#Основы Python  #Алгоритмы  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Предложим компактное однострочное решение со встроенным модулем datetime для определения возраста в Python:

from datetime import datetime

# Предполагаем, что birthdate – это экземпляр datetime
age = datetime.now().year – birthdate.year – ((datetime.now().month, datetime.now().day) < (birthdate.month, birthdate.day))

Этот код позволяет мгновенно вычислить возраст, учитывая, прошел ли в данном году уже день рождения.

Расчёт возраста с учётом високосных лет

Учёт високосных годов

Ситуация с людьми, родившимися 29 февраля, всегда требует особого подхода:

def calculate_age(birthdate):
    today = datetime.now().date()
    age = today.year – birthdate.year – ((today.month, today.day) < (birthdate.month, birthdate.day))

    # Не забываем о днях рождения, приходящихся на високосный день каждые четыре года!
    if birthdate.month == 2 and birthdate.day == 29:
        try:
            leap_year_birthday = birthdate.replace(year=today.year)
        except ValueError:
            # Если в этом году нет 29 февраля, празднование происходит 28 февраля
            leap_year_birthday = birthdate.replace(year=today.year, day=28)

        if today < leap_year_birthday:
            age -= 1  # Отмечаем эту дату заново, время для празднования ещё не пришло!
    return age

Часовые пояса и их значение

В эпоху глобализации нельзя забывать о часовых поясах при проведении расчетов:

from datetime import datetime
import pytz

def calculate_age_with_timezone(birthdate, timezone_name):
    timezone = pytz.timezone(timezone_name)
    now_with_timezone = datetime.now(timezone)  # Настроим время на врзванный часовой пояс!
    return now_with_timezone.year – birthdate.year – ((now_with_timezone.month, now_with_timezone.day) < (birthdate.month, birthdate.day))

Визуализация

Визуализируем каждый год как сегмент на мерной ленте📏:

Начало (Дата рождения): 2000-01-01 (⏳начало)
Текущее время (Сегодня): 2023-03-25 (⌛конец)

Понимание расчета возраста на примере:

from datetime import date

birthdate = date(2000, 1, 1)
today = date.today()
age = today.year – birthdate.year – ((today.month, today.day) < (birthdate.month, birthdate.day))

Визуальное представление процесса:

⏳---1Г---2Г---...---22Г---23Г⌛

Здесь обозначает дату рождения, а – текущий день. Черточки (-) символизируют прожитые годы. Таким образом, мы можем наглядно увидеть, как именно выражается возраст человека в математической форме.

Продвинутые советы и хитрости

Работа с датами и строками

Преобразование дат из строкового формата может быть сложной задачей. Вот как можно упростить этот процесс:

from datetime import datetime

def convert_and_calculate_age(birthdate_str, date_format='%Y-%m-%d'):
    birthdate = datetime.strptime(birthdate_str, date_format)  # Преобразуем дату из строкового формата '%Y-%m-%d'
    # (Прожитые дни) производим деление на (дни в году) – получаем возраст
    return (datetime.now() – birthdate).days // 365

Точный возраст с помощью relativedelta

Тем, кто ценит точность, будет полезен relativedelta из пакета python-dateutil:

from dateutil.relativedelta import relativedelta

def precise_age(birthdate):
    today = datetime.now()
    delta = relativedelta(today, birthdate)  # Этому танцу нужнова пара!
    return delta.years

Расчет возраста с использованием DateField в Django

Для поклонников Django вот пример вычисления возраста на основе поля модели DateField:

from django.db import models
from datetime import datetime

class Person(models.Model):
    birthdate = models.DateField()

    def age(self):
        today = datetime.now().date()
        # Дни рождения придают жизнь всего лишь цифрам!
        return today.year – self.birthdate.year – ((today.month, today.day) < (self.birthdate.month, self.birthdate.day))

Учет мирового времени UTC

Для специалистов, работающих с UTC, важно преобразовывать даты надежно и без ошибок:

from datetime import datetime

def calculate_age_utc(birthdate):
    utc_now = datetime.utcnow()  # Часы UTC неумолимо меряют время!
    return utc_now.year – birthdate.year – ((utc_now.month, utc_now.day) < (birthdate.month, birthdate.day))

Улучшение производительности вашего кода

Всегда ищите возможности для оптимизации своего кода — Python всегда открыт для улучшений.

Антон Крылов

Python-разработчик

