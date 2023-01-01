Загрузка и обработка данных из txt файла в Pandas#Python и Pandas для анализа данных #Файлы и пути #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для чтения текстовых файлов и преобразования их в формат
Pandas DataFrame используется функция
pd.read_csv(), при этом важно корректно указать разделитель в файле.
В случае работы с CSV-файлами:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.txt') # По умолчанию используется запятая в качестве разделителя
Если в файле применяются табуляция или точка с запятой в качестве разделителей:
df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') # Для файлов с табуляцией
df = pd.read_csv('data.txt', delimiter=';') # Для файлов с разделителем в виде точки с запятой
Важно, чтобы указанный
delimiter соответствовал используемому в вашем файле разделителю.
Обработка файлов, разделённых пробелами
Если файл разделён пробелами, установите пробел в качестве разделителя:
df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ') # Используем пробел в качестве разделителя
Если файл не содержит заголовков, добавьте аргумент
header=None, чтобы первая строка не воспринималась как заголовок:
df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', header=None) # Уточняем отсутствие заголовков
Для удобства работы с данными можете задать имена столбцам:
df.columns = ['Col1', 'Col2', 'Col3'] # Присваиваем столбцам осмысленные имена
При работе с файлами в формате
fixed-width или в случае неравномерных интервалов между данными используйте
pd.read_fwf():
df = pd.read_fwf('data.txt') # Pandas справляется с неравномерными промежутками между данными
Визуализация
Вызов
pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') трансформирует текстовый файл в структурированный
DataFrame:
import pandas as pd
df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') # Данные организованы и структурированы
Ваши текстовые данные из хаотичного набора преобразуются в структурированный вид.
📄 → 🐼 → 🖼️: Pandas вносит порядок в хаос данных.
Примечание: Выбор разделителя является ключевым для корректной структуризации DataFrame.
Проверка корректности загрузки данных
Очень важно не только загрузить данные, но и правильно их интерпретировать. Возможно, потребуется учет сложной структуры разделителей или задание названий колонок:
df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='[,\t;]+', engine='python') # Обработка случаев с множественными разделителями
df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', names=['ID', 'Val1', 'Val2'], header=None) # Задаем имена столбцам
Устранение возможных проблем
Ошибка при парсинге данных
Если данные не загружаются как следует, прежде всего, проверьте путь к файлу и корректность указания разделителя. Мелкая ошибка в одном из этих параметров может исказить структуру DataFrame:
import os
if os.path.exists('data.txt'):
df = pd.read_csv('data.txt', sep='|') # Показываем важность выбора правильного разделителя
else:
print("File not found.") # Сигнализируем о ненайденном файле
Несоответствие типа данных
Pandas пытается автоматически определить типы данных, но иногда может произойти непредвиденная путаница. В таких случаях поможет указание параметра
dtype:
df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', dtype={'ID': int, 'Val1': float}) # Задаем типы данных заранее
Проблемы с объёмом памяти
При работе с большими файлами может возникнуть проблема, связанная с их размером. В таких ситуациях помогут параметры
chunksize или
iterator:
chunk_iter = pd.read_csv('data.txt', chunksize=10000) # Обрабатываем данные по частям
Упрощение манипуляции данными
После успешного импорта файла можно приступать к манипуляциям с данными:
# Доступ к элементу на пересечении второй строки и третьего столбца
value = df.iloc[1, 2] # Прямой вызов нужного элемента
# Создание нового DataFrame на основе определённых условий
new_df = df[df['Col1'] > some_value] # Выделяем подмножество данных
# Изменение данных с помощью лямбда-функций
df['Col2'] = df['Col2'].apply(lambda x: x * 2) # Простое преобразование данных
Полезные материалы
- pandas.read_csv — документация pandas 2.2.0
- Работа с текстовыми данными — документация pandas 2.2.0
- pandas: Руководство по чтению и записи файлов – Real Python
- Учебник по Pandas для начинающих – LearnDataSci
- Инструменты чтения и записи данных (текст, CSV, HDF5, ...) — документация pandas 2.2.0
- python – Загрузка данных из txt-файла с использованием pandas – Stack Overflow
- Шпаргалка по Pandas для анализа данных – Dataquest
Екатерина Громова
аналитик данных