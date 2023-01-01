Вызов и обработка скрипта Shell в Python: практики и ошибки

Быстрый ответ

Для запуска shell-скрипта из Python применяется команда subprocess.run() :

Python Скопировать код import subprocess subprocess.run(['./script.sh'])

Не забывайте о правах на выполнение (используйте chmod +x script.sh ) и добавьте шебанг (например, #!/bin/bash ), для того чтобы скрипт мог выполниться, как если бы вы его запустили из консоли.

Передача параметров скрипту

Как передать аргументы в скрипт

Добавьте аргументы в список аргументов, чтобы передать их:

Python Скопировать код subprocess.run(['./script.sh', 'arg1', 'arg2']) # скрипт script.sh примет их

Если команда представлена строкой, её можно безопасно разделить на аргументы при помощи shlex.split() :

Python Скопировать код import shlex, subprocess command = './script.sh arg1 arg2' # Изначально это строка subprocess.run(shlex.split(command)) # Преобразуем в список для корректного запуска

Перехват вывода скрипта

Для получения stdout и stderr используйте subprocess.PIPE :

Python Скопировать код result = subprocess.run(['./script.sh'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE) output, errors = result.stdout, result.stderr

Если вам нужен только вывод, то вы можете использовать subprocess.check_output() :

Python Скопировать код output = subprocess.check_output(['./script.sh']) # Мы перехватим весь вывод!

Запускаем скрипт элегантно

Обработка ошибок и исключений

Будьте готовы к возможным ошибкам выполнения, таким как subprocess.CalledProcessError , которые свидетельствуют о ненулевом статусе выхода, и используйте try-except для их обработки:

Python Скопировать код try: subprocess.check_call(['./script.sh']) except subprocess.CalledProcessError as e: print(f'Произошла ошибка: {e}') # Мы перехватим и обработаем её

Проверяйте статус выхода для контроля успешности выполнения:

Python Скопировать код process = subprocess.run(['./script.sh']) if process.returncode != 0: # Здесь что-то пошло не так # Обработка исключения

Продвинутое использование subprocess

Для сложных взаимодействий и управления вводом-выводом используйте subprocess.Popen() :

Python Скопировать код with subprocess.Popen(['./script.sh'], stdout=subprocess.PIPE) as proc: log.info(proc.stdout.read()) # Отслеживаем, что выведет процесс

Безопасность превыше всего!

Избегаем уязвимостей безопасности

Не используйте shell=True , чтобы не создавать уязвимостей безопасности. Будьте осторожны с входящими данными и предпочитайте проверенные значения.

Обеспечиваем надёжность скрипта

Ваш скрипт должен быть надёжным. Используйте проверенные источники, бережно храните скрипты и тщательно проверяйте сторонние скрипты на безопасность.

Визуализация

Создаём плавные рабочие процессы

Взаимодействие скрипта и Python

Python и скрипт могут обмениваться данными: Python может обрабатывать вывод shell-скриптов, обеспечивая гибкость обработки:

Python Скопировать код import subprocess # Запускаем процесс обработки данных completed_process = subprocess.run(['./data_processing.sh'], stdout=subprocess.PIPE) # Python продолжает обработку processed_data = completed_process.stdout.decode('utf-8')

Автоматизация задач с Python

Используйте силу Python для создания автоматизированных задач, например, с помощью cron или библиотеки планирования, такой как schedule :

Python Скопировать код import schedule import subprocess def run_script(): subprocess.run(['./scheduled_backup.sh']) # Запускаем резервное копирование # Планируем задание на 19:00 каждый день schedule.every().day.at("19:00").do(run_script) while True: schedule.run_pending() time.sleep(1) # Делаем небольшую паузу между итерациями

Учёт различных сред выполнения

При переносе скриптов из разработки в производство важно контролировать изменения среды, используя виртуальные среды, docker-контейнеры или эффективные стратегии путей.

