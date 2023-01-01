Выборка столбцов pandas dataframe по типу данных
Быстрый ответ
Чтобы выбрать столбцы в pandas DataFrame по типу данных, воспользуйтесь функцией
select_dtypes. Если необходимо получить все столбцы типа
float, используйте следующий код:
float_cols = df.select_dtypes('float').columns
Для выбора столбцов различных типов данных, таких как
int и
bool, примените этот подход:
int_bool_cols = df.select_dtypes(['int', 'bool']).columns
Существует также возможность отбирать столбцы через атрибут
dtypes:
numerics = ['int16', 'int32', 'int64', 'float16', 'float32', 'float64']
numeric_cols = df.columns[df.dtypes.isin(numerics)]
Для удобства и обеспечения гибкости выбора типов рекомендуется обернуть код в функцию:
def get_columns_by_type(df, data_types):
"""
Данная функция позволяет отобрать столбцы заданных типов данных.
"""
return df.select_dtypes(include=data_types).columns.tolist()
Выделение по запросу с помощью удобных функций
Гибкий выбор типов через функцию
Чтобы сделать процесс выборки данных более удобным и повторяемым, определите вспомогательную функцию:
def select_columns_by_dtype(df, data_types):
return df.select_dtypes(include=data_types).columns.tolist()
Работа с dtypes напрямую
Для прямого управления типами данных можно использовать атрибут
dtypes:
dtype_dict = df.dtypes.apply(lambda x: x.name).to_dict()
Применение булевых масок для отбора
Можно использовать булеву маску для удобства при выполнении операций со столбцами определенного типа:
mask = df.dtypes.isin(['int64', 'float64'])
selected_cols = df.columns[mask]
С помощью такой маски можно делать специфические манипуляции с данными:
df.loc[:, mask] = df.loc[:, mask].round(2)
Продвинутые методы: группировка типов данных и их преобразование
Группировка по dtypes
Применение
groupby вместе с
dtypes дает возможность группировать данные по типу:
grouped_dtypes = df.columns.to_series().groupby(df.dtypes).groups
Таким образом, вы получите словарь, где столбцы сгруппированы по типам данных:
for dtype, columns in grouped_dtypes.items():
# Здесь можно выполнить операции со всей группой столбцов
Изменение типов данных
Иногда возникает необходимость в изменении типа данных столбца:
df['some_column'] = df['some_column'].astype('float')
Визуализация
Воспринимайте ваш DataFrame как набор инструментов. Каждый инструмент (столбец) выполняет свою функцию и имеет соответствующий тип данных:
|Тип данных
|Инструменты в наборе
|Целые числа
|🛠️ (Молоток)
|Числа с плавающей точкой
|📏 (Линейка)
|Строки (объекты)
|🖌️ (Кисть)
|Дата и время
|⏱️ (Секундомер)
Отбор инструментов по типу:
df.select_dtypes(include=['int'])
При использовании этого метода вы сможете извлечь из DataFrame необходимые "инструменты" по типу данных и работать с ними:
df.loc[:, mask] = df.loc[:, mask].apply(lambda x: x.round(2))
Полезные материалы
- Базовые функции — документация pandas 2.2.0
- Как найти числовые столбцы в pandas?
- Осведомленность о типах данных в Pandas
- Эффективное использование Pandas: dtype для оптимизации операций с DataFrame
- Базовые типы данных в Python – Real Python
- Выбор столбцов в Pandas по типу данных: пример из практики — руководство по выбору столбцов в pandas в зависимости от их типа данных.
Екатерина Громова
аналитик данных