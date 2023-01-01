Выборка топовых записей по группам в Pandas: эффективные методы#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для выбора n подходящих записей в каждой группе DataFrame лучше всего использовать сочетание методов
groupby и
nlargest. Предположим, у вас есть DataFrame
df, и вам необходимо сгруппировать данные по столбцу
'groupby_col', выбирая при этом n лучших значений по столбцу
'sort_col'. В такой ситуации применяется следующий код:
top_n = df.groupby('groupby_col')['sort_col'].nlargest(n).reset_index(level=1, drop=True)
Эта команда позволяет вам находить n подходящих записей в каждой группе быстро и точно.
Интеллектуальная сортировка и группировка
При работе с большими объемами данных важно уметь эффективно применять сортировку и группировку. В таком контексте сочетание
groupby и
nlargest позволяет избежать времязатрат на сортировку всего DataFrame целиком. Вместо полной сортировки данных предлагается следующий подход:
# Как найти иголу в стоге сена, не разбрасывая весь стог.
df.groupby('groupby_col').apply(lambda x: x.nlargest(n, 'sort_col')).reset_index(level=1, drop=True)
Этот метод значительно повышает производительность, особенно при работе с большими наборами данных, благодаря оптимизациям, предусмотренным в Pandas.
Визуализация
Проще всего процесс выбора n подходящих записей в каждой группе объяснить на примере фруктовой лавки на рынке:
| Фруктовая лавка | Топ-2 выбора |
| --------------- | ------------ |
| Яблоки 🍎 | 🏅🥈 |
| Бананы 🍌 | 🏅🥈 |
| Черешня 🍒 | 🏅🥈 |
Где
🏅 и
🥈 символизируют два наиболее предпочтительных фрукта, которые покупатели выбирают в каждой лавке.
df.groupby('Фруктовая лавка')['Популярность'].nlargest(2)
В Pandas мы группируем данные по названию лавки и выбираем два наиболее популярных фрукта, тем самым подчеркивая лучший товар каждой отдельной торговой точки.
Учитываем различные сценарии
В зависимости от конкретной задачи в pandas может потребоваться использовать разный подход к группировке и выборке записей:
Ранжирование и индексы
Если вам требуется ранжировать значения внутри групп и выбрать n лучших, это можно сделать с помощью функции
rank() и последующей булевой индексации:
# Как если бы мы выбирали лучших студентов по их рейтингам.
df['ранг'] = df.groupby('groupby_col')['sort_col'].rank(method='min', ascending=False)
top_n_by_rank = df[df['ранг'] <= n]
Выделение конкретных позиций
Иногда нас привлекают определённые места, например, первое, второе или третье. В таких случаях подойдёт
groupby().nth():
df_sorted = df.sort_values(['groupby_col', 'sort_col'], ascending=[True, False])
# Подготовка к золоту, серебру и бронзе.
top_n_specific = df_sorted.groupby('groupby_col').nth([0, 1]) # Для топ-2
При использовании
nth() важно предварительно отсортировать данные по нужным столбцам.
Оптимизация с использованием query()
Для больших датасетов уместно применить сочетание
query() с
groupby для облегчения процесса:
# Кто бы отказался от чуточки магии запросов?
top_n_query = df.query('rank() <= @n', engine='numexpr')
Этот подход эффективно использует возможности
numexpr и избавляет от необходимости добавлять новый столбец в DataFrame.
Доведение итогового результатов до идеала
В зависимости от контекста итоговый результат может потребовать дополнительной обработки. Вот несколько рекомендаций:
Избежание полных сортировок
Если вам необходимо избежать полной сортировки данных для оптимизации времени выполнения, можно воспользоваться следующим методом:
# Время — это золото. Вы согласны?
df.groupby('groupby_col').apply(lambda x: x.nlargest(n, 'sort_col'))
Такой подход поможет экономить время, когда важно только упорядочивание внутри каждой группы.
Индивидуальные функции группировки
Если вам нужно решить более сложную задачу группировки, лучше всего обойтись без лямбда-выражений:
def top_n_items(sub_df, n=2):
# С этими вещами у Кинг Конга не будет равных!
return sub_df.nlargest(n, 'sort_col')
df.groupby('groupby_col').apply(top_n_items)
Этот подход обеспечивает переиспользуемость и ясность логики индивидуальной группировки.
Учитываем эффективность
Метод
nlargest удобен, но иногда при небольших n и больших количествах групп более эффективным может быть использование
sort_values с последующим применением
head(n) для выбора данных в каждой группе:
# Давайте работать умно, а не тяжело!
df.sort_values(['groupby_col', 'sort_col'], ascending=[True, False]).groupby('groupby_col').head(n)
Анализируя размер и структуру ваших данных, вы сможете выбрать наиболее подходящие инструменты Pandas для достижения максимальной эффективности.
Полезные материалы
- pandas.DataFrame.nlargest — документация pandas 2.2.0 — официальная документация Pandas, посвященная выборке n лучших записей в группе.
- python – pandas groupby, then sort within groups – Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow, посвящённое сортировке данных внутри групп с использованием groupby.
- Group by: split-apply-combine — документация pandas 2.2.0 — подробное описание методики split-apply-combine в документации Pandas GroupBy.
- GitHub – wesm/pydata-book: Материалы и тетради IPython для книги "Python for Data Analysis" авторства Веса МакКинни — примеры использования Python и Pandas для анализа данных из известной книги Веса МакКинни.
- Chris Albon — веб-сайт Криса Албона с большим количеством примеров работы с данными, включая использование методов
headи
ngroupв Pandas.
- Medium — статья на Towards Data Science посвященная применению функции transform в Pandas для групповых операций.
- Attention Required! | Cloudflare — руководство от Analytics Vidhya по агрегированию данных с помощью функции GroupBy в Pandas.
Екатерина Громова
аналитик данных