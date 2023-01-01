logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Python
arrow
Вставка списков внутрь другого списка в Python: синтаксис
Перейти

Вставка списков внутрь другого списка в Python: синтаксис

#Основы Python  #Списки, кортежи, множества  #Типы данных  
Быстрый ответ

Для вставки списка list2 в список list1 на конкретную позицию используйте срезы следующим образом: list1[start:start] = list2:

Python
Скопировать код
list1 = [1, 2, 5]
list2 = [3, 4]
list1[2:2] = list2
print(list1)  # Выведет: [1, 2, 3, 4, 5]

Теперь давайте более подробно разберемся с вставкой списков.

Добавить, расширить или вставить: три важных подхода

Python предоставляет разные методы для работы со списками, и каждый из них применим для своих задач.

Append в сравнении с extend: когда счет идет на каждый элемент

  • list.append(x) — хотите добавить элемент x как единое целое? x будет включен в список как отдельный элемент, при этом если x является списком, то он будет добавлен как подсписок.
  • list.extend(iterable) — хотите расширить список? Используйте этот метод, чтобы добавить в конец списка все элементы итерируемого объекта iterable.

Искусство вставки: каждый элемент на своем месте

  • list.insert(i, x) — вставляет элемент x на позицию c индексом i, обеспечивая таким образом точную точку вставки.
Python
Скопировать код
# Продемонстрируем list.insert(i, x) на практике.
list1 = [1, 2, 5]
list2 = [3, 4]
list1.insert(2, list2)
print(list1)  # Получим: [1, 2, [3, 4], 5]

Игра с срезами: точность на стыке элементов

Используйте срезы для аккуратной вставки list2 в list1 без создания дополнительных уровней вложенности:

Python
Скопировать код
# Вставляем аккуратно и точно!
list1[start:end] = list2

Когда уникальность дороже всего

Если вы предпочитаете уникальные значения, примените вычитание множеств, чтобы добавить в список только те элементы, которых в нем еще нет:

Python
Скопировать код
# Добавляем только неповторяющиеся элементы
list1.extend(set(list2) – set(list1))

Визуализация

Возьмем для примера списки, представляющие собой вагоны поезда: list1 — это уже существующий поезд, а list2 — это новые вагоны, которые мы планируем прицепить.

Markdown
Скопировать код
Поезд A (🚂): [🚃, 🚃, 🚃]
Новые вагоны (🚋): [🧑,🧑,🧑]

Подсоединяем новые вагоны на вторую позицию:

Markdown
Скопировать код
🚂 == 🚃 == 🚋👥 == 🚃 == 🚃
# Новые вагоны с пассажирами в интерьере теперь являются частью Поезда A.

На Python это выглядит так:

Python
Скопировать код
train_a = ['🚃', '🚃', '🚃']
incoming_cars = ['🧑', '🧑', '🧑']

train_a[1:1] = incoming_cars  # Вставляем на позицию с индексом 1.

Теперь перед нами длинный поезд, составленный из разных вагонов!

Надежные способы объединения списков

Кроме вставки одного списка в другой, доступны и другие способы их объединения.

Конкатенация: как звенья в одной цепи

Конкатенация объединяет списки конец к концу:

Python
Скопировать код
# Объединяем списки...
new_list = list1 + list2  # Вместе они образуют новый список.

Максимальное использование срезов: меняем форму и содержание

Модифицируем исходный список, заменяя некоторые его элементы другим списком:

Python
Скопировать код
# Вставим новый срез!
list1[1:3] = list2  # Замена старых элементов новыми.

Оптимизация для больших данных

Если у вас в работе большой объем данных, примените extend или операции со срезами для расширения списка, чтобы не растрачивать лишнюю память и сохранить структуру данных.

Ошибки и запасы: без неприятных сюрпризов при работе со списками

Для более аккуратной работы со списками избегайте следующих ошибок:

  • При попытке получить плоский список, функция append может случайно создать вложенный список.
  • Не забывайте: insert, append и extend модифицируют исходный список.
  • Использование операции + может вызвать неоправданный расход памяти.

Таисия Ермакова

backend-разработчик

