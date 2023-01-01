Все возможные POS-теги NLTK: полный список для анализа

#Разное  
Быстрый ответ

Для того чтобы получить перечень POS-тегов NLTK, используемых в тегсете Penn Treebank, следует применить следующий код:

import nltk
  
# Если пакет отсутствует, начните по его загрузке
nltk.download('tagsets')

tagdict = nltk.data.load('help/tagsets/upenn_tagset.pickle')
# Выведем список тегов
print(sorted(tagdict.keys()))

Этот код выведет отсортированный список POS-тегов, используемых в инструментах разметки библиотеки NLTK.

Суть POS-тегов NLTK

Теперь, когда вы уже имеете полный список POS-тегов NLTK, давайте глубже изучим их сущность. Эти теги происходят из проекта Penn Treebank и они охватывают почти все лингвистические элементы: от обычных существительных и глаголов, прилагательных и наречий до специализированных тегов сравнительной и превосходной формы.

Анатомия тегов

Каждый POS-тег точно определяет функцию слова в предложении. К примеру, теги JJ, JJR и JJS обозначают положительную, сравнительную и превосходную формы прилагательных. Их использование оказывает существенное влияние в различных отраслях обработки естественного языка.

Магия NLTK в действии

С помощью функции nltk.pos_tag(), мы можем применять тегсет Penn Treebank для автоматической POS-разметки, основываясь на встроенном обучающем корпусе. Точность результатов может быть разной в зависимости от выбора теггера и обучающего корпуса.

Для более глубокого понимания предлагаем посетить веб-сайт nltk.org, где вы найдете полезные примеры и материалы по теме разметки. А словарь тегов NLTK (tagdict) позволит найти нужный POS-тег с максимальной эффективностью.

Преодоление трудностей: основные проблемы при POS-разметке

Чаще всего проблемы при разметке возникают из-за многозначности контекстуальных значений слов. В NLTK такие задачи решаются с помощью контекстуальных теггеров, однако важно всегда осуществлять дополнительную проверку полученных результатов.

Как поступить, когда теги ведут себя непредсказуемо

Если результаты работы nltk.pos_tag() отличаются от ожидаемых, вероятно, стоит проанализировать обучающую выборку и контекст анализируемого текста. Ведь контекст играет ключевую роль!

Не только Penn Treebank

NLTK поддерживает множество различных наборов тегов. Для интернациональных проектов уместно обратить внимание на универсальную систему POS-тегов.

Настройка собственных тегов

Вы можете обучить свой собственный теггер с использованием собственного датасета, если стандартные наборы тегов не соответствуют вашим требованиям.

Визуализация

Вот упрощенная диаграмма, иллюстрирующая POS-теги:

𝄞 Оркестр POS-тегов 𝄞

| Слово (Инструмент) | POS-тег (Роль)      |
| ----------------- | -------------------- |
| 🥁 Существительное | NN, NNP, NNS, NNPS   |
| 🎺 Глагол          | VB, VBD, VBG, VBN    |
| 🎷 Прилагательное  | JJ, JJR, JJS         |
| 🎹 Наречие         | RB, RBR, RBS         |
| 🎸 Предлог         | IN                   |
| 🎻 Местоимение     | PRP, PRP$, WP, WP$   |
| 🎺 Союз            | CC                   |
| 🎼 Междометие      | UH                   |

В каждом предложении каждое слово играет свою уникальную роль, словно ноты в музыкальной композиции.

Продвинутое использование POS-тегов

Теги вроде NNP и NNPS, которые используются для имен собственных и их множественной формы, особенно ценны в задачах распознавания именованных сущностей (NER).

POS-разметка в машинном обучении

В сфере машинного обучения POS-теги являются крайне важными признаками для классификации текстов и анализа сентимента, что наряду с другими факторами повышает качество моделей.

Использование возможностей NLTK для POS-разметки

Грамотное использование инструментов POS-разметки NLTK способствует улучшению исследовательских результатов в области обработки естественного языка.

  1. NLTK :: nltk.tag package — официальная документация по модулю разметки NLTK.
  2. Penn Treebank P.O.S. Tags — полное руководство по POS-тегам Penn Treebank.
  3. 5. Categorizing and Tagging Words — глава из книги NLTK, содержащая множество примеров и полезной информации.
  4. GitHub – nltk/nltk: NLTK Source — репозиторий NLTK на GitHub для отслеживания последних обновлений проекта.
  5. Newest 'nltk' Questions – Stack Overflow — сообщество на Stack Overflow для решения вопросов связанных с NLTK.
  6. Universal POS tags — более подробная информация о универсальном наборе POS-тегов.
  7. Commits · nltk/nltk · GitHub — история коммитов в репозитории NLTK, позволяющая слежение за развитием проекта.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

