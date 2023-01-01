Завершение подпроцесса Python с shell=True: советы и лайфхаки#Основы Python #Автоматизация и скрипты
Быстрый ответ
Чтобы с немедленным эффектом остановить подпроцесс, созданный с параметром
shell=True, вам следует применить
Popen из модуля
subprocess, а затем вызвать метод
terminate():
import subprocess
# Создаем подпроцесс
proc = subprocess.Popen('ваша_команда', shell=True)
# Завершаем его
proc.terminate()
Это приведет к отправке сигнала SIGTERM. Если процесс не откликается на эту команду, используйте
proc.kill() для отправки сигнала SIGKILL.
Групповая терапия: управление группами процессов
Если ваш подпроцесс запустил семейство дочерних процессов, их недостаточно просто остановить. В таком случае необходимо использовать
os.setsid() в параметре
preexec_fn метода
Popen для создания отдельной группы:
import os
import subprocess
import signal
# Запускаем подпроцесс в отдельной группе
proc = subprocess.Popen('ваша_команда', shell=True, preexec_fn=os.setsid)
# Завершаем всю группу процессов
os.killpg(os.getpgid(proc.pid), signal.SIGTERM)
Уклонение и защита: как избегать использования shell=True
В использовании
shell=True можно отказаться, если выполнять команды напрямую, передавая их в виде списка методу
Popen:
import subprocess
# Команда передается в виде списка аргументов
cmd = ['ваша_команда', 'арг1', 'арг2']
# Выполняем команду без оболочки
proc = subprocess.Popen(cmd, shell=False)
# Останавливаем подпроцесс
proc.terminate()
Вы можете использовать
cmd.split() для простой конвертации строки в список.
Как справиться с неподдающимися процессами
Если процесс не реагирует на сигнал
SIGTERM, обратитесь к библиотеке
psutil для его посредственного завершения:
import psutil
# Обертываем процесс в psutil
process = psutil.Process(proc.pid)
for child in process.children(recursive=True):
child.kill() # Принудительно завершаем все дочерние процессы
process.kill() # Завершаем главный процесс
Управление в ситуации кризиса: обработка истечения времени
Если подпроцесс должен завершиться в определенное время, используйте
TimeoutExpired:
try:
proc.wait(timeout=3) # Даем процессу 3 секунды для завершения
except subprocess.TimeoutExpired:
proc.kill() # Принудительно останавливаем процесс
Если вы используете Windows...
Windows-пользователи для прекращения работы процессов должны использовать команду
taskkill:
import subprocess
pid = proc.pid
subprocess.run(f"TASKKILL /F /PID {pid} /T", shell=True)
Визуализация
Представьте подпроцесс в виде бумажного фонаря, которым вы должны аккуратно управлять:
Запуск: 🏮🆙 (подпроцесс начинает работу)
Завершение: 🏮👇 (подпроцесс останавливается и прекращает работу)
Используйте модуль
subprocess и метод
terminate() для управления подпроцессами:
import subprocess
# Запускаем наш бумажный фонарь 🏮🆙
proc = subprocess.Popen('ваша_команда', shell=True)
# ... любуемся его полетом ...
# Призываем его возвратиться домой 🏮👇
proc.terminate()
В случае серьезной задачи: методы завершения subprocess
Секретное оружие: префикс
exec
Если нужно использовать
shell=True, вы можете добавить префикс
exec в команду, чтобы быть уверенным, что
kill() действительно завершит процесс:
proc = subprocess.Popen('exec ваша_команда', shell=True)
Высокая прецизность с помощью psutil
Библиотека
psutil позволяет точно и эффективно управлять процессами:
import psutil
psutil.Process(proc.pid).kill() # Завершаем процесс
При работе с каналами
Когда вы работаете с
exec, помните о его влиянии на перенаправление и трубопроводы — старайтесь строить команды аккуратно.
Антон Крылов
Python-разработчик