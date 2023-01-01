Запуск функции каждые 60 сек в Python: альтернатива cronjob

Быстрый ответ

Для периодического запуска функций в Python можно использовать threading.Timer . Этот класс позволяет выполнить функцию через заданный промежуток времени и может быть рекурсивно вызван. Рассмотрим пример:

Python Скопировать код from threading import Timer def repeater(interval, function): Timer(interval, repeater, [interval, function]).start() function() # Пример использования: функция `my_task` будет вызываться каждые 2 секунды. def my_task(): print("Задача выполнена") repeater(2, my_task)

В данном примере функция my_task будет вызываться каждые две секунды посредством рекурсии в функции repeater .

Продвинутые методы планирования: Выбор подходящего инструмента

Задача периодического запуска функций часто встречается, и хотя применение threading.Timer достаточно удобно, в Python есть ряд более мощных инструментов для более сложных случаев.

Планирование событий с использованием sched

Python Скопировать код import sched, time scheduler = sched.scheduler(time.monotonic, time.sleep) def scheduled_job(): print('Выполнена запланированная функция.') def scheduler_tool(exec_interval, func, scheduled_event=None): if scheduled_event: scheduler.cancel(scheduled_event) new_event = scheduler.enter(exec_interval, 1, func) scheduler.run(blocking=False) return new_event current_event = scheduler_tool(5, scheduled_job)

Учет монотонного времени увеличивает точность планирования, так как минимизируется влияние изменения системного времени.

AsyncIO: вариант для многозадачности

Для I/O-агрессивных или сетевых задач asyncio — это встроенная библиотека, которая позволяет писать асинхронный код с помощью ключевых слов async и await.

Python Скопировать код import asyncio async def periodic_operation(interval): while True: await asyncio.sleep(interval) print("Выполняется периодическая операция") loop = asyncio.get_event_loop() loop.run_until_complete(periodic_operation(3))

Визуализация

Механизм запуска функции каждые x секунд выглядит подобно работе часов:

Python Скопировать код def regular_operation(): tick() # Начало функции time.sleep(x) # Пауза на x секунд tock() # Снова начало функции

Это непрерывное движение:

Markdown Скопировать код Циферблат: 🕒🕒🕒🕒🕒 Сердцебиение: ⏱️ → tick → ⏳ → tock → ⏱️ Интервалы: Каждые x секунд...

Каждый "tick-tock" образует цикл, а задача выполняется регулярно с постоянным интервалом.

Избегание типичных ошибок

Имеются нюансы при реализации периодических запусков функций, которые необходимо учесть для обеспечения надежности и эффективности кода.

Забудьте про циклы while с time.sleep()

Самый простой способ — использовать цикл while с time.sleep(interval) , однако этот подход может привести к смещению рассчетного времени вызова функции из-за продолжительности её выполнения.

Запуск функций в потоках для сохранения интервалов

Если выполнение функции занимает много времени и может превышать заданный интервал, стоит использовать потоки, чтобы сохранить консистентность интервалов:

Python Скопировать код import threading def run_at_intervals(interval, function): next_call = time.time() while True: threading.Thread(target=function).start() next_call += interval time.sleep(max(0, next_call – time.time())) def long_running_function(): print("Функция 'long_running_function' стартовала") run_at_intervals(10, long_running_function)

Twisted для высокой точности и устойчивости

Если требуется высокая точность планирования и надежность, стоит обратить внимание на Twisted's LoopingCall .

Python Скопировать код from twisted.internet import task, reactor def periodic_execution(): print("Twisted: активируется периодическое выполнение функций.") interval = 6.0 lc = task.LoopingCall(periodic_execution) lc.start(interval) reactor.run()

Гибкое управление «на ходу»

Классы по типу RepeatedTimer позволяют корректировать планирование в реальном времени и предотвращать перекрытие вызовов функций.

Простота и функциональность

Нецелесообразно пренебрегать простыми решениями исключительно на Python без дополнительных зависимостей. Однако, если речь идет о сложных сценариях, то стоит обратить внимание на такие библиотеки как APScheduler или Celery для распределенного выполнения задач.

