Вывод прогресс-бара в Python с multiprocessing и tqdm

Быстрый ответ

Погрузимся в параллельное выполнение задач! Примените tqdm в многопроцессорных приложениях с использованием общих ресурсов для визуализации прогресса. Вот как это выглядит:

Python Скопировать код from multiprocessing import Process, Manager, Lock from tqdm import tqdm def worker(counter, lock): with lock: counter.value += 1 if __name__ == "__main__": manager = Manager() counter = manager.Value('i', 0) lock = Lock() workers = 10 with tqdm(total=workers) as progress_bar: processes = [Process(target=worker, args=(counter, lock)) for _ in range(workers)] for process in processes: process.start() while any(process.is_alive() for process in processes): progress_bar.update(n=counter.value – progress_bar.n) for process in processes: process.join()

Данный код обновляет индикатор прогресса tqdm в реальном времени по мере увеличения значения счётчика рабочими процессами. Не обязательно использовать time.sleep() — мы же не в отпуске!

Когда следует использовать multiprocessing.Pool imap, imap_unordered?

С помощью multiprocessing , а именно Pool.imap или Pool.imap_unordered , вы сможете полностью задействовать CPU. Разберёмся, в чём их специфика.

Упорядоченный прогресс с imap

imap — это версия функции map , адаптированная для многопроцессорности, которая возвращает результаты стриктно по порядку. Её интеграция с tqdm выглядит так:

Python Скопировать код from multiprocessing import Pool from tqdm import tqdm def heavy_lifter(x): return x * x if __name__ == '__main__': pool_size = 4 tasks = range(1000) with Pool(pool_size) as pool: results = list(tqdm(pool.imap(heavy_lifter, tasks), total=len(tasks)))

Быстрый результат с imap_unordered

В свою очередь imap_unordered возвращает результаты по мере их выполнения, не учитывая исходный порядок.

Python Скопировать код results = list(tqdm(pool.imap_unordered(heavy_lifter, tasks), total=len(tasks)))

Ускорение индикатора прогресса с помощью

Функция process_map из модуля tqdm.contrib.concurrent позволяет удобно отслеживать прогресс выполнения ваших задач.

Python Скопировать код from tqdm.contrib.concurrent import process_map results = process_map(heavy_lifter, tasks, max_workers=pool_size, chunksize=10)

Для работы требуется версия tqdm 4.42.0 или более новая. Не забывайте об обновлениях!

Подводные камни и способы их устранения

Вот несколько ключевых моментов для успешного использования многопроцессорности:

Выбор между порядком и скоростью

Применяйте imap для последовательности, imap_unordered — для скорости.

Особенности оценки времени

С imap_unordered время выполнения может оказаться непредсказуемым.

Подходящий инструмент для задачи

Используйте различные методы класса Pool , наиболее подходящие для вашей задачи.

Корректное завершение работы

Используйте Pool в контекстном менеджере для правильного освобождения ресурсов после завершения задач.

Визуализация

Представьте, что ваш код – это поезд, где каждая задача – это вагон. Каждый процесс – это локомотив, тянущий за собой ряд своих задач.

Python Скопировать код from multiprocessing import Pool from tqdm import tqdm with Pool(processes=4) as pool: r = list(tqdm(pool.imap_unordered(func, tasks), total=len(tasks)))

Расширение возможностей с помощью сторонних библиотек

Не ограничивайтесь стандартной библиотекой. Используйте всё разнообразие доступных инструментов.

Знакомтесь: p_tqdm

p_tqdm удобно комбинирует многопроцессорность и визуализацию прогресса. Следите за обновлениями на GitHub!

Работа с Chunksize

Chunksize – мощный инструмент для эффективной настройки производительности вашей программы.

Непрерывное развитие

Следите за обновлениями tqdm . Даже малейшие изменения могут значительно улучшить работу.

