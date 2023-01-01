Запуск второго файла Python из первого: способы и код

#Основы Python  #Автоматизация и скрипты  #Модули и пакеты  
Быстрый ответ

Для вызова одного скрипта из другого и обращения к его функциям и переменным используется импортирование:

Python
Скопировать код
import second_script

Если необходимо запустить скрипт в отдельном процессе, применяется subprocess.run:

Python
Скопировать код
import subprocess
subprocess.run(['python', 'second_script.py'])  # "Беги, Форест, беги!"
Варианты выполенения:

В Python присутствуют два ключевых способа выполнить один файл из другого: через встроенный метод import и через независимый subprocess.

Гладкий путь: import

Если вам требуется совместно использовать функции или классы, то лучший выбор — это импортирование. Однако, следует осуществлять контроль исполняемого кода при импорте, чтобы избегать неожиданных действий. Для этого применяется условие if __name__ == "__main__.

Трудный путь: subprocess

Если вам необходим запуск файла в отдельном процессе, то выбором становится subprocess. Это подразумевает полную независимость выполнения скрипта и возможность установки индивидуального окружения для него.

Путешествие с

API subprocess.run широко применяется для управления активными процессами. На выбор также предлагаются subprocess.call и subprocess.Popen, которые обладают своими уникальными ситуативными особенностями использования.

subprocess.call: Проверенный временем выбор

До появления Python 3.5, в основном брали subprocess.call. Этот метод можно охарактеризовать как надежный, но он блокирует основной скрипт до окончания выполнения подпроцесса.

subprocess.Popen: Выбор свободолюбивых

subprocess.Popen предоставляет возможность асинхронного выполнения подпроцесса, тем самым позволяя работать с основным скриптом, пока второстепенный выполняется в бэкграунде.

Преодоление преград безопасности и совместимости

Перед тем как интегрировать скрипты, обеспечьте соответствующую безопасность и корректную настройку прав доступа. В Unix-системах ключевы к безопасности при использовании subprocess становятся precision и применение шебанга для указания версии Python.

Кодирование как профи: лучшие практики

Прозрачный код, не имеющий конфликтов имен и ошибок — залог безошибочной работы программы. Важно постоянно стремиться к простоте и качественности кода.

Борьба с чрезвычайными ситуациями: обработка ошибок

Любая проблема в подпроцессе может породить исключение. Поэтому необходимо заранее организовать обработку этих ситуаций, используя для этого конструкции try-except.

Визуализация

Вы можете представить выполнение скрипта как управление вокзалом:

Markdown
Скопировать код
Главный скрипт (🚉): Все готово к отправлению...

Запуск с помощью subprocess выглядит как отправка поезда:

Python
Скопировать код
import subprocess
subprocess.run(['python', 'other_script.py'])  # "Все на борт экспресса 'Кодинг'!" 🚂💨
Markdown
Скопировать код
Other_script.py (🚆): Готовьтесь, мы отправляемся! 🛤️ -> Путешествие в мир Python начинается!

Мы уже прибыли? Тестирование выполнения

Не забывайте периодически проводить тестирование скрипта командой python main.py после выбора корректного пути и подготовки к возможным проблемам, чтобы избегать неожиданных эффектов. Тщательность и внимание к деталям — залог успешной работы.

Python-подход: Гибкость и выбор

В Python есть множество подходов к выполнению скриптов. Проявляйте гибкость: использовать все возможности языка для решения ваших задач.

Полезные материалы

  1. 6. Модули — Документация Python 3.12.2 – руководство по использованию модулей.
  2. Что может заменить execfile в Python 3? – Stack Overflow – обсуждение способов выполнения скриптов.
  3. Модуль subprocess: Оборачивание процессов используя Python – Real Python – подробное разъяснение модуля subprocess.
  4. subprocess — Управление подпроцессами — Документация Python 3.12.2 – официальная документация модуля subprocess.
  5. runpy — Поиск и выполнение модулей Python — Документация Python 3.12.2 – информация о принципах работы с модулями как с скриптами.
  6. Основная функция в Python – тонкости использования переменной __name__.
  7. Automate the Boring Stuff with Python – книга о автоматизации процессов с помощью Python.
Антон Крылов

Python-разработчик

