Запись в CSV список списков Python: учимся обрабатывать типы данных#Работа с JSON и CSV
Быстрый ответ
Для того чтобы сконвертировать список списков в CSV-файл в Python, используйте модуль
csv.writer:
import csv
data = [['Заголовок1', 'Заголовок2'], ['Строка1Колонка1', 'Строка1Колонка2'], ['Строка2Колонка1', 'Строка2Колонка2']]
with open('выпуск_купажа.csv', 'w', newline='') as f:
csv.writer(f).writerows(data)
С помощью этой конструкции можно быстро и без труда привести структурированную информацию к формату CSV-файла.
Настройка формата ваших CSV-файлов
Разделители и кавычки в формате CSV можно выбирать самостоятельно:
with open('по_мерке.csv', 'w', newline='') as f:
writer = csv.writer(f, delimiter=';', quotechar='"', quoting=csv.QUOTE_MINIMAL)
writer.writerows(data)
Меняйте запятые на точки с запятой или другие символы в соответствии со спецификацией вашего проекта.
Работа с различными типами данных
Одной из особенностей
csv.writer() является уверенная работа с разнообразными типами данных:
mixed_data = [['ID', 'Значение', 'Статус'], [1, 43.5, 'Активен'], [2, 38.0, 'Неактивен']]
with open('свободное_жонглирование.csv', 'w', newline='') as f:
csv.writer(f).writerows(mixed_data)
Передайте Python заботы о типизации и сконцентрируйтесь на ключевых элементах вашего проекта.
Использование pandas для сложных задач
Pandas будет вам полезен в решении сложных проблем обработки данных:
import pandas as pd
pd_data = pd.DataFrame(data)
pd_data.to_csv('pandas_в_свободном_полете.csv', index=False, header=False)
DataFrame от Pandas — это строгая структурированная схема данных, которая обеспечивает гибкость при проведении сложных операций с данными.
Оформление вашего CSV с помощью pandas
Если ваши данные требуют заголовков столбцов, то в этом вам поможет Pandas:
headers = ['Товар', 'Цена']
rows = [['Книга', 9.99], ['Ручка', 0.99]]
df = pd.DataFrame(rows, columns=headers)
df.to_csv('сшитый_на_заказ.csv', index=False)
С помощью Pandas вы сможете легко добавлять и удалять заголовки столбцов в таблицах.
Визуализация
Представьте себе список списков как большую полку с книгами, где каждая книга представляет собой отдельный список:
🗂️ Полка с книгами: [📗 Список1, 📗 Список2, 📗 Список3]
Если каждая Книга это Список:
- 📗 Список1: [Страница1, Страница2, Страница3]
- 📗 Список2: [Страница1, Страница2]
- 📗 Список3: [Страница1, Страница2, Страница3, Страница4]
Запись в CSV-файл преобразует большой объем данных в компактный и удобный для чтения формат:
🗂️📝 CSV Индекс:
| Список1_Страница1 | Список1_Страница2 | Список1_Страница3 |
| Список2_Страница1 | Список2_Страница2 | |
| Список3_Страница1 | Список3_Страница2 | Список3_Страница3 | Список3_Страница4 |
Предотвращение типичных ошибок при работе с CSV
Для того чтобы избежать некоторых типичных ошибок, рекомендуется всегда использовать параметр
newline='' при открытии файлов.
Ускорение работы с файлами
При обработке больших объемов данных полагайтесь на скорость и эффективность
Pandas. Для операций, требующих использование оперативной памяти, выбирайте массивы NumPy.
Контроль качества кода
В некоторых случаях необходимо использовать циклы при работе с данными:
with open('цикл_данных.csv', 'w', newline='') as f:
writer = csv.writer(f)
for подсписок in data:
writer.writerow(подсписок)
Однако в Python ценится простота и читаемость кода. По возможности применяйте
writerows() для обеспечения лучшей поддержки кода.
Семён Козлов
инженер автоматизации