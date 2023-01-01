Вызов и обработка скрипта Shell в Python: практики и ошибки#Основы Python #Автоматизация и скрипты #Обработка ошибок (try/except)
Быстрый ответ
Для запуска shell-скрипта из Python применяется команда
subprocess.run():
import subprocess
subprocess.run(['./script.sh'])
Не забывайте о правах на выполнение (используйте
chmod +x script.sh) и добавьте шебанг (например,
#!/bin/bash), для того чтобы скрипт мог выполниться, как если бы вы его запустили из консоли.
Передача параметров скрипту
Как передать аргументы в скрипт
Добавьте аргументы в список аргументов, чтобы передать их:
subprocess.run(['./script.sh', 'arg1', 'arg2']) # скрипт script.sh примет их
Если команда представлена строкой, её можно безопасно разделить на аргументы при помощи
shlex.split():
import shlex, subprocess
command = './script.sh arg1 arg2' # Изначально это строка
subprocess.run(shlex.split(command)) # Преобразуем в список для корректного запуска
Перехват вывода скрипта
Для получения stdout и stderr используйте
subprocess.PIPE:
result = subprocess.run(['./script.sh'], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
output, errors = result.stdout, result.stderr
Если вам нужен только вывод, то вы можете использовать
subprocess.check_output():
output = subprocess.check_output(['./script.sh']) # Мы перехватим весь вывод!
Запускаем скрипт элегантно
Обработка ошибок и исключений
Будьте готовы к возможным ошибкам выполнения, таким как
subprocess.CalledProcessError, которые свидетельствуют о ненулевом статусе выхода, и используйте try-except для их обработки:
try:
subprocess.check_call(['./script.sh'])
except subprocess.CalledProcessError as e:
print(f'Произошла ошибка: {e}') # Мы перехватим и обработаем её
Проверяйте статус выхода для контроля успешности выполнения:
process = subprocess.run(['./script.sh'])
if process.returncode != 0: # Здесь что-то пошло не так
# Обработка исключения
Продвинутое использование subprocess
Для сложных взаимодействий и управления вводом-выводом используйте
subprocess.Popen():
with subprocess.Popen(['./script.sh'], stdout=subprocess.PIPE) as proc:
log.info(proc.stdout.read()) # Отслеживаем, что выведет процесс
Безопасность превыше всего!
Избегаем уязвимостей безопасности
Не используйте
shell=True, чтобы не создавать уязвимостей безопасности. Будьте осторожны с входящими данными и предпочитайте проверенные значения.
Обеспечиваем надёжность скрипта
Ваш скрипт должен быть надёжным. Используйте проверенные источники, бережно храните скрипты и тщательно проверяйте сторонние скрипты на безопасность.
Визуализация
Вашими действиями при вызове shell-скрипта из Python можно представить как управление с помощью пульта (🎮) высокотехнологичным смарт-телевизором (💻):
Код на Python (🎮): "Привет, ТВ, запусти этот shell-скрипт!"
import subprocess
subprocess.run(['/path/to/script.sh'])
После нажатия кнопки:
🎮 -> 💻: Shell-скрипт успешно запущен!
Телевизор выполнит команду так же, как и штатный пульт дистанционного управления.
Создаём плавные рабочие процессы
Взаимодействие скрипта и Python
Python и скрипт могут обмениваться данными: Python может обрабатывать вывод shell-скриптов, обеспечивая гибкость обработки:
import subprocess
# Запускаем процесс обработки данных
completed_process = subprocess.run(['./data_processing.sh'], stdout=subprocess.PIPE)
# Python продолжает обработку
processed_data = completed_process.stdout.decode('utf-8')
Автоматизация задач с Python
Используйте силу Python для создания автоматизированных задач, например, с помощью cron или библиотеки планирования, такой как
schedule:
import schedule
import subprocess
def run_script():
subprocess.run(['./scheduled_backup.sh']) # Запускаем резервное копирование
# Планируем задание на 19:00 каждый день
schedule.every().day.at("19:00").do(run_script)
while True:
schedule.run_pending()
time.sleep(1) # Делаем небольшую паузу между итерациями
Учёт различных сред выполнения
При переносе скриптов из разработки в производство важно контролировать изменения среды, используя виртуальные среды, docker-контейнеры или эффективные стратегии путей.
Антон Крылов
Python-разработчик