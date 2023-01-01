Выполнение многострочных команд Python в одну строку

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы выполнить многострочный код Python в командной строке, вы можете использовать точку с запятой ; для разделения инструкций:

Python Скопировать код for i in range(3): print(f'Число: {i}, Квадрат: {i**2}'); # Точка с запятой — наш надёжный помощник 😉

Для запуска более длинных скриптов используйте функцию exec() с многострочным строковым литералом:

Python Скопировать код python -c "exec(\"\"\"for i in range(3):

print(f'Число: {i}, Квадрат: {i**2}')\"\"\")"

Таким образом, для коротких команд подходит точка с запятой, в то время как exec() с многострочными литералами эффективно справится с более сложными задачами.

Стратегии усложнения однострочных команд

1. Улучшение возможностей с bash

Примените ANSI C-строки в кавычках ( $'...' ) для удобного включения переводов строк и разделения инструкций Python:

Bash Скопировать код python -c $'for i in range(3):

print(f"Число: {i}, Квадрат: {i**2}")' # На сей раз точка с запятой может отдохнуть 🙌

Рассмотрите применение heredoc для больших скриптов, не забывая о его особенностях:

Bash Скопировать код python <<'EOF' import sys for i in range(int(sys.argv[1])): print(f'Счет: {i}') # EOF — это не конец света! EOF

Не забывайте обертывать 'EOF' в кавычки, чтобы bash не разворачивал переменные внутри блока heredoc.

2. Интерактивность

Используйте input() для интерактивности или sys.argv для чтения параметров из командной строки:

Python Скопировать код python -c "import sys; print(f'Привет, {sys.argv[1]}!')" ВашеИмя # Мы догадались с вашим именем? 🤔

3. Соблюдение POSIX

Если требуется совместимость с POSIX, printf для подстановки или передача данных в stdin Python станут вашим выбором:

Bash Скопировать код printf "print('Занимательное путешествие в POSIX')" | python # 🚀 Все идет по плану...

4. Избыточная сложность — противник ясности

Не злоупотребляйте сложностью. Порой целесообразнее создать небольшой скрипт .py :

Python Скопировать код python -c "print(*(f'Счетчик: {i}' for i in range(5)), sep='

')" # Гибкость числового потока

Для оптимизации вывода можно использовать sys.stdout.write вместо print, а для компактных вычислений заходят map() и lambda :

Python Скопировать код python -c "import sys; map(lambda x: sys.stdout.write(f'{x}

'), range(5))"

Но имейте в виду, что в мире однострочных команд главным приоритетом остаётся читаемость. Не жертвуйте ею в угоду краткости!

Визуализация

Считайте командную строку лифтом (🛗), который перевозит инструкции этаж за этажом до момента их выполнения:

Markdown Скопировать код Этаж 1: `import this` Этаж 2: `for i in range(10):` Этаж 3: `print(i, end=" ")` Этаж 4: `# Завершаем` Весь маршрут выполняется за одну поездку python -c "import this; for i in range(10): print(i, end=' '); print('# Завершаем')"

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55