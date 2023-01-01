Запуск TensorFlow на CPU вместо GPU без переписывания кода

Быстрый ответ

Чтобы TensorFlow функционировал исключительно на процессоре, присвойте переменной окружения CUDA_VISIBLE_DEVICES пустые кавычки. В самом начале Python-скрипта добавьте слудующие две строки:

Python Скопировать код import os # Форсируем работу только на процессоре. os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '' import tensorflow as tf

Этот умный ход отправляет TensorFlow в мир, где существует только процессор.

Достигаем максимума производительности

Переключить TensorFlow для работы на процессоре довольно просто, но вот отдельная задача — заставить процессор работать на полной мощности. Вот несколько советов для оптимизации производительности процессора:

Скорость масштабирования : Пишите код с учётом возможного увеличения данных вашего проекта — объём данных имеет значение.

: Пишите код с учётом возможного увеличения данных вашего проекта — объём данных имеет значение. Параллельная обработка данных : Увеличивайте производительность за счёт параллелизации задач. Настройте TensorFlow с помощью функции tf.config.threading.set_intra_op_parallelism_threads() .

: Увеличивайте производительность за счёт параллелизации задач. Настройте TensorFlow с помощью функции . Кэширование результатов : Организуйте кэширование вычислений, чтобы TensorFlow не выполнял одну и ту же задачу несколько раз без необходимости.

: Организуйте кэширование вычислений, чтобы TensorFlow не выполнял одну и ту же задачу несколько раз без необходимости. Эффективное использование алгоритмов : Минимизируйте вычислительную нагрузку. Уменьшение количества требуемых процессорных циклов позволит вам подняться на новый уровень.

: Минимизируйте вычислительную нагрузку. Уменьшение количества требуемых процессорных циклов позволит вам подняться на новый уровень. Управление памятью: TensorFlow имеет навыки эффективного использования памяти, но ваше вмешательство может значительно улучшить работу системы, особенно при использовании больших моделей.

Визуализация

Процесс работы с TensorFlow может варьироваться: быстрый при использовании GPU и более обдуманный при использовании CPU:

Markdown Скопировать код | Вид работы | Классификация | Описание | | --------------------- | ------------------- | -------------------------------- | | TensorFlow на GPU | 🚀 Скоростной путь | Легко пройти мимо деталей | | TensorFlow на CPU | 🚶‍♖ Дорога деталей | Тщательно анализируя каждый шаг |

✨ Чтобы переключиться на работу с процессором, используйте следующую команду:

Python Скопировать код import os # GPU на паузе, CPU в действии. os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '-1'

Markdown Скопировать код До: GPU 🚀 прошла мимо, не замечая деталей После: CPU 🚶‍♖ анализирует все детали, наслаждается каждым процессом

Максимальное использование CPU

Если вам требуется полный контроль над тем, как TensorFlow использует процессор, следуйте этим советам для продвинутых пользователей:

Логирование работы с устройствами : Позволяет следить за распределением задач TensorFlow по ресурсам. Включать можно через tf.debugging.set_log_device_placement(True) .

: Позволяет следить за распределением задач TensorFlow по ресурсам. Включать можно через . Ручное управление устройствами : Контролируйте, какие операции и на каком устройстве выполняются, устанавливая необходимые устройства вручную с помощью with tf.device('/CPU:0') .

: Контролируйте, какие операции и на каком устройстве выполняются, устанавливая необходимые устройства вручную с помощью . Настройка через Protobuf : Продвинутые настройки Protobuf позволят утончённо настроить производительность TensorFlow под ваши требования.

: Продвинутые настройки Protobuf позволят утончённо настроить производительность TensorFlow под ваши требования. Следите за обновлениями: Не пропускайте последние обновления и оптимизации TensorFlow, следя за проектом на GitHub.

