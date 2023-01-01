Выборка из pandas.DataFrame с условиями по двум колонкам

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для фильтрации данных в pandas применяйте индексацию с булевыми выражениями, оборачивайте условия скобками и применяйте побитовые операторы. Вот пример:

Python Скопировать код # Критерии: (A > 2) И (B < 5) ИЛИ (C == 'foo') filtered_df = df[((df['A'] > 2) & (df['B'] < 5)) | (df['C'] == 'foo')]

Таким образом, можно отобрать строки, соответствующие условиям: 'A' больше 2 при условии, что 'B' меньше 5, либо 'C' равно 'foo'.

Углублённый раздел: следуем лучшим практикам

Воспользуйтесь .loc для продвинутого индексирования

Метод .loc позволяет безопасно просматривать и модифицировать данные, используя булевы ряды:

Python Скопировать код # Пример использования .loc result = df.loc[(df['Column1'] > 10) & (df['Column2'] != 'ExcludedValue')]

Здесь скобки по обе стороны условий гарантируют корректное применение оператора & , который является аналогом логического "И". Метод .loc помогает предотвратить ошибки, связанные с тем, что pandas не всегда возвращает ожидаемую копию или представление данных.

Присвойте условия переменным

Чтобы код был более читабельным, сложные условия рекомендуется присваивать переменным:

Python Скопировать код condition = (df['Column1'] > 10) & (df['Column2'] != 'ExcludedValue') result = df.loc[condition]

Рассмотрите метод query

Метод query предоставляет компактный и интуитивно понятный способ фильтрации данных:

Python Скопировать код result = df.query('Column1 > 10 and Column2 != "ExcludedValue"')

При использовании этого метода строка с условием должна быть заключена в кавычки. Также необходимо правильно обращаться с операторами сравнения.

Избегайте цепочечного индексирования

Цепочечное индексирование (доступ к значениям по нескольким индексам подряд, например, df[df['Column1'] > 10]['Column2'] ) может вызвать проблемы. Желательно использовать метод .loc , который исключает неоднозначности, связанные с таким индексированием.

Как избежать распространённых ошибок

При выборке данных важно учесть:

Синтаксические ошибки и опечатки, которые могут привести к некорректным результатам.

Правильное использование булевой логики: обратите внимание на правильное использование операторов & и | , а также на заключение условий в скобки.

и , а также на заключение условий в скобки. Неэффективное использование кода, особенно при обработке больших DataFrame.

Визуализация

Можно представить процесс фильтрации как отбор яблок в соответствии с заданными условиями:

🍏🍏🍏 ------------------|------------------ x > 1 | x <= 1 (отбрасываем) Критерии ⬇️ | y >= 3 & z < 5 |

В результате мы получаем корзину с яблоками, которые соответствуют требуемым условиям:

🧺 Выбранные яблоки: [🍏(x=2, y=3, z=4), 🍏(x=3, y=4, z=2)]

Продвинутые техники работы со сложными критериями

Использование np.bitwise_and.reduce

С помощью np.bitwise_and.reduce можно эффективно обрабатывать множество условий:

Python Скопировать код conditions = [(df['Column1'] > 10), (df['Column2'] != 'ExcludedValue')] result = df.loc[np.bitwise_and.reduce(conditions)]

Комбинирование списка условий, меняющихся в ходе выполнения

Условия, зависящие от хода выполнения программы, можно собирать в список и обрабатывать с помощью указанного выше метода:

Python Скопировать код conditions = [df[col] > threshold for col, threshold in criteria_dict.items()] filtered_df = df.loc[np.bitwise_and.reduce(conditions)]

Использование метода merge для сложного слияния

Для слияния DataFrame по сложным критериям можно использовать метод .merge :

Python Скопировать код df1 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'], 'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3']}) df2 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'], 'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']}) result = pd.merge(df1, df2, on='key', how='inner')

