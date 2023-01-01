Запуск внешней команды с измененной средой в Python

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

При запуске подпроцесса с модифицированными переменными среды используйте словарь env , передаваемый в функцию subprocess.Popen() . Пример кода:

Python Скопировать код import subprocess import os # Создаём копию текущей среды и добавляем новый путь к PATH modified_env = os.environ.copy() modified_env["PATH"] = "/new/path" + os.pathsep + modified_env["PATH"] # Запускаем подпроцесс с модифицированной средой process = subprocess.Popen(["command"], env=modified_env) process.wait()

Основные моменты:

Для объединения os.environ с новыми значениями используйте конструкцию {**os.environ, "NEW_VAR": "value"} .

с новыми значениями используйте конструкцию . Для корректного разделения путей в различных операционных системах используйте os.pathsep .

. Аргумент env=modified_env в функции subprocess.Popen() даёт возможность запускать подпроцесс в пользовательски настроенной среде.

Подробное изучение среды выполнения

Взаимодействие с нестроковыми ключами среды

При копировании os.environ с помощью метода .copy() можно столкнуться с тем, что некоторые ключи не являются строками. В Python 3 os.environ может содержать ключи в форме байтов. Необходимо обращаться с ними осторожно.

Изменение одной переменной для подпроцесса

Если требуется задать только одну переменную среды для подпроцесса, нет необходимости копировать всю среду. Можно установить нужное значение непосредственно:

Python Скопировать код # Запуск подпроцесса с одной пользовательской переменной среды process = subprocess.Popen(["command"], env={**os.environ, "MY_VARIABLE": "value"})

Безопасность при изменении переменных среды

Перед внесением изменений в среду окружения убедитесь в безопасности действий. Модификация переменной PATH , например, может приводить к исполнению нежелательных программ. Помните всегда проверять детали!

А вот как это выглядит на Python:

Python Скопировать код import os from subprocess import Popen # Исходная среда env = os.environ.copy() # Новый ингредиент env['EXTRA_TOPPING'] = 'Pineapple' # Приготавливаем пиццу с дополнительным ананасом Popen(['your_script.py'], env=env)

Обработка исключений

Работа с нестандартными ключами переменных среды

Некоторые переменные среды могут иметь имена, не соответствующие принятым в Python правилам именования, например, 'SOME-VAR'. Чтобы включить такие переменные, используйте оператор распаковки ** :

Python Скопировать код troublesome_var = {'SOME-VAR': 'value'} process = subprocess.Popen(["command"], env={**os.environ, **troublesome_var})

Безопасное изменение PATH

При работе с переменной PATH нужно быть особенно осторожным:

Python Скопировать код env = os.environ.copy() env["PATH"] = "/new/path" + os.pathsep + env.get("PATH", '')

Используйте метод .get() для обеспечения надёжности: если PATH отсутствует, будет использовано значение по умолчанию – пустая строка.

Прочие способы настройки среды

Если вам интересны другие подходы, то можно попробовать установить переменные из файла:

Python Скопировать код with open('envfile') as file: env = {line.strip().split('=', 1)[0]: line.strip().split('=', 1)[1] for line in file if '=' in line} process = subprocess.Popen(["command"], env={**os.environ, **env})

Это позволяет извлекать переменные среды из файла, что может быть удобно в отдельных случаях.

Продвинутые техники

Изучение PEP 448

Если вы заинтересованы в деталях, рекомендуется ознакомиться с PEP 448, чтобы узнать о возможностях работы со словарями в Python.

Прямая установка значений переменных среды

Можно использовать простой подход: прямую установку переменных при вызове subprocess.Popen() . Это особенно удобно, когда необходимо установить временные или неизменяемые настройки.

Полезные материалы