

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG(YourColumn, ',' ORDER BY YourOrderColumn) FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;

С помощью ORDER BY в функции STRING_AGG можно контролировать последовательность строк в генерируемом списке.

Доведение процесса до совершенства: Рекомендации и подводные камни

Влияние на производительность: Ваши строки, ваша ответственность

При работе с большим объемом строк следует учитывать влияние на производительность и обдуманно применять функции.

Проблемы с XML-символами

При использовании FOR XML PATH возникают сложности с XML-символами – корректное приведение типов поможет решить эту проблему.

Совместимость с версией вашего SQL

Выбираем правильный инструмент

Знание версии вашей базы данных поможет выбрать наиболее подходящую функцию для работы со строками.

Уникальная особенность SQLite

SQL Скопировать код SELECT GROUP_CONCAT(YourColumn, ',') FROM YourTable GROUP BY YourGroupingColumn;

Для SQLite существует аналог функции – GROUP_CONCAT.

Искусство совершенства в нюансах

Избавляемся от начальной запятой с легкостью

SQL Скопировать код STUFF(...).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'), 1, Len(',')+1, ''

Применение STUFF помогает отсечь ненужные запятые в начале списка.

Понимание вашей строковой мелодии

Чёткая структура запросов с STRING_AGG облегчает восприятие и работу с данными.

Официальная документация: Руководство путешественника по SQL

Для решения сложных задач идеальным ресурсом станет официальная документация.

