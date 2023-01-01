Выбор случайной записи из моделей Django: методы и подходы
Быстрый ответ
Для получения случайной записи с использованием ORM Django примените метод
order_by('?') в связке с
.first():
from myapp.models import MyModel
random_record = MyModel.objects.order_by('?').first()
Теперь
random_record содержит случайно извлеченный объект из модели
MyModel. Этот метод идеально подходит для небольших наборов данных, но при работе с большим объемом данных рекомендуется применять более эффективные решения.
Как улучшить процесс выборки случайной записи?
Пользовательские менеджеры – путь к эффективности
Использование кастомного менеджера является оправданным при работе с большими таблицами и особенно при использовании MySQL. Данный метод основывается на комбинации
aggregate(Count('id')) и
randint, что обеспечивает высокую скорость выборки:
from random import randint
from django.db.models import Manager, Count
class RandomManager(Manager):
def random(self):
count = self.aggregate(count=Count('id'))['count']
random_index = randint(0, count – 1)
return self.all()[random_index]
Этот менеджер необходимо применить к модели следующим образом:
class MyModel(models.Model):
# ...
objects = RandomManager()
Теперь, используя
MyModel.objects.random(), вы получите случайный объект.
Обработка сложностей и забота о гапах в ID
Чтобы учесть возможные пропуски в ID, обусловленные удалением записей, метод можно модифицировать таким образом, чтобы он извлекал случайный ID из действующего диапазона ID:
from django.db.models import Max, Min
class RandomManager(Manager):
def truly_random(self):
max_id = self.aggregate(max_id=Max("id"))['max_id']
if max_id:
min_id = self.aggregate(min_id=Min("id"))['min_id']
random_id = randint(min_id, max_id)
return self.filter(id__gte=random_id).first()
Предварительная фильтрация – проработка эффективности заранее
Можно задать предусловия выборки случайного объекта. Например, можно выбирать из активных записей:
class ActiveRandomManager(RandomManager):
def get_queryset(self):
return super().get_queryset().filter(is_active=True)
Визуализация
Можно сравнить процесс выбора случайной книги с закрытыми глазами на полке с извлечением случайной записи с помощью ORM Django:
Полка с книгами (📚): [Книга 1, Книга 2, Книга 3, ..., Книга N]
Случайную выборку можно запустить так:
random_book = Book.objects.order_by('?').first()
И теперь у вас в руках случайно выбранная книга.
Настраиваем случайность с помощью пользователями задаваемых методов
Пользовательские менеджеры позволяют создавать специализированные типы выборки для ваших моделей. Например, можно сортировать записи по количеству посещений, чтобы получить наиболее или наименее популярные объекты:
class MyModelManager(RandomManager):
def least_visited(self):
return self.order_by('visit_count').first()
def most_popular(self):
return self.order_by('-visit_count').first()
Обеспечиваем совместимость
Если вы используете старую версию Django, стоит помнить о совместимости. API запросов Django позволяет поддерживать разработанные методы, одновременно оставаясь совместимым со старыми версиями.
Разрабатываем модель случайного извлечения данных
Если вы только начинаете вникать в работу с пользовательскими менеджерами или методами,
RandomManager предлагает базовую конструкцию, которую можно расширить и настроить под конкретные цели вашего проекта.
Милана Усова
разработчик бэкенда