Вывод списка пользователей через запятую в Jinja-шаблоне

Быстрый ответ

Для конкатенации элементов списка в Jinja используйте фильтр join :

jinja Скопировать код {{ ['яблоко', 'банан', 'вишня'] | join(', ') }}

Такой код выдаст: яблоко, банан, вишня. Всё просто и ясно!

Обработка стандартных ситуаций и исключений

В регулярной практике часто бывают случаи, когда требуется более тонкая регулировка вывода. Изучим, как можно обработать различные ситуации.

Внедрение проверки условий при объединении

Если в списке присутствуют элементы со значением None и вам бы хотелось их игнорировать, можно легко их отфильтровать:

jinja Скопировать код {{ [элемент for элемент in элементы if элемент] | join(', ') }}

Результат: в итоговую строку попадают все элементы списка, кроме None .

Обеспечение идеальной пунктуации

Если вы предпочитаете использовать окончательную запятую перед "и", сделайте следующее:

jinja Скопировать код {% set фрукты = ['яблоко', 'банан', 'вишня'] %} {{ фрукты[:-1] | join(', ') }}, и {{ фрукты[-1] }}

На выходе получится: яблоко, банан, и вишня — чистейший стиль Оксфорда!

Избежание нежелательной запятой

Если вы хотите избегать запятой после последнего элемента, используйте условную конструкцию в Jinja:

jinja Скопировать код {% for элемент in элементы %} {{ элемент }}{% if not loop.last %}, {% endif %} {% endfor %}

Таким образом, после последнего элемента запятая не появится.

Визуализация

Представьте список как нить жемчуга, где каждая жемчужина — это элемент списка:

До внедрения шаблона Jinja: ['яблоко', 'банан', 'вишня']

Фильтр join в Jinja — это как нить, соединяющая жемчужины:

jinja Скопировать код {{ ваш_список | join(', ') }}

Получаем элегантное жемчужное ожерелье:

📿: "яблоко, банан, вишня"

В терминах информатики каждый элемент — это жемчужина, а запятые — то, что их связывает.

Погружение в продвинутое форматирование

Некоторые задачи требуют особого подхода, и для таких случаев у фильтра join в Jinja есть дополнительные возможности.

Окружение элементов кавычками

Если необходимо поместить каждый элемент списка в кавычки, используйте следующий код:

jinja Скопировать код {% set разделитель = joiner('", "') %} "{{ разделитель() }}"{{ элемент }} for элемент in элементы }}"{{ разделитель() }}"

Результат: "яблоко", "банан", "вишня" — каждый элемент окружён кавычками.

Интеграция действий в циклы

Для преобразования или выполнения операций над элементами в ходе итерации:

jinja Скопировать код {{ [элемент.upper() for элемент in элементы] | join(', ') }}

Мощь Jinja показана на примере: ЯБЛОКО, БАНАН, ВИШНЯ.

Обработка сложных атрибутов объектов

Если вам требуется получить и соединить значения атрибутов объектов или словарей:

jinja Скопировать код {{ элементы | map(attribute='имя') | join(', ') }}

Это позволяет быстро получить перечисление значений атрибута имя .

Управление многофункциональными списками

Если работаете с неоднородными списками и нужно учесть разнообразие элементов, то фильтр join в Jinja готов помочь.

Смешанные типы содержимого

Когда в список включены строки и числа, приведите их к общему знаменателю — строкам:

jinja Скопировать код {{ элементы | map('string') | join(', ') }}

Такой подход обеспечит консистентность в выводе списка.

Выравнивание вложенных списков

С вложенными списками можно поступать так, чтобы они воспринимались как единое целое:

jinja Скопировать код {{ (sum(элементы, [])) | join(', ') }}

Это способствует "выпрямлению" вложенных списков, что упрощает их дальнейшую обработку.

