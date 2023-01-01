Замена null в Python: эквивалент оператора C# в Python#Основы Python #Типы данных #Переменные и операторы
Быстрый ответ
Для эмуляции оператора объединения с null из C# (
??) в Python используется оператор
or. Он возвращает первый операнд, если он истинен (то есть интерпретируется как
True), и второй — в противном случае:
ничего_здесь = None
запасной_вариант = "второстепенный"
результат = ничего_здесь or запасной_вариант # "второстепенный"
Однако учтите, что оператор
or реагирует не только на
None, но и на другие значения, воспринимаемые как ложные (например,
0,
False, пустые коллекции). Чтобы проверить именно на
None, можно применить оператор присваивания (
:=):
результат = запасной_вариант if (ничего_здесь := запасной_вариант) is not None else ничего_здесь
Альтернативные способы реализации объединения с null
Метод
.get() в Python — это замечательный инструмент при работе со словарями. Он пытается извлечь значение по ключу, а если его нет, возвращает заданное значение по умолчанию:
предпочтения = {'цветовой_узор': 'камуфляж'}
цветовой_узор = предпочтения.get('цветовой_узор', 'умолчание') # 'камуфляж'
отсутствующий_ключ = предпочтения.get('отсутствующий_ключ', 'умолчание') # 'умолчание'
Применение объединения с null для вложенных словарей
Работая с вложенными структурами, можно использовать метод
.get() по цепочке, избегая тем самым ошибок, связанных с неприсутствием ключей:
суперпредпочтения = {'предпочтения': {'цветовой_узор': 'камуфляж'}}
цветовой_узор = суперпредпочтения.get('предпочтения', {}).get('цветовой_узор', 'умолчание') # 'камуфляж'
Ещё один вариант — функция
getattr(). Она позволяет безопасно получать атрибуты объектов:
class Предпочтения:
цветовой_узор = 'камуфляж'
префс = Предпочтения()
цветовой_узор = getattr(префс, 'цветовой_узор', 'неон') # 'камуфляж'
Следите за обновлениями PEP 505 — он может принести улучшения в работе с
None в Python.
Остерегайтесь подводных камней
Будьте внимательны: оператор
or всегда оценивает оба операнда, даже если первый уже истинен:
# Найдем первое истинное значение
первое_найденное = 0 or дорогая_операция() # дорогая_операция() будет выполнена в любом случае
При использовании
reduce и
lambda следует помнить, что они не поддерживают краткую схему вычисления:
from functools import reduce
# Может вызвать все функции, даже если одна из них возвращает истинное значение
значение = reduce(lambda x, y: x or y, [дорогая_функция(), еще_одна_дорогая_функция()], 'умолчание')
При применении
.get() использование фолбека в виде пустого словаря
{} помогает при работе с вложенными словарями и предотвращает исключения.
Продвинутые приемы реализации объединения с null
Для доступа к атрибутам с несколькими уровнями вложенности можно использовать функцию с рекурсивным спуском:
def безопасный_getattr(объект, путь_к_атрибуту, запасное=None):
атрибуты = путь_к_атрибуту.split('.')
for attr in атрибуты:
объект = getattr(объект, attr, None)
if объект is None:
return запасное
return объект
конфиг = Config()
значение = безопасный_getattr(конфиг, 'предпочтения.цветовой_узор', 'неон') # 'неон'
defaultdict обеспечивает автоматическое создание значений по умолчанию для отсутствующих ключей:
from collections import defaultdict
предпочтения = defaultdict(lambda: defaultdict(str))
предпочтения['цветовой_узор'] = 'камуфляж'
цветовой_узор = предпочтения['цветовой_узор'] # 'камуфляж'
также_отсутствующий_ключ = предпочтения['также_отсутствующий_ключ'] # Возвращает '' (пустую строку) по умолчанию
Визуализация
Представьте, что вы держите в руках таинственный подарок, который может быть пустым. Если внутри ничего нет (то есть
None), оператор объединения с null подарит вам утешительный приз.
В C# это выглядит так: таинственная_шкатулка ?? "🧸" // Если шкатулка пуста, вы получите игрушечного медвежонка.
В Python подарок преобразуется в следующую инструкцию: таинственнаяшкатулка = таинственнаяшкатулка or "🧸" // Если шкатулка пуста, вам достанется игрушечный медвежонок.
Можно провести аналогию с резервным подарком, который гарантированно достанется вам, если основной подарок оказался разочаровывающим.
Антон Крылов
Python-разработчик