50 ключевых вопросов на собеседовании Python-разработчика: подготовка

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Python-разработчики, готовящиеся к собеседованиям

Специалисты, стремящиеся улучшить свои навыки программирования и уверенность при прохождении интервью

Рекрутеры и менеджеры по найму, желающие понять, какие вопросы задавать кандидатам на позицию Python-разработчика Собеседование на Python-разработчика — игра, где ставки высоки, а правила меняются от компании к компании. Один неверный ответ может стоить вам работы мечты, а правильная подготовка открывает двери в топовые IT-компании с шестизначными зарплатами. Изучив топ-50 вопросов, от базовых понятий до сложных архитектурных решений, вы сформируете арсенал знаний, который впечатлит даже самого придирчивого технического интервьюера. Готовы превратить стрессовое собеседование в демонстрацию вашего мастерства? 🐍

Как подготовиться к собеседованию на Python-разработчика

Подготовка к техническому интервью — процесс, требующий системного подхода. Многие разработчики совершают фатальную ошибку, пытаясь за ночь выучить все концепции Python. Результат предсказуем: поверхностные знания, которые рассыпаются при первом же уточняющем вопросе интервьюера.

Эффективная подготовка включает несколько ключевых компонентов:

Диагностика текущего уровня — определите, к какой категории вы относитесь (junior, middle, senior), и сфокусируйтесь на соответствующих вопросах.

— определите, к какой категории вы относитесь (junior, middle, senior), и сфокусируйтесь на соответствующих вопросах. Регулярная практика кодирования — решайте алгоритмические задачи на платформах вроде LeetCode или HackerRank, фокусируясь на задачах с использованием Python.

— решайте алгоритмические задачи на платформах вроде LeetCode или HackerRank, фокусируясь на задачах с использованием Python. Глубокое понимание основ — изучите детально работу GIL, модель памяти, особенности ООП в Python и другие фундаментальные концепции.

— изучите детально работу GIL, модель памяти, особенности ООП в Python и другие фундаментальные концепции. Знание экосистемы — ознакомьтесь с популярными фреймворками и библиотеками (Django, Flask, Pandas, NumPy), релевантными для вашей специализации.

— ознакомьтесь с популярными фреймворками и библиотеками (Django, Flask, Pandas, NumPy), релевантными для вашей специализации. Проработка реальных кейсов — подготовьте рассказы о проектах, в которых вы участвовали, с акцентом на технические решения и ваш вклад.

Андрей Петров, Senior Python Developer Я провалил три собеседования подряд, прежде чем понял свою ошибку. Я готовился хаотично: читал статьи, смотрел видео, но не систематизировал знания. Для четвертого интервью я составил таблицу тем с приоритетами, ежедневно уделял два часа практике и записывал ответы на диктофон, анализируя их качество. Кроме того, я провел пять пробных собеседований с коллегами, что помогло выявить пробелы в знаниях о многопоточности и асинхронном программировании. В результате четвертое собеседование в компании, о которой я мечтал, прошло блестяще — интервьюер даже заметил: "Редко встречаю кандидатов с таким структурированным мышлением".

Важный аспект подготовки — понимание типичной структуры технического собеседования для Python-разработчиков:

Этап Длительность Содержание Рекомендации Общие вопросы по программированию 10-15 минут Алгоритмы, структуры данных, паттерны проектирования Повторите базовые алгоритмы сортировки и поиска Специфические вопросы по Python 20-30 минут Особенности языка, GIL, метаклассы, декораторы Практикуйте объяснение сложных концепций простым языком Практическое задание 30-60 минут Написание кода, решение алгоритмических задач Тренируйтесь писать код без IDE, проговаривая процесс мышления Системное проектирование 15-20 минут Архитектура приложений, масштабирование Изучите принципы SOLID и архитектурные паттерны Вопросы кандидата 5-10 минут Возможность задать вопросы интервьюеру Подготовьте вопросы, демонстрирующие ваш интерес к компании

Помните: интервьюеры ценят не только правильные ответы, но и ход мыслей. Умение структурированно рассуждать, признавать пробелы в знаниях и задавать уточняющие вопросы часто ценится выше идеальных, но заготовленных ответов. 🧠

Базовые вопросы по Python для junior-специалистов

Junior-разработчикам необходимо продемонстрировать твердое понимание основ Python. На этом уровне интервьюеры оценивают базовые знания и потенциал роста, а не глубокую экспертизу. Рассмотрим ключевые вопросы, которые регулярно появляются на собеседованиях начального уровня.

