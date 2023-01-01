Запуск фоновых процессов в Python: альтернатива "&"
Быстрый ответ
Чтобы запустить фоновый процесс в Python, можно использовать функцию
subprocess.Popen(). Она позволяет выполнять команду в отдельном процессе, не прерывая при этом выполнение основной программы.
import subprocess
# Команда выполняется в фоновом режиме
process = subprocess.Popen(['command', 'arg1', 'arg2'])
Данный код инициирует выполнение команды 'command' c аргументами 'arg1' и 'arg2', которая будет работать независимо, в отдельном процессе.
Отсоединение процесса
Для работы процесса в фоне его необходимо отсоединить от родительского процесса. Это гарантирует, что он не закончит свое выполнение при завершении родительского. В Windows для достижения этой цели используется флаг 'DETACHED_PROCESS':
import subprocess
import sys
DETACHED_PROCESS = 0x00000008
# Отсоединяем процесс от консоли
if sys.platform == 'win32':
subprocess.Popen(['command', 'arg1', 'arg2'], creationflags=DETACHED_PROCESS)
Но следует иметь в виду, что процесс отсоединяется от консоли только в операционной системе Windows.
Доверенный os.system
Другим способом выполнения команд в Python является
os.system(). Однако, этот метод служит скорее для решения простых задач и не рекомендуется для использования в Windows из-за определённых ограничений и уязвимостей.
import os
# Запуск команды в фоне в Unix
os.system("command arg1 arg2 &")
Долгосрочная задача с использованием демона
В случае задач, предполагающих долгосрочное выполнение, в Python возможно создать демон-потоки. Они предназначены для фоновой работы и не мешают завершению основной программы, пока другие потоки активны.
import threading
def background_task():
# Долгосрочная фоновая задача
pass
daemon_thread = threading.Thread(target=background_task)
daemon_thread.setDaemon(True)
daemon_thread.start()
Визуализация
Python обладает способностью к многопроцессности, что позволяет ему одновременно выполнять как основное действие, так и фоновые процессы:
**Основная программа** (🚀): Активно выполняет задачи.
**Фоновый процесс** (👻): Незаметно выполняется в фоне.
import subprocess
# Основная работа программы
print("Основная программа работает...")
# Запуск фонового процесса
subprocess.Popen(['python', 'background_script.py'])
Гибкость с subprocess
В отличие от
os.system(), модуль
subprocess предлагает богатые возможности для контроля над подпроцессами, такие как перенаправление стандартных потоков ввода/вывода, установка рабочего каталога с помощью аргумента
cwd и определение переменных окружения через
env.
Безопасность превыше всего
Очень важным является контроль вводимых данных, особенно если эти данные происходят из внешних источников. Всегда проверяйте их дважды, чтобы не выполнились нежелательные или даже опасные операции.
Антон Крылов
Python-разработчик