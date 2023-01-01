Вставка списков внутрь другого списка в Python: синтаксис

Быстрый ответ

Для вставки списка list2 в список list1 на конкретную позицию используйте срезы следующим образом: list1[start:start] = list2 :

Python Скопировать код list1 = [1, 2, 5] list2 = [3, 4] list1[2:2] = list2 print(list1) # Выведет: [1, 2, 3, 4, 5]

Теперь давайте более подробно разберемся с вставкой списков.

Добавить, расширить или вставить: три важных подхода

Python предоставляет разные методы для работы со списками, и каждый из них применим для своих задач.

Append в сравнении с extend: когда счет идет на каждый элемент

list.append(x) — хотите добавить элемент x как единое целое? x будет включен в список как отдельный элемент, при этом если x является списком, то он будет добавлен как подсписок.

— хотите добавить элемент как единое целое? будет включен в список как отдельный элемент, при этом если является списком, то он будет добавлен как подсписок. list.extend(iterable) — хотите расширить список? Используйте этот метод, чтобы добавить в конец списка все элементы итерируемого объекта iterable .

Искусство вставки: каждый элемент на своем месте

list.insert(i, x) — вставляет элемент x на позицию c индексом i , обеспечивая таким образом точную точку вставки.

Python Скопировать код # Продемонстрируем list.insert(i, x) на практике. list1 = [1, 2, 5] list2 = [3, 4] list1.insert(2, list2) print(list1) # Получим: [1, 2, [3, 4], 5]

Игра с срезами: точность на стыке элементов

Используйте срезы для аккуратной вставки list2 в list1 без создания дополнительных уровней вложенности:

Python Скопировать код # Вставляем аккуратно и точно! list1[start:end] = list2

Когда уникальность дороже всего

Если вы предпочитаете уникальные значения, примените вычитание множеств, чтобы добавить в список только те элементы, которых в нем еще нет:

Python Скопировать код # Добавляем только неповторяющиеся элементы list1.extend(set(list2) – set(list1))

Визуализация

Возьмем для примера списки, представляющие собой вагоны поезда: list1 — это уже существующий поезд, а list2 — это новые вагоны, которые мы планируем прицепить.

Markdown Скопировать код Поезд A (🚂): [🚃, 🚃, 🚃] Новые вагоны (🚋): [🧑,🧑,🧑]

Подсоединяем новые вагоны на вторую позицию:

Markdown Скопировать код 🚂 == 🚃 == 🚋👥 == 🚃 == 🚃 # Новые вагоны с пассажирами в интерьере теперь являются частью Поезда A.

На Python это выглядит так:

Python Скопировать код train_a = ['🚃', '🚃', '🚃'] incoming_cars = ['🧑', '🧑', '🧑'] train_a[1:1] = incoming_cars # Вставляем на позицию с индексом 1.

Теперь перед нами длинный поезд, составленный из разных вагонов!

Надежные способы объединения списков

Кроме вставки одного списка в другой, доступны и другие способы их объединения.

Конкатенация: как звенья в одной цепи

Конкатенация объединяет списки конец к концу:

Python Скопировать код # Объединяем списки... new_list = list1 + list2 # Вместе они образуют новый список.

Максимальное использование срезов: меняем форму и содержание

Модифицируем исходный список, заменяя некоторые его элементы другим списком:

Python Скопировать код # Вставим новый срез! list1[1:3] = list2 # Замена старых элементов новыми.

Оптимизация для больших данных

Если у вас в работе большой объем данных, примените extend или операции со срезами для расширения списка, чтобы не растрачивать лишнюю память и сохранить структуру данных.

Ошибки и запасы: без неприятных сюрпризов при работе со списками

Для более аккуратной работы со списками избегайте следующих ошибок:

При попытке получить плоский список, функция append может случайно создать вложенный список.

может случайно создать вложенный список. Не забывайте: insert , append и extend модифицируют исходный список.

, и модифицируют исходный список. Использование операции + может вызвать неоправданный расход памяти.

Полезные материалы