Вставка списков внутрь другого списка в Python: синтаксис
Быстрый ответ
Для вставки списка
list2 в список
list1 на конкретную позицию используйте срезы следующим образом:
list1[start:start] = list2:
list1 = [1, 2, 5]
list2 = [3, 4]
list1[2:2] = list2
print(list1) # Выведет: [1, 2, 3, 4, 5]
Теперь давайте более подробно разберемся с вставкой списков.
Добавить, расширить или вставить: три важных подхода
Python предоставляет разные методы для работы со списками, и каждый из них применим для своих задач.
Append в сравнении с extend: когда счет идет на каждый элемент
list.append(x)— хотите добавить элемент
xкак единое целое?
xбудет включен в список как отдельный элемент, при этом если
xявляется списком, то он будет добавлен как подсписок.
list.extend(iterable)— хотите расширить список? Используйте этот метод, чтобы добавить в конец списка все элементы итерируемого объекта
iterable.
Искусство вставки: каждый элемент на своем месте
list.insert(i, x)— вставляет элемент
xна позицию c индексом
i, обеспечивая таким образом точную точку вставки.
# Продемонстрируем list.insert(i, x) на практике.
list1 = [1, 2, 5]
list2 = [3, 4]
list1.insert(2, list2)
print(list1) # Получим: [1, 2, [3, 4], 5]
Игра с срезами: точность на стыке элементов
Используйте срезы для аккуратной вставки
list2 в
list1 без создания дополнительных уровней вложенности:
# Вставляем аккуратно и точно!
list1[start:end] = list2
Когда уникальность дороже всего
Если вы предпочитаете уникальные значения, примените вычитание множеств, чтобы добавить в список только те элементы, которых в нем еще нет:
# Добавляем только неповторяющиеся элементы
list1.extend(set(list2) – set(list1))
Визуализация
Возьмем для примера списки, представляющие собой вагоны поезда:
list1 — это уже существующий поезд, а
list2 — это новые вагоны, которые мы планируем прицепить.
Поезд A (🚂): [🚃, 🚃, 🚃]
Новые вагоны (🚋): [🧑,🧑,🧑]
Подсоединяем новые вагоны на вторую позицию:
🚂 == 🚃 == 🚋👥 == 🚃 == 🚃
# Новые вагоны с пассажирами в интерьере теперь являются частью Поезда A.
На Python это выглядит так:
train_a = ['🚃', '🚃', '🚃']
incoming_cars = ['🧑', '🧑', '🧑']
train_a[1:1] = incoming_cars # Вставляем на позицию с индексом 1.
Теперь перед нами длинный поезд, составленный из разных вагонов!
Надежные способы объединения списков
Кроме вставки одного списка в другой, доступны и другие способы их объединения.
Конкатенация: как звенья в одной цепи
Конкатенация объединяет списки конец к концу:
# Объединяем списки...
new_list = list1 + list2 # Вместе они образуют новый список.
Максимальное использование срезов: меняем форму и содержание
Модифицируем исходный список, заменяя некоторые его элементы другим списком:
# Вставим новый срез!
list1[1:3] = list2 # Замена старых элементов новыми.
Оптимизация для больших данных
Если у вас в работе большой объем данных, примените
extend или операции со срезами для расширения списка, чтобы не растрачивать лишнюю память и сохранить структуру данных.
Ошибки и запасы: без неприятных сюрпризов при работе со списками
Для более аккуратной работы со списками избегайте следующих ошибок:
- При попытке получить плоский список, функция
appendможет случайно создать вложенный список.
- Не забывайте:
insert,
appendи
extendмодифицируют исходный список.
- Использование операции
+может вызвать неоправданный расход памяти.
Таисия Ермакова
backend-разработчик