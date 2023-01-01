Замена значений в столбце DataFrame Pandas по условию
Быстрый ответ
Для того, чтобы заменить значения в колонке DataFrame по заданному условию, воспользуйтесь следующим синтаксисом:
df.loc[df['col'] > condition, 'col'] = new_val
Этот код заменяет значения в колонке 'col', соответствующие условию 'condition', на новое значение 'new_val', обновляя DataFrame непосредственно в процессе работы.
Сжатое руководство по другим методикам и практичные рекомендации
Альтернативный подход: замена значений с применением np.where
Если вам больше по душе библиотека
numpy, осуществите замену вот так:
import numpy as np
df['col'] = np.where(df['col'] > condition, new_val, df['col'])
Функция
numpy.where рекомендуется для работы с числовыми данными, когда важным является скорость обработки.
Стратегия работы с множественными условиями: np.select
Для обработки множества условий удобно применять
np.select:
conditions = [df['col'] > val1, df['col'] < val2]
choices = [new_val1, new_val2]
df['col'] = np.select(conditions, choices, default=df['col'])
Используйте
np.select для параллельной работы с разнообразными условиями и выбора соответствующего действия для каждого из них.
Создание цепи вызовов: применение Series.mask
Для тех, кто отдает предпочтение методам, позволяющим строить цепочки вызовов, подойдет
Series.mask:
df['col'] = df['col'].mask(df['col'] > condition, new_val)
Функция
Series.mask облегчает создание краткого и понятного кода.
Безопасность прежде всего
Перед внесением изменений всегда полезно оттестировать новый код на копии данных:
import pandas as pd
df_backup = df.copy()
df_test = df.head(10).copy()
df_test.loc[df_test['col'] > condition, 'col'] = new_val
print(df_test)
Не забывайте проверять сохранность типов данных:
print(df['col'].dtypes, df_test['col'].dtypes)
Это поможет избежать несоответствий вида данных, которые могут привести к ошибкам впоследствии.
Визуализация
Представим, что Ваш DataFrame — это корзина с фруктами, и Вы хотите заменить все спелые яблоки на бананы:
Сначала: [🍏, 🍌, 🍏, 🍐, 🥝]
Заменить 🍏 на 🍌, если яблоко спелое!
Осуществим замену:
basket['fruits'] = basket['fruits'].apply(lambda x: '🍌' if x == '🍏' and is_ripe(x) else x)
Теперь корзина выглядит следующим образом:
После: [🍌, 🍌, 🍏, 🍐, 🥝]
Два яблока были заменены на бананы, так как они были достаточно спелыми.
Эффективность, возможность реализации и советы по производительности
Массовая замена: использование DataFrame.mask для множества колонок
Если необходимо провести замену в большом числе колонок, используйте
DataFrame.mask:
df = df.mask(df > condition, new_val)
Этот метод отлично подходит для одновременной замены значений в нескольких колонках.
Скорость исполнения
При манипуляциях с большим объемом данных обращайте внимание на скорость исполнения операций и стремитесь оптимизировать свой код.
Проверка результатов
После внесения изменений имеет важность провести валидацию результатов:
assert df.loc[df['col'] > condition, 'col'].equals(pd.Series([new_val]*sum(df['col'] > condition)))
Эта тактика поможет убедиться в корректности проведённых замен и сохранить достоверность данных.
Екатерина Громова
аналитик данных