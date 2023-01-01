Вывод чисел от 1 до 100 в одной строке в Python#Основы Python #Условия и циклы
Быстрый ответ
Для реализации динамического обновления определенной строки в Python используйте функцию
end='\r' и
flush=True. Возьмем вот такой пример кода:
import time
for i in range(10):
print(f'Счет: {i}', end='\r', flush=True)
time.sleep(1) # Представим, что здесь происходит некая важная операция.
Такой цикл будет обновлять данный вывод строки "Счет: X", не создавая дополнительных строк.
Не только 'Hello World': Продвинутое использование функций вывода
Python предлагает решения не только для базовых задач вывода информации, например, вывод знакомого всем "Hello, World!". Функция
print() может быть применена для решения более сложных задач, например, для добавления интерактивности в командную строку.
В цикле: Выводим на одной строке
Пусть у вас стоит задача вывода числового ряда в одной строке. В таком контексте вам пригодятся параметры
end и
sep:
for num in range(1, 101):
print(num, end=" ", sep=" ") # Просторы вселенной в одной строке.
Ctrl + Z: Перезаписываем результат
Если вам нужно перезаписать последнее выведенное сообщение в строке, это также можно решить:
from sys import stdout
import time
for num in range(1, 101):
stdout.write(f'\r{num}')
stdout.flush() # Не забудьте очистить буфер после записи.
time.sleep(0.1)
Путешествие во времени: Регулируем скорость вывода
Меняя время задержки между обновлениями при помощи функции
time.sleep(), вы можете управлять скоростью вывода, делая его более понятным:
for i in range(1, 101):
print(f'\r{i:3}', end='')
time.sleep(0.05) # Здесь контроль времени, не нужно вставать с места.
Белая страница: Правильная очистка строки
Используйте ANSI-код
"\033[K" для очистки строки перед выводом новых данных. Это делает вывод более чистым:
for i in range(1, 101):
print(f'\r{i:<3}\033[K', end='') # Аналог генеральной уборки, только намного быстрее.
time.sleep(0.05)
После окончания выполнения программы корректно перенесите курсор на новую строку:
import sys
# После завершения цикла
print('', end='\n')
sys.stdout.flush() # Поддержание порядка – признак профессионализма.
Инкапсуляция: Заключаем логику в корпус
Стремясь к эстетике и читаемости кода, рекомендуется инкапсулировать логику динамического вывода в классе или методе:
class DynamicPrinter:
@staticmethod
def update_line(output):
print(f'\r{output}\033[K', end='', flush=True) # Вот так можно обновить статус для безупречных гиков.
Теперь метод
DynamicPrinter.update_line() можно использовать для обновления выводимой строки.
Визуализация
Представьте себе поезд (🚂), который обновляет информацию на информационной табличке (🏷) во время быстрого движения:
Время T1: 🚂[🏷️"Загрузка..."]
print("Загрузка...", end='\r') # Обновление данных без добавления новой строки
Время T2: 🚂[🏷️"Обработка..."]
Суть такова, что та же самая функция
print() с атрибутом
end='\r' позволяет обновлять содержимое строки, не создавая новые строки.
Фишки: Продвинутый и интерактивный вывод
Динамический вывод данных — это не только перезаписывание одной строки, это — шаг на пути к созданию красочного и интерактивного текстового интерфейса (CLI-приложения), который позволит наблюдать за процессом выполняемых операций и многое другое.
Библиотеки для стильного вывода
Используйте библиотеки типа
tqdm и
rich, чтобы оформить ваш вывод яркими красками, сделав таким образом работу с индикаторами прогресса и форматирование терминала ещё более удобной:
from tqdm import tqdm
import time
for _ in tqdm(range(10)):
time.sleep(0.5) # Даем компьютеру немного отдохнуть.
Текстовые интерфейсы с помощью Curses
Благодаря инструментам наподобие
curses можно создавать текстовые пользовательские интерфейсы, что позволит вашему выводу стать графически насыщенным:
import curses
def main(stdscr):
curses.curs_set(0)
stdscr.addstr("Динамическая строка: ")
for i in range(100):
stdscr.addstr(f'\rДинамическая строка: {i}')
stdscr.refresh() # Отлично обновляет содержимое экрана.
time.sleep(0.1)
stdscr.addstr("\nЗавершено!")
stdscr.refresh() # И теперь экран свежий как утренний бриз.
stdscr.getch()
curses.wrapper(main)
Антон Крылов
Python-разработчик