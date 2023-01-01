Вывод строки и переменной в одну строку в Python

Быстрый ответ

Чтобы вывести переменную и строку в одной строке, воспользуйтесь функцией print() . Вы можете создать их комбинацию с оператором + или воспользоваться более современным и удобным методом — f-строками:

Python Скопировать код variable = "мир" print("Привет " + variable) # Конкатенация — этот подход классический! print(f"Привет {variable}") # F-строка — современный подход!

Больше не школа: f-строки

С версии Python 3.6 f-строки предоставляют простой способ включения переменных, выражений и вызовов функций прямо в строки, что значительно упрощает их форматирование:

Python Скопировать код x = 5 y = 10 print(f"Сумма {x} и {y} равна {x + y}. Это быстро!") # Выражение в f-строке

Также f-строки можно использовать для вставки в строки результатов выполнения функций:

Python Скопировать код import math print(f"Квадратный корень из 25 равен {math.sqrt(25)}") # Вызов функции в f-строке

Когда требуется форматирование: использование .format()

Метод str.format() отличается универсальностью и гибкостью. Он особенно применим, когда важна поддержка Python 2 версии:

Python Скопировать код character = "Pythonist" print("Привет, {}. Что-то сломалось!", format(character)) # Простой пример print("{2}, {1} и {0}".format('а', 'б', 'в')) # Перегруппировка — без проблем!

При помощи .format() можно детально настройть форматирование объектов:

Python Скопировать код print("|{:>10}|".format("текст")) # Выравнивание вправо print("|{:^10}|".format("текст")) # Выравнивание по центру print("|{:.5}|".format("ксилофон")) # Сокращение до 5 символов print("|{:=+10}|".format((-23))) # Вывод знака числа на самом переднем месте

Конкатенация: возвращение к корням

Работая со статическими строками, вы можете соединять их с переменными с помощью оператора +:

Python Скопировать код salutation = "Д-р" name = "Кто" print(salutation + " " + name) # Знакомо? Да, именно так.

Помните о необходимости преобразования нестроковых значений с использованием функции str() перед конкатенацией:

Python Скопировать код wives_of_henry_viii = 6 print("Генрих VIII был женат " + str(wives_of_henry_viii) + " раз.") # Вот она, функция `str()`!

"%s" для меня: printf-стиль

Форматирование строк в стиле printf — это дань традициям языка C, которую Python тоже поддерживает:

Python Скопировать код name = "Валдо" print("Где же ты, %s?" % name)

Визуализация

Рассмотрим на примере, как работает встраивание переменных в строку:

Markdown Скопировать код Концепция: '**Обычная Строка**' и **Переменная** 🚂

Хотим получить:

Python Скопировать код name = "Python" print(f"Это обычная строка, а здесь — {name}!")

И вот как это выглядит:

Markdown Скопировать код До: [ '**Обычная Строка**', 🚧, 🚂 ] После: [ '**Это обычная строка, а здесь — Python!**' ]

Рекомендации и примеры для идеального вывода

Профессиональный вывод требует внимательности к деталям:

Форматирование чисел с плавающей точкой

Для контроля числа знаков после запятой используйте :.nf в .format() и f-строках:

Python Скопировать код val = 12.3456789 print(f"Число с точностью до 2 знаков: {val:.2f}") # f-строки print("Такое же число: {:.2f}".format(val)) # .format()

Такой подход поможет избежать проблем с точностью при выводе чисел с плавающей точкой.

Кавычки в строках

Вы можете отдавать предпочтение одинарным или двойным кавычкам, чтобы избежать конфликтов:

Python Скопировать код print('Символ "двойные кавычки" в строке.') print("И 'одиночные кавычки' также могут быть в строке!")

Длинные строки с различными видами кавычек удобнее оборачивать в тройные кавычки.

