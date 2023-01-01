Замена значений в столбце DataFrame в pandas: варианты решения

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для моментальной замены значений в колонке DataFrame примените метод .replace() :

Python Скопировать код df['A'].replace(10, 'десять', inplace=True)

В указанном выше примере производится замена всех '10' на 'десять' в колонке 'A'.

Если требуется произвести сразу несколько замен, например, 10 на 'десять', и 20 на 'двадцать', используйте словарь:

Python Скопировать код df['A'].replace({10: 'десять', 20: 'двадцать'}, inplace=True)

Детальное рассмотрение процесса замены

Работа с категориальными данными

Преобразование категориальных данных удобно осуществлять с использованием метода map . Например, при замене 'female' на '1' и 'male' на '0', код будет выглядеть следующим образом:

Python Скопировать код gender_map = {'female': 1, 'male': 0} df['Gender'] = df['Gender'].map(gender_map)

Условная замена с применением loc

Для замены значений на основании определённых условий используется метод loc с булевой индексацией:

Python Скопировать код df.loc[df['Age'] > 50, 'AgeCategory'] = 'Senior' df.loc[df['Age'] <= 50, 'AgeCategory'] = 'Adult'

Преобразование текстовых меток в числовые значения

Если после замены текстовые метки следует конвертировать в числа, хорошо подходит функция pd.to_numeric() :

Python Скопировать код df['Score'] = df['Score'].replace(['low', 'medium', 'high'], [1, 2, 3]) df['Score'] = pd.to_numeric(df['Score'])

Визуализация

Рассмотрим DataFrame с перечислением автомобилей, в котором требуется обновить типы топлива:

🚗 Исходный список: | 🛵 | 🚙 | 🚌 | 🚜 | ✔️ |

|---|----|----|----|-----| | Б | Б | Д | **Т** | Э |

🔄 Произведём замену 'Дизель' на 'Электричество':

df['FuelType'].replace('Д', 'Э', inplace=True)

🚗 Обновлённый список: | 🛵 | 🚙 | 🚌 | 🛴 | ✔️ |

|---|----|----|-----|-----| | Э | Б | Э | **Т** | Э |

Таким образом, наш гараж теперь удовлетворяет экологическим требованиям. 🌱⚡

Практические советы по обработке замен

Точность выборки данных

Перед процессом замены убедитесь, что индексы колонок и строк указаны правильно, чтобы избежать неточностей:

Python Скопировать код df.loc[2:4, 'A'] = df.loc[2:4, 'A'].replace({10: 'десять'})

Сохранение значений NaN при замене

Для сохранения значений NaN воспользуйтесь параметром replace :

Python Скопировать код df['A'] = df['A'].replace({10: 'десять', 20: 'двадцать'}, inplace=True)

Применение векторизации вместо циклов for

Для ускорения процесса выполнения операций предпочтительно использовать методы вроде apply и «векторизацию», а не циклы for. Пример с np.where :

Python Скопировать код import numpy as np df['A'] = np.where(df['A'] == 10, 'десять', df['A'])

