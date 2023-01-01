Замена null в Python: эквивалент оператора C# в Python

Быстрый ответ

Для эмуляции оператора объединения с null из C# ( ?? ) в Python используется оператор or . Он возвращает первый операнд, если он истинен (то есть интерпретируется как True ), и второй — в противном случае:

Python Скопировать код ничего_здесь = None запасной_вариант = "второстепенный" результат = ничего_здесь or запасной_вариант # "второстепенный"

Однако учтите, что оператор or реагирует не только на None , но и на другие значения, воспринимаемые как ложные (например, 0 , False , пустые коллекции). Чтобы проверить именно на None , можно применить оператор присваивания ( := ):

Python Скопировать код результат = запасной_вариант if (ничего_здесь := запасной_вариант) is not None else ничего_здесь

Альтернативные способы реализации объединения с null

Метод .get() в Python — это замечательный инструмент при работе со словарями. Он пытается извлечь значение по ключу, а если его нет, возвращает заданное значение по умолчанию:

Python Скопировать код предпочтения = {'цветовой_узор': 'камуфляж'} цветовой_узор = предпочтения.get('цветовой_узор', 'умолчание') # 'камуфляж' отсутствующий_ключ = предпочтения.get('отсутствующий_ключ', 'умолчание') # 'умолчание'

Применение объединения с null для вложенных словарей

Работая с вложенными структурами, можно использовать метод .get() по цепочке, избегая тем самым ошибок, связанных с неприсутствием ключей:

Python Скопировать код суперпредпочтения = {'предпочтения': {'цветовой_узор': 'камуфляж'}} цветовой_узор = суперпредпочтения.get('предпочтения', {}).get('цветовой_узор', 'умолчание') # 'камуфляж'

Ещё один вариант — функция getattr() . Она позволяет безопасно получать атрибуты объектов:

Python Скопировать код class Предпочтения: цветовой_узор = 'камуфляж' префс = Предпочтения() цветовой_узор = getattr(префс, 'цветовой_узор', 'неон') # 'камуфляж'

Следите за обновлениями PEP 505 — он может принести улучшения в работе с None в Python.

Остерегайтесь подводных камней

Будьте внимательны: оператор or всегда оценивает оба операнда, даже если первый уже истинен:

Python Скопировать код # Найдем первое истинное значение первое_найденное = 0 or дорогая_операция() # дорогая_операция() будет выполнена в любом случае

При использовании reduce и lambda следует помнить, что они не поддерживают краткую схему вычисления:

Python Скопировать код from functools import reduce # Может вызвать все функции, даже если одна из них возвращает истинное значение значение = reduce(lambda x, y: x or y, [дорогая_функция(), еще_одна_дорогая_функция()], 'умолчание')

При применении .get() использование фолбека в виде пустого словаря {} помогает при работе с вложенными словарями и предотвращает исключения.

Продвинутые приемы реализации объединения с null

Для доступа к атрибутам с несколькими уровнями вложенности можно использовать функцию с рекурсивным спуском:

Python Скопировать код def безопасный_getattr(объект, путь_к_атрибуту, запасное=None): атрибуты = путь_к_атрибуту.split('.') for attr in атрибуты: объект = getattr(объект, attr, None) if объект is None: return запасное return объект конфиг = Config() значение = безопасный_getattr(конфиг, 'предпочтения.цветовой_узор', 'неон') # 'неон'

defaultdict обеспечивает автоматическое создание значений по умолчанию для отсутствующих ключей:

Python Скопировать код from collections import defaultdict предпочтения = defaultdict(lambda: defaultdict(str)) предпочтения['цветовой_узор'] = 'камуфляж' цветовой_узор = предпочтения['цветовой_узор'] # 'камуфляж' также_отсутствующий_ключ = предпочтения['также_отсутствующий_ключ'] # Возвращает '' (пустую строку) по умолчанию

Визуализация

Представьте, что вы держите в руках таинственный подарок, который может быть пустым. Если внутри ничего нет (то есть None ), оператор объединения с null подарит вам утешительный приз.

В C# это выглядит так: таинственная_шкатулка ?? "🧸" // Если шкатулка пуста, вы получите игрушечного медвежонка.

В Python подарок преобразуется в следующую инструкцию: таинственнаяшкатулка = таинственнаяшкатулка or "🧸" // Если шкатулка пуста, вам достанется игрушечный медвежонок.

Можно провести аналогию с резервным подарком, который гарантированно достанется вам, если основной подарок оказался разочаровывающим.

