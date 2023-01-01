Запуск второго файла Python из первого: способы и код

Быстрый ответ

Для вызова одного скрипта из другого и обращения к его функциям и переменным используется импортирование:

Python Скопировать код import second_script

Если необходимо запустить скрипт в отдельном процессе, применяется subprocess.run :

Python Скопировать код import subprocess subprocess.run(['python', 'second_script.py']) # "Беги, Форест, беги!"

Варианты выполенения:

В Python присутствуют два ключевых способа выполнить один файл из другого: через встроенный метод import и через независимый subprocess .

Гладкий путь: import

Если вам требуется совместно использовать функции или классы, то лучший выбор — это импортирование. Однако, следует осуществлять контроль исполняемого кода при импорте, чтобы избегать неожиданных действий. Для этого применяется условие if __name__ == "__main__ .

Трудный путь: subprocess

Если вам необходим запуск файла в отдельном процессе, то выбором становится subprocess . Это подразумевает полную независимость выполнения скрипта и возможность установки индивидуального окружения для него.

Путешествие с

API subprocess.run широко применяется для управления активными процессами. На выбор также предлагаются subprocess.call и subprocess.Popen , которые обладают своими уникальными ситуативными особенностями использования.

subprocess.call : Проверенный временем выбор

До появления Python 3.5, в основном брали subprocess.call . Этот метод можно охарактеризовать как надежный, но он блокирует основной скрипт до окончания выполнения подпроцесса.

subprocess.Popen : Выбор свободолюбивых

subprocess.Popen предоставляет возможность асинхронного выполнения подпроцесса, тем самым позволяя работать с основным скриптом, пока второстепенный выполняется в бэкграунде.

Преодоление преград безопасности и совместимости

Перед тем как интегрировать скрипты, обеспечьте соответствующую безопасность и корректную настройку прав доступа. В Unix-системах ключевы к безопасности при использовании subprocess становятся precision и применение шебанга для указания версии Python.

Кодирование как профи: лучшие практики

Прозрачный код, не имеющий конфликтов имен и ошибок — залог безошибочной работы программы. Важно постоянно стремиться к простоте и качественности кода.

Борьба с чрезвычайными ситуациями: обработка ошибок

Любая проблема в подпроцессе может породить исключение. Поэтому необходимо заранее организовать обработку этих ситуаций, используя для этого конструкции try-except .

Визуализация

Вы можете представить выполнение скрипта как управление вокзалом:

Markdown Скопировать код Главный скрипт (🚉): Все готово к отправлению...

Запуск с помощью subprocess выглядит как отправка поезда:

Python Скопировать код import subprocess subprocess.run(['python', 'other_script.py']) # "Все на борт экспресса 'Кодинг'!" 🚂💨

Markdown Скопировать код Other_script.py (🚆): Готовьтесь, мы отправляемся! 🛤️ -> Путешествие в мир Python начинается!

Мы уже прибыли? Тестирование выполнения

Не забывайте периодически проводить тестирование скрипта командой python main.py после выбора корректного пути и подготовки к возможным проблемам, чтобы избегать неожиданных эффектов. Тщательность и внимание к деталям — залог успешной работы.

Python-подход: Гибкость и выбор

В Python есть множество подходов к выполнению скриптов. Проявляйте гибкость: использовать все возможности языка для решения ваших задач.

