Вывод всех свойств класса Python в текстовый файл#ООП в Python #Файлы и пути #Классы и наследование
Быстрый ответ
Для просмотра всех атрибутов класса в Python можно использовать функцию
vars() или атрибут
__dict__. Ниже представлен пример использования
vars():
class MyClass:
prop1 = "value1"
prop2 = "value2"
obj = MyClass()
for prop, value in vars(obj).items():
print(f"{prop} = {value}")
В результате на экран будут выведены следующие строки:
prop1 = value1
prop2 = value2
Таким образом,
vars(obj) и
obj.__dict__ преобразуют атрибуты объекта в словарь, упрощая тем самым их просмотр.
Развиваем тему: Сложные классы
В более сложных классах, которые содержат методы и статические переменные, иногда возникает потребность исключить эти элементы из вывода. Для этого можно использовать функцию
dir(), в совокупности с генератором списков:
# Используем возможности Python по фильтрации
[obj.__dict__[attr] for attr in dir(obj) if not attr.startswith('__') and not callable(getattr(obj, attr))]
Тут мы игнорируем вызываемые методы и 'магические' атрибуты, начинающиеся с двойного подчёркивания, для получения более чистого списка атрибутов объекта.
Постоянное хранение: Сохраняем!
Модуль
shelve в Python идеально подходит для сохранения состояния объектов класса. Он позволяет сохранять экземпляры классов напрямую, минуя преобразование в словари:
import shelve
class MyClass:
prop1 = "value1"
prop2 = "value2"
obj = MyClass()
# Заносим объект в хранилище
with shelve.open('myclass.db') as db:
db['obj'] = obj
# Получение данных также просто, как и ленивое воскресное утро
loaded_obj = db['obj']
print(loaded_obj.prop1) # Выдаст: value1
Красота в печати: Стильный вывод
Библиотека
ppretty — это инструмент стороннего разработчика, который предоставляет удобную возможность форматированного вывода данных:
from ppretty import ppretty
print(ppretty(obj))
Это особенно полезно при отладке или когда нужно представить атрибуты объекта в пользовательском виде.
Визуализация
Представьте план дома со списком всех его элементов:
Чертёж (🏠): [Фундамент, Стены, Кровля, Окна, Двери]
Также можно говорить о структуре класса как о раскрытии компонентов:
class House:
foundation = 'Бетон'
walls = 'Кирпич'
roof = 'Черепица'
windows = 'Стекло'
doors = 'Дерево'
Описание элементов может выглядеть следующим образом:
👀 Раскрытие структуры дома (🏠):
**Фундамент:** `Бетон`
**Стены:** `Кирпич`
**Кровля:** `Черепица`
**Окна:** `Стекло`
**Двери:** `Дерево`
Это схоже с тем, как на детальных чертежах представлен дом.
Скрытые атрибуты: Под капотом
У классов с защищёнными от прямого доступа атрибутами, такими как свойства, описанные через декоратор
property, эти атрибуты не будут отображены через
__dict__. В этих случаях вы можете создать собственный метод для получения значений этих атрибутов:
class MyClass:
def __init__(self):
self._prop1 = "value"
@property
def prop1(self):
return self._prop1
obj = MyClass()
props = {name: getattr(obj, name) for name in dir(obj) if isinstance(getattr(type(obj), name, None), property)}
print(props) # {'prop1': 'value'}
Здесь мы получаем доступ к атрибутам через их публичный интерфейс, не затрагивая скрытые данные.
Работа с крупными классами: Масштабируемость
В случае больших классов с множеством атрибутов вам могут помочь декораторы и методы метапрограммирования для автоматического создания представлений данных:
def auto_repr(cls):
def __repr__(self):
properties = ', '.join([f"{name}={value}" for name, value in vars(self).items()])
return f"{cls.__name__}({properties})"
cls.__repr__ = __repr__
return cls
@auto_repr
class MyClass:
prop1 = "value1"
prop2 = "value2"
Декоратор
auto_repr добавляет к классу метод
__repr__ для автоматического создания строкового представления, включающего все атрибуты класса.
Семён Козлов
инженер автоматизации