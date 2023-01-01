Выборка из pandas.DataFrame с условиями по двум колонкам#Python и Pandas для анализа данных #Анализ данных #Pandas и анализ данных
Быстрый ответ
Для фильтрации данных в pandas применяйте индексацию с булевыми выражениями, оборачивайте условия скобками и применяйте побитовые операторы. Вот пример:
# Критерии: (A > 2) И (B < 5) ИЛИ (C == 'foo')
filtered_df = df[((df['A'] > 2) & (df['B'] < 5)) | (df['C'] == 'foo')]
Таким образом, можно отобрать строки, соответствующие условиям: 'A' больше 2 при условии, что 'B' меньше 5, либо 'C' равно 'foo'.
Углублённый раздел: следуем лучшим практикам
Воспользуйтесь
.loc для продвинутого индексирования
Метод
.loc позволяет безопасно просматривать и модифицировать данные, используя булевы ряды:
# Пример использования .loc
result = df.loc[(df['Column1'] > 10) & (df['Column2'] != 'ExcludedValue')]
Здесь скобки по обе стороны условий гарантируют корректное применение оператора
&, который является аналогом логического "И". Метод
.loc помогает предотвратить ошибки, связанные с тем, что pandas не всегда возвращает ожидаемую копию или представление данных.
Присвойте условия переменным
Чтобы код был более читабельным, сложные условия рекомендуется присваивать переменным:
condition = (df['Column1'] > 10) & (df['Column2'] != 'ExcludedValue')
result = df.loc[condition]
Рассмотрите метод
query
Метод
query предоставляет компактный и интуитивно понятный способ фильтрации данных:
result = df.query('Column1 > 10 and Column2 != "ExcludedValue"')
При использовании этого метода строка с условием должна быть заключена в кавычки. Также необходимо правильно обращаться с операторами сравнения.
Избегайте цепочечного индексирования
Цепочечное индексирование (доступ к значениям по нескольким индексам подряд, например,
df[df['Column1'] > 10]['Column2']) может вызвать проблемы. Желательно использовать метод
.loc, который исключает неоднозначности, связанные с таким индексированием.
Как избежать распространённых ошибок
При выборке данных важно учесть:
- Синтаксические ошибки и опечатки, которые могут привести к некорректным результатам.
- Правильное использование булевой логики: обратите внимание на правильное использование операторов
&и
|, а также на заключение условий в скобки.
- Неэффективное использование кода, особенно при обработке больших DataFrame.
Визуализация
Можно представить процесс фильтрации как отбор яблок в соответствии с заданными условиями:
🍏🍏🍏 ------------------|------------------
x > 1 | x <= 1 (отбрасываем)
Критерии ⬇️ |
y >= 3 & z < 5 |
В результате мы получаем корзину с яблоками, которые соответствуют требуемым условиям:
🧺 Выбранные яблоки: [🍏(x=2, y=3, z=4), 🍏(x=3, y=4, z=2)]
Продвинутые техники работы со сложными критериями
Использование
np.bitwise_and.reduce
С помощью
np.bitwise_and.reduce можно эффективно обрабатывать множество условий:
conditions = [(df['Column1'] > 10), (df['Column2'] != 'ExcludedValue')]
result = df.loc[np.bitwise_and.reduce(conditions)]
Комбинирование списка условий, меняющихся в ходе выполнения
Условия, зависящие от хода выполнения программы, можно собирать в список и обрабатывать с помощью указанного выше метода:
conditions = [df[col] > threshold for col, threshold in criteria_dict.items()]
filtered_df = df.loc[np.bitwise_and.reduce(conditions)]
Использование метода
merge для сложного слияния
Для слияния DataFrame по сложным критериям можно использовать метод
.merge:
df1 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'A': ['A0', 'A1', 'A2', 'A3']})
df2 = pd.DataFrame({'key': ['K0', 'K1', 'K2', 'K3'],
'B': ['B0', 'B1', 'B2', 'B3']})
result = pd.merge(df1, df2, on='key', how='inner')
Екатерина Громова
аналитик данных