Завершение подпроцесса Python с shell=True: советы и лайфхаки

Быстрый ответ

Чтобы с немедленным эффектом остановить подпроцесс, созданный с параметром shell=True , вам следует применить Popen из модуля subprocess , а затем вызвать метод terminate() :

Python Скопировать код import subprocess # Создаем подпроцесс proc = subprocess.Popen('ваша_команда', shell=True) # Завершаем его proc.terminate()

Это приведет к отправке сигнала SIGTERM. Если процесс не откликается на эту команду, используйте proc.kill() для отправки сигнала SIGKILL.

Групповая терапия: управление группами процессов

Если ваш подпроцесс запустил семейство дочерних процессов, их недостаточно просто остановить. В таком случае необходимо использовать os.setsid() в параметре preexec_fn метода Popen для создания отдельной группы:

Python Скопировать код import os import subprocess import signal # Запускаем подпроцесс в отдельной группе proc = subprocess.Popen('ваша_команда', shell=True, preexec_fn=os.setsid) # Завершаем всю группу процессов os.killpg(os.getpgid(proc.pid), signal.SIGTERM)

Уклонение и защита: как избегать использования shell=True

В использовании shell=True можно отказаться, если выполнять команды напрямую, передавая их в виде списка методу Popen :

Python Скопировать код import subprocess # Команда передается в виде списка аргументов cmd = ['ваша_команда', 'арг1', 'арг2'] # Выполняем команду без оболочки proc = subprocess.Popen(cmd, shell=False) # Останавливаем подпроцесс proc.terminate()

Вы можете использовать cmd.split() для простой конвертации строки в список.

Как справиться с неподдающимися процессами

Если процесс не реагирует на сигнал SIGTERM , обратитесь к библиотеке psutil для его посредственного завершения:

Python Скопировать код import psutil # Обертываем процесс в psutil process = psutil.Process(proc.pid) for child in process.children(recursive=True): child.kill() # Принудительно завершаем все дочерние процессы process.kill() # Завершаем главный процесс

Управление в ситуации кризиса: обработка истечения времени

Если подпроцесс должен завершиться в определенное время, используйте TimeoutExpired :

Python Скопировать код try: proc.wait(timeout=3) # Даем процессу 3 секунды для завершения except subprocess.TimeoutExpired: proc.kill() # Принудительно останавливаем процесс

Если вы используете Windows...

Windows-пользователи для прекращения работы процессов должны использовать команду taskkill :

Python Скопировать код import subprocess pid = proc.pid subprocess.run(f"TASKKILL /F /PID {pid} /T", shell=True)

В случае серьезной задачи: методы завершения subprocess

Секретное оружие: префикс exec

Если нужно использовать shell=True , вы можете добавить префикс exec в команду, чтобы быть уверенным, что kill() действительно завершит процесс:

Python Скопировать код proc = subprocess.Popen('exec ваша_команда', shell=True)

Высокая прецизность с помощью psutil

Библиотека psutil позволяет точно и эффективно управлять процессами:

Python Скопировать код import psutil psutil.Process(proc.pid).kill() # Завершаем процесс

При работе с каналами

Когда вы работаете с exec , помните о его влиянии на перенаправление и трубопроводы — старайтесь строить команды аккуратно.