1. В чем разница между списками и кортежами в Python? Списки (lists) являются изменяемыми, кортежи (tuples) — неизменяемыми. Кортежи обычно используются для гетерогенных данных, списки — для гомогенных. Кортежи занимают меньше памяти и обеспечивают защиту от непреднамеренных изменений.

2. Что такое PEP 8? PEP 8 — руководство по стилю кодирования на Python, описывающее соглашения о форматировании: отступы (4 пробела), максимальную длину строки (79 символов), соглашения об именовании и другие стилистические рекомендации для повышения читаемости кода.

3. Как работают словари в Python и какова их внутренняя реализация? Словари — это коллекции пар ключ-значение, реализованные через хеш-таблицы. Ключи должны быть неизменяемыми объектами. Доступ к элементам выполняется за постоянное время O(1) в среднем случае.

4. Объясните работу с исключениями в Python. Обработка исключений выполняется через блоки try/except/else/finally. Это позволяет изящно обрабатывать ошибки и обеспечивать корректное выполнение критических операций (например, закрытие файлов) даже при возникновении ошибок.

Python Скопировать код try: # Код, который может вызвать исключение result = x / y except ZeroDivisionError: # Обработка конкретного исключения print("Деление на ноль!") except Exception as e: # Обработка других исключений print(f"Ошибка: {e}") else: # Выполняется, если исключений не возникло print(f"Результат: {result}") finally: # Выполняется всегда print("Операция завершена")

5. Что такое генераторы и генераторные выражения? Генераторы — это функции, возвращающие итерируемый объект с помощью yield вместо return. Они создают значения "на лету" и не хранят весь набор данных в памяти, что делает их эффективными для работы с большими наборами данных.

6. Как работают списковые включения (list comprehensions)? Списковые включения — это синтаксический сахар для создания списков. Они обеспечивают более элегантную и читаемую альтернативу циклам for с условными проверками.

Python Скопировать код # Традиционный подход squares = [] for i in range(10): squares.append(i**2) # Списковое включение squares = [i**2 for i in range(10)] # С условием even_squares = [i**2 for i in range(10) if i % 2 == 0]

7. Объясните разницу между методами __new__ и __init__ . __new__ — статический метод, отвечающий за создание экземпляра класса. __init__ инициализирует уже созданный экземпляр. __new__ вызывается перед __init__ и может возвращать экземпляр другого класса.

8. Что такое менеджеры контекста и как их использовать? Менеджеры контекста (context managers) обеспечивают корректное выполнение операций инициализации и очистки ресурсов. Реализуются через протокол __enter__ / __exit__ или декоратор @contextmanager .

Python Скопировать код # Использование менеджера контекста для работы с файлами with open('file.txt', 'r') as f: data = f.read() # Файл автоматически закрывается при выходе из блока with

9. Как работает сборщик мусора в Python? Python использует подсчет ссылок как основной механизм сборки мусора. Когда количество ссылок на объект достигает нуля, объект удаляется. Дополнительно используется циклический сборщик для обнаружения и удаления циклических ссылок.

10. Что такое декораторы и как они работают? Декораторы — это функции высшего порядка, которые принимают функцию и возвращают новую функцию, расширяя поведение оригинальной без изменения ее кода. Часто используются для логирования, кэширования, проверки прав доступа.

Python Скопировать код def logged(func): def wrapper(*args, **kwargs): print(f"Вызов {func.__name__} с аргументами {args}, {kwargs}") result = func(*args, **kwargs) print(f"Результат: {result}") return result return wrapper @logged def add(x, y): return x + y # Теперь при вызове add() будет выводиться дополнительная информация result = add(2, 3) # Вызов add с аргументами (2, 3), {} # Результат: 5

Помимо теоретических вопросов, junior-разработчикам стоит быть готовыми к вопросам о стандартных библиотеках Python:

collections — расширенные типы данных (defaultdict, Counter, OrderedDict)

— расширенные типы данных (defaultdict, Counter, OrderedDