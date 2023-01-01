Все возможные POS-теги NLTK: полный список для анализа#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы получить перечень POS-тегов NLTK, используемых в тегсете Penn Treebank, следует применить следующий код:
import nltk
# Если пакет отсутствует, начните по его загрузке
nltk.download('tagsets')
tagdict = nltk.data.load('help/tagsets/upenn_tagset.pickle')
# Выведем список тегов
print(sorted(tagdict.keys()))
Этот код выведет отсортированный список POS-тегов, используемых в инструментах разметки библиотеки NLTK.
Суть POS-тегов NLTK
Теперь, когда вы уже имеете полный список POS-тегов NLTK, давайте глубже изучим их сущность. Эти теги происходят из проекта Penn Treebank и они охватывают почти все лингвистические элементы: от обычных существительных и глаголов, прилагательных и наречий до специализированных тегов сравнительной и превосходной формы.
Анатомия тегов
Каждый POS-тег точно определяет функцию слова в предложении. К примеру, теги
JJ,
JJR и
JJS обозначают положительную, сравнительную и превосходную формы прилагательных. Их использование оказывает существенное влияние в различных отраслях обработки естественного языка.
Магия NLTK в действии
С помощью функции nltk.pos_tag(), мы можем применять тегсет Penn Treebank для автоматической POS-разметки, основываясь на встроенном обучающем корпусе. Точность результатов может быть разной в зависимости от выбора теггера и обучающего корпуса.
Учебные ресурсы
Для более глубокого понимания предлагаем посетить веб-сайт nltk.org, где вы найдете полезные примеры и материалы по теме разметки. А словарь тегов NLTK (
tagdict) позволит найти нужный POS-тег с максимальной эффективностью.
Преодоление трудностей: основные проблемы при POS-разметке
Чаще всего проблемы при разметке возникают из-за многозначности контекстуальных значений слов. В NLTK такие задачи решаются с помощью контекстуальных теггеров, однако важно всегда осуществлять дополнительную проверку полученных результатов.
Как поступить, когда теги ведут себя непредсказуемо
Если результаты работы
nltk.pos_tag() отличаются от ожидаемых, вероятно, стоит проанализировать обучающую выборку и контекст анализируемого текста. Ведь контекст играет ключевую роль!
Не только Penn Treebank
NLTK поддерживает множество различных наборов тегов. Для интернациональных проектов уместно обратить внимание на универсальную систему POS-тегов.
Настройка собственных тегов
Вы можете обучить свой собственный теггер с использованием собственного датасета, если стандартные наборы тегов не соответствуют вашим требованиям.
Визуализация
Вот упрощенная диаграмма, иллюстрирующая POS-теги:
𝄞 Оркестр POS-тегов 𝄞
| Слово (Инструмент) | POS-тег (Роль) |
| ----------------- | -------------------- |
| 🥁 Существительное | NN, NNP, NNS, NNPS |
| 🎺 Глагол | VB, VBD, VBG, VBN |
| 🎷 Прилагательное | JJ, JJR, JJS |
| 🎹 Наречие | RB, RBR, RBS |
| 🎸 Предлог | IN |
| 🎻 Местоимение | PRP, PRP$, WP, WP$ |
| 🎺 Союз | CC |
| 🎼 Междометие | UH |
В каждом предложении каждое слово играет свою уникальную роль, словно ноты в музыкальной композиции.
Продвинутое использование POS-тегов
Теги вроде
NNP и
NNPS, которые используются для имен собственных и их множественной формы, особенно ценны в задачах распознавания именованных сущностей (NER).
POS-разметка в машинном обучении
В сфере машинного обучения POS-теги являются крайне важными признаками для классификации текстов и анализа сентимента, что наряду с другими факторами повышает качество моделей.
Использование возможностей NLTK для POS-разметки
Грамотное использование инструментов POS-разметки NLTK способствует улучшению исследовательских результатов в области обработки естественного языка.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы