Загрузка и обработка данных из txt файла в Pandas

Быстрый ответ

Для чтения текстовых файлов и преобразования их в формат Pandas DataFrame используется функция pd.read_csv() , при этом важно корректно указать разделитель в файле.

В случае работы с CSV-файлами:

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.read_csv('data.txt') # По умолчанию используется запятая в качестве разделителя

Если в файле применяются табуляция или точка с запятой в качестве разделителей:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') # Для файлов с табуляцией df = pd.read_csv('data.txt', delimiter=';') # Для файлов с разделителем в виде точки с запятой

Важно, чтобы указанный delimiter соответствовал используемому в вашем файле разделителю.

Обработка файлов, разделённых пробелами

Если файл разделён пробелами, установите пробел в качестве разделителя:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ') # Используем пробел в качестве разделителя

Если файл не содержит заголовков, добавьте аргумент header=None , чтобы первая строка не воспринималась как заголовок:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', header=None) # Уточняем отсутствие заголовков

Для удобства работы с данными можете задать имена столбцам:

Python Скопировать код df.columns = ['Col1', 'Col2', 'Col3'] # Присваиваем столбцам осмысленные имена

При работе с файлами в формате fixed-width или в случае неравномерных интервалов между данными используйте pd.read_fwf() :

Python Скопировать код df = pd.read_fwf('data.txt') # Pandas справляется с неравномерными промежутками между данными

Визуализация

Вызов pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') трансформирует текстовый файл в структурированный DataFrame :

Python Скопировать код import pandas as pd df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='\t') # Данные организованы и структурированы

Примечание: Выбор разделителя является ключевым для корректной структуризации DataFrame.

Проверка корректности загрузки данных

Очень важно не только загрузить данные, но и правильно их интерпретировать. Возможно, потребуется учет сложной структуры разделителей или задание названий колонок:

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.txt', delimiter='[,\t;]+', engine='python') # Обработка случаев с множественными разделителями df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', names=['ID', 'Val1', 'Val2'], header=None) # Задаем имена столбцам

Устранение возможных проблем

Ошибка при парсинге данных

Если данные не загружаются как следует, прежде всего, проверьте путь к файлу и корректность указания разделителя. Мелкая ошибка в одном из этих параметров может исказить структуру DataFrame:

Python Скопировать код import os if os.path.exists('data.txt'): df = pd.read_csv('data.txt', sep='|') # Показываем важность выбора правильного разделителя else: print("File not found.") # Сигнализируем о ненайденном файле

Несоответствие типа данных

Pandas пытается автоматически определить типы данных, но иногда может произойти непредвиденная путаница. В таких случаях поможет указание параметра dtype :

Python Скопировать код df = pd.read_csv('data.txt', sep=' ', dtype={'ID': int, 'Val1': float}) # Задаем типы данных заранее

Проблемы с объёмом памяти

При работе с большими файлами может возникнуть проблема, связанная с их размером. В таких ситуациях помогут параметры chunksize или iterator :

Python Скопировать код chunk_iter = pd.read_csv('data.txt', chunksize=10000) # Обрабатываем данные по частям

Упрощение манипуляции данными

После успешного импорта файла можно приступать к манипуляциям с данными:

Python Скопировать код # Доступ к элементу на пересечении второй строки и третьего столбца value = df.iloc[1, 2] # Прямой вызов нужного элемента # Создание нового DataFrame на основе определённых условий new_df = df[df['Col1'] > some_value] # Выделяем подмножество данных # Изменение данных с помощью лямбда-функций df['Col2'] = df['Col2'].apply(lambda x: x * 2) # Простое преобразование данных

