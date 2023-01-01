Выбор значения из выпадающего списка Selenium Python

Быстрый ответ

Для того чтобы выбрать значение из выпадающего списка в Selenium в связке с Python, используется класс Select . Сперва необходимо отыскать элемент списка по его идентификатору, а затем с помощью Select отметить требуемую опцию, используя её значение, индекс или видимый текст.

Python Скопировать код from selenium.webdriver.support.ui import Select # Предположим, что инициализацию веб-драйвера вы уже осуществили select = Select(driver.find_element_by_id("menu")) # Это наш выпадающий список, скажем, в меню ресторана select.select_by_value("optionValue") # Выбираем элемент по его значению, представьте, что это особенное блюдо в меню. # И тут для нас открываются другие возможности: # select.select_by_index(42) # Если мы точно знаем индекс нужного нам пункта. # select.select_by_visible_text("Text") # Если мы хотим выбрать элемент по его видимому тексту.

Тут select_by_value("optionValue") осуществляет выбор значения в выпадающем списке с id="menu" . От вас требуется подставить свои реальные данные вместо "menu" и "optionValue" .

Если элемент динамический и возникла необходимость дождаться его активации, воспользуйтесь WebDriverWait , чтобы дождаться возможности кликнуть по опциям.

Python Скопировать код from selenium.webdriver.common.by import By from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC wait = WebDriverWait(driver, 10) # Немного терпения всегда пригодится. select = Select(wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.ID, "menu"))))

Данный подход критически важен для списков, которые подгружают свои опции динамически.

Работа с динамическими выпадающими списками

Для управления динамическими списками, которые асинхронно загружают опции, вам пригодится WebDriverWait , который помогает успешно взаимодействовать как с AJAX-элементами, так и с прочими особенностями веб-страниц:

Python Скопировать код from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC from selenium.webdriver.common.by import By dropdown = WebDriverWait(driver, 10).until( EC.element_to_be_clickable((By.ID, "dynamicDropdownID")) ) # Именно так мы ожидаем появления элемента, как опоздавшего друга. select = Select(dropdown) select.select_by_visible_text("Dynamic Option Text") # И выбираем требуемую опцию, когда нашего терпения уже попросту не хватает.

Освоение Select на уровне Супер Сайян

Перечислить и покорить

Если набор возможных вариантов выбора огромен, пройдитесь по всем опциям, чтобы обнаружить нужную:

Python Скопировать код select = Select(driver.find_element_by_id("menu")) options = select.options # Быстрый взгляд на все доступные варианты. for index, option in enumerate(options): if "DesiredOption" in option.text: # Нашли то, что искали. select.select_by_index(index) break # Если вариантов действительно слишком много, лучше своевременно остановиться.

Поиск элементов при отсутствии ID

Если ID отсутствует или необходимо найти элемент в сложной структуре HTML, воспользуйтесь поиском по XPath или CSS-селекторам:

Python Скопировать код # XPath для поиска при отсутствии ID select = Select(driver.find_element_by_xpath("//select[@name='dropdownName']")) # CSS-селектор, всегда готовый прийти на помощь select = Select(driver.find_element_by_css_selector("select.classname"))

Избегайте лишних действий

Помните, что некоторые списки показывают свои опции без дополнительных кликов. Избегайте ненужных действий.

Лучшие практики (или Как стать шепчущимся с Dropdown)

Доверяй, но проверяй – подтвердите свой выбор

Всегда будет неплохо убедиться, что выбрана именно та опция, которую вы хотели:

Python Скопировать код selected_option = select.first_selected_option assert "Visible Text" in selected_option.text # Подтверждение – залог успешного выполнения.

Правильное начало – это уже половина успеха

Перед тем, как начать взаимодействовать с элементом списка, убедитесь, что драйвер загрузил требуемую страницу и список доступен для работы.

Кликайте, когда это нужно

Если список требует активации, используйте driver.click() и дождитесь появления конкретных опций при помощи WebDriverWait .

Визуализация

Представьте грузовой корабль, полный опций выпадающего списка:

Markdown Скопировать код Грузовой корабль (🚢) переполнен выпадающими опциями: [📄 Опция 1, 📑 Опция 2, 📃 Опция 3, 📜 Опция 4]

Выбор опции с помощью Selenium можно представить как работу крана:

Python Скопировать код select = Select(driver.find_element(By.ID, 'menu')) select.select_by_visible_text('Опция 3') # 🏗️ поднял контейнер 📃

Таким образом, мы выбираем опцию 3, а все остальные продолжают ждать своего часа.

Markdown Скопировать код 📃 Опция 3 выбрана Все остальные (📄, 📑, 📜) продолжают оставаться невыбранными

Код успешно выполнен, задача решена! 🎉

