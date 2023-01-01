Вывод структуры модели в PyTorch аналогично model.summary() в Keras

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить суммарную информацию о модели в PyTorch, вы можете воспользоваться библиотекой torchinfo . Для её установки используйте команду pip install torchinfo . Получить сводку модели можно с помощью функции summary , передав в качестве параметров саму модель и размерность входного тензора:

Python Скопировать код from torchinfo import summary # model – здесь указывается ваша PyTorch модель # input_size – размерность входного тензора для вашей модели summary(model, input_size=(3, 224, 224))

Этим способом можно быстро получить всю необходимую информацию о слоях модели, их параметрах и формате выходных тензоров, что незаменимо при проверке правильности архитектуры.

Детальный анализ с pytorch-summary

Библиотека torchinfo предоставляет информацию в обобщённом виде. Но если необходим более глубокий анализ модели, можно воспользоваться pytorch-summary . Это позволит получить информацию о числе параметров и использовании памяти, что необходимо при оптимизации её использования. Если вы работаете не на GPU, замените значение 'cuda' на 'cpu' .

Python Скопировать код from torchsummary import summary # Перед входом в детали обязательно укажите корректное устройство – 'cuda' или 'cpu' model.to('cuda') summary(model, (3, 224, 224))

Определение обучаемых и необучаемых параметров

Важной стадией в настройке модели является определение обучаемых слоёв. Следующий код поможет выделить обучаемые параметры:

Python Скопировать код print("Слои подлежащие обучению:") for name, param in model.named_parameters(): if param.requires_grad: print(name) # Эти слои обновляются в процессе обучения

Работа с динамическими входами через torchinfo

PyTorch способен динамически воздействовать на граф вычислений, влияя на архитектуру модели. С помощью torchinfo можно учитывать различные размеры входных данных:

Python Скопировать код summary(model, input_data=(input1, input2, ...)) # Благодаря разновидностям размеров входных данных, модель можно адаптировать под разные задачи

Визуализация

Можно представить модель PyTorch как механизм, где каждая деталь взаимодействует с другой:

Слой Формат вывода Параметры Conv2d [1, 64, 24, 24] 🔧 Ядра: 320 ReLU [1, 64, 24, 24] 🛡️ Без параметров MaxPool2d [1, 64, 12, 12] 📐 Размер: 0 Linear [1, 1000] 💡 Веса: 96000

Эта таблица наглядно демонстрирует особенности каждого компонента модели и помогает в очень детальной её настройке.

Всего параметров: 🔢 123,456 Обучаемые параметры: 🏋️‍♀️ 123,000 Необучаемые параметры: 🔒 456

Альтернативные методы в случае невозможности использования внешних зависимостей

Если использование внешних библиотек запрещено, можно использовать простой метод state_dict() , либо просто вывести модель с помощью print(model) для получения базового изображения структуры модели:

Python Скопировать код print("Слои и их параметры:") for param_tensor in model.state_dict(): print(param_tensor, "\t", model.state_dict()[param_tensor].size()) # Традиционный подход, когда сторонние библиотеки не доступны

Создание собственного метода для сводки модели

Использование собственных методов позволяет настраивать инструменты под конкретные задачи. Вот пример функции для анализа слоёв модели: