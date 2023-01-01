Запуск TensorFlow на CPU вместо GPU без переписывания кода#Машинное обучение
Быстрый ответ
Чтобы TensorFlow функционировал исключительно на процессоре, присвойте переменной окружения
CUDA_VISIBLE_DEVICES пустые кавычки. В самом начале Python-скрипта добавьте слудующие две строки:
import os
# Форсируем работу только на процессоре.
os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = ''
import tensorflow as tf
Этот умный ход отправляет TensorFlow в мир, где существует только процессор.
Достигаем максимума производительности
Переключить TensorFlow для работы на процессоре довольно просто, но вот отдельная задача — заставить процессор работать на полной мощности. Вот несколько советов для оптимизации производительности процессора:
- Скорость масштабирования: Пишите код с учётом возможного увеличения данных вашего проекта — объём данных имеет значение.
- Параллельная обработка данных: Увеличивайте производительность за счёт параллелизации задач. Настройте TensorFlow с помощью функции
tf.config.threading.set_intra_op_parallelism_threads().
- Кэширование результатов: Организуйте кэширование вычислений, чтобы TensorFlow не выполнял одну и ту же задачу несколько раз без необходимости.
- Эффективное использование алгоритмов: Минимизируйте вычислительную нагрузку. Уменьшение количества требуемых процессорных циклов позволит вам подняться на новый уровень.
- Управление памятью: TensorFlow имеет навыки эффективного использования памяти, но ваше вмешательство может значительно улучшить работу системы, особенно при использовании больших моделей.
Визуализация
Процесс работы с TensorFlow может варьироваться: быстрый при использовании GPU и более обдуманный при использовании CPU:
| Вид работы | Классификация | Описание |
| --------------------- | ------------------- | -------------------------------- |
| TensorFlow на GPU | 🚀 Скоростной путь | Легко пройти мимо деталей |
| TensorFlow на CPU | 🚶♖ Дорога деталей | Тщательно анализируя каждый шаг |
✨ Чтобы переключиться на работу с процессором, используйте следующую команду:
import os
# GPU на паузе, CPU в действии.
os.environ['CUDA_VISIBLE_DEVICES'] = '-1'
До: GPU 🚀 прошла мимо, не замечая деталей
После: CPU 🚶♖ анализирует все детали, наслаждается каждым процессом
Максимальное использование CPU
Если вам требуется полный контроль над тем, как TensorFlow использует процессор, следуйте этим советам для продвинутых пользователей:
- Логирование работы с устройствами: Позволяет следить за распределением задач TensorFlow по ресурсам. Включать можно через
tf.debugging.set_log_device_placement(True).
- Ручное управление устройствами: Контролируйте, какие операции и на каком устройстве выполняются, устанавливая необходимые устройства вручную с помощью
with tf.device('/CPU:0').
- Настройка через Protobuf: Продвинутые настройки Protobuf позволят утончённо настроить производительность TensorFlow под ваши требования.
- Следите за обновлениями: Не пропускайте последние обновления и оптимизации TensorFlow, следя за проектом на GitHub.
Анна Мельникова
редактор про AI