Замена NaN на среднее значение столбца в DataFrame pandas
Быстрый ответ
Для того чтобы быстро заменить значения NaN в
pandas DataFrame на среднее по столбцам, можно воспользоваться следующей конструкцией:
df.fillna(df.mean(), inplace=True)
Эта команда рассчитывает средние значения по каждому столбцу и заменяет на них пропущенные данные, при этом изменяя исходный DataFrame.
Заполнение пропущенных значений средними по столбцам
Зачем конвертировать средние значения столбцов в словарь?
Метод
fillna поддерживает в качестве аргумента
value не только скаляры, но и словари или серии. Если нужно тонко настроить процесс заполнения, можно преобразовать средние значения в словарь:
mean_values = df.mean().to_dict() # Составляем словарь со средними значениями по столбцам
df.fillna(mean_values, inplace=True)
Это позволит применять средние значения выборочно, увеличивая контроль над процессом обработки данных.
Экономия вычислительных ресурсов при работе с большими DataFrames
При работе с большими наборами данных может быть полезным заполнять NaN значения выборочно, что улучшает производительность:
nan_columns = df.columns[df.isna().any()].tolist() # Выявляем столбцы с NaN значениями
df[nan_columns] = df[nan_columns].fillna(df.mean())
Таким образом, заполняются только нужные столбцы, что снижает нагрузку на систему.
Использование lambda и apply()
Для ещё большего контроля можно использовать лямбда-функции в паре с
apply():
df = df.apply(lambda x: x.fillna(x.mean()) if x.isna().any() else x)
Такой подход гарантирует, что каждый столбец обрабатывается индивидуально и замена пропущенных значений средними производится только там, где это действительно требуется.
Визуализация
Взаимодействие с
pandas DataFrame можно сравнить со уходом за садом:
|Помидор 🍅
|Роза 🌹
|Подсолнух 🌻
|5
|3
|7
|3
|NaN
|4
|NaN
|2
|NaN
После применения замены NaN на среднее по столбцам картина меняется (например, в столбце с розами 🌹):
|Помидор 🍅
|Роза 🌹
|Подсолнух 🌻
|5
|3
|7
|3
|2.5
|4
|4
|2
|5.5
Теперь в каждом столбце нет места для NaN, все данные на своих местах!
Сценарии использования и предупреждения
Когда целесообразно использовать средние значения
Заполнение пропущенных данных средними значениями рекомендуется для столбцов с нулевым разбросом данных, так как в этом случае эта операция не внесет искажений в общую картину данных. Однако всё зависит от контекста и свойств конкретных данных.
Предостережение
Важно понимать, что замена NaN значений на средние может исказить результаты последующего анализа данных. Поэтому следует относиться к этому методу с осторожностью, особенно при статистическом анализе.
Другие методы заполнения данных
В Pandas доступны также другие способы заполнения пропущенных данных, например, с помощью медианы или моды, а также более сложные алгоритмы. Ваш выбор должен опираться на специфические требования вашего анализа.
Екатерина Громова
аналитик данных