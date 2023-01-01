Вывод полного HTTP-запроса в Python с помощью requests

Если нужно изучить содержимое HTTP-запроса, отправленного с помощью библиотеки requests , вы можете включить отладку, используя http.client . Для этого выполните следующий код:

Python Скопировать код import http.client import requests # Включаем логирование HTTP-запросов http.client.HTTPConnection.debuglevel = 1 # Теперь вы можете увидеть детали запроса GET response = requests.get('https://www.example.com')

Такой подход позволяет включить детальное логирование запросов и узнать всю информацию о заголовках и содержимом запроса.

Встречайте PreparedRequest: знаток протоколов

Для более детального исследования объекта PreparedRequest и понимания, какие именно байты отправляются на сервер, можно использовать следующий способ:

Python Скопировать код import requests from requests_toolbelt.utils import dump # Создаем запрос, но пока не отправляем его req = requests.Request('POST', 'https://api.example.com/data', data={'key': 'value'}, headers={'Accept': 'application/json'}) prepared = req.prepare() # Теперь вы можете увидеть подробности объекта PreparedRequest data = dump.dump_all(prepared) print(data.decode('utf-8'))

Библиотека requests_toolbelt предлагает удобный инструмент для изучения информации о PreparedRequest, что позволяет точно понять, что вы отправляете в сеть.

Ваш надежный партнер: работа с сессиями

Использование сессий привносит изменения в процесс формирования и отправки запросов:

Python Скопировать код with requests.Session() as session: prepared = session.prepare_request(requests.Request('GET', 'https://www.example.com')) response = session.send(prepared) # Взглянем на данные объекта запроса и его ответ print(response.request.url, response.request.headers, response.request.body)

Объект Session выполняет роль и отправителя, и получателя запроса, что позволяет осветить каждую стадию его обработки, включая полученный ответ.

Визуализация

Представьте HTTP-запрос как стильную посылку 📦, отправляющуюся в путешествие по цифровым дорогам:

Markdown Скопировать код 1. **URL** — это адресат: 🌍 `https://api.example.com/data` 2. **МЕТОД** — способ доставки: 🚚 `POST` 3. **ЗАГОЛОВКИ** — инструкции перевозчику: 🚦 `Content-Type: application/json` 4. **ТЕЛО** — содержимое посылки: 📦 `{ "key": "value" }`

Перед отправкой нужно убедиться, что ваша посылка в идеальном состоянии:

Python Скопировать код requests.Request('POST', url, headers=headers, data=json.dumps(payload)).prepare()

Не забудьте следить за статусом отправки:

Markdown Скопировать код 📦🚚: Совет дня! Никогда не упаковывайте носки вместе с зубной пастой!

Monkey Patching: Глубокое погружение

Вы можете проникнуть в суть HTTP-взаимодействия, воспользовавшись http.client :

Python Скопировать код import http.client def print_raw_request(self): print(self._buffer) # Пусть тайны станут явными. Тишина... # Monkey patching — делайте это осторожно и на свой страх и риск http.client.HTTPConnection._send_output = print_raw_request # Теперь даже простой запрос выглядит совершенно неожиданно response = requests.get('https://www.example.com')

Использование Monkey patching для метода _send_output класса http.client.HTTPConnection откроет перед вами суть необработанного HTTP-запроса.

Идем в наступление с крупной артиллерией: httplib и urllib3

Для экспертов иногда необходимо использовать urllib3 , основную управляющую силу за requests :

Python Скопировать код import urllib3 http = urllib3.PoolManager() r = http.request('GET', 'http://httpbin.org/robots.txt') # Испытайте ощущение работы на низком уровне print(r.data) # Будьте осторожны, с такой мощью нужно уметь обращаться!

Такой подход позволяет погрузиться в изначальное состояние работы с запросами.

