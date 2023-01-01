Запуск второго файла Python из первого: способы и код#Основы Python #Автоматизация и скрипты #Модули и пакеты
Быстрый ответ
Для вызова одного скрипта из другого и обращения к его функциям и переменным используется импортирование:
import second_script
Если необходимо запустить скрипт в отдельном процессе, применяется
subprocess.run:
import subprocess
subprocess.run(['python', 'second_script.py']) # "Беги, Форест, беги!"
Варианты выполенения:
В Python присутствуют два ключевых способа выполнить один файл из другого: через встроенный метод
import и через независимый
subprocess.
Гладкий путь:
import
Если вам требуется совместно использовать функции или классы, то лучший выбор — это импортирование. Однако, следует осуществлять контроль исполняемого кода при импорте, чтобы избегать неожиданных действий. Для этого применяется условие
if __name__ == "__main__.
Трудный путь:
subprocess
Если вам необходим запуск файла в отдельном процессе, то выбором становится
subprocess. Это подразумевает полную независимость выполнения скрипта и возможность установки индивидуального окружения для него.
Путешествие с
API
subprocess.run широко применяется для управления активными процессами. На выбор также предлагаются
subprocess.call и
subprocess.Popen, которые обладают своими уникальными ситуативными особенностями использования.
subprocess.call: Проверенный временем выбор
До появления Python 3.5, в основном брали
subprocess.call. Этот метод можно охарактеризовать как надежный, но он блокирует основной скрипт до окончания выполнения подпроцесса.
subprocess.Popen: Выбор свободолюбивых
subprocess.Popen предоставляет возможность асинхронного выполнения подпроцесса, тем самым позволяя работать с основным скриптом, пока второстепенный выполняется в бэкграунде.
Преодоление преград безопасности и совместимости
Перед тем как интегрировать скрипты, обеспечьте соответствующую безопасность и корректную настройку прав доступа. В Unix-системах ключевы к безопасности при использовании
subprocess становятся precision и применение шебанга для указания версии Python.
Кодирование как профи: лучшие практики
Прозрачный код, не имеющий конфликтов имен и ошибок — залог безошибочной работы программы. Важно постоянно стремиться к простоте и качественности кода.
Борьба с чрезвычайными ситуациями: обработка ошибок
Любая проблема в подпроцессе может породить исключение. Поэтому необходимо заранее организовать обработку этих ситуаций, используя для этого конструкции
try-except.
Визуализация
Вы можете представить выполнение скрипта как управление вокзалом:
Главный скрипт (🚉): Все готово к отправлению...
Запуск с помощью
subprocess выглядит как отправка поезда:
import subprocess
subprocess.run(['python', 'other_script.py']) # "Все на борт экспресса 'Кодинг'!" 🚂💨
Other_script.py (🚆): Готовьтесь, мы отправляемся! 🛤️ -> Путешествие в мир Python начинается!
Мы уже прибыли? Тестирование выполнения
Не забывайте периодически проводить тестирование скрипта командой
python main.py после выбора корректного пути и подготовки к возможным проблемам, чтобы избегать неожиданных эффектов. Тщательность и внимание к деталям — залог успешной работы.
Python-подход: Гибкость и выбор
В Python есть множество подходов к выполнению скриптов. Проявляйте гибкость: использовать все возможности языка для решения ваших задач.
Полезные материалы
- 6. Модули — Документация Python 3.12.2 – руководство по использованию модулей.
- Что может заменить execfile в Python 3? – Stack Overflow – обсуждение способов выполнения скриптов.
- Модуль subprocess: Оборачивание процессов используя Python – Real Python – подробное разъяснение модуля
subprocess.
- subprocess — Управление подпроцессами — Документация Python 3.12.2 – официальная документация модуля
subprocess.
- runpy — Поиск и выполнение модулей Python — Документация Python 3.12.2 – информация о принципах работы с модулями как с скриптами.
- Основная функция в Python – тонкости использования переменной
__name__.
- Automate the Boring Stuff with Python – книга о автоматизации процессов с помощью Python.
Антон Крылов
Python-разработчик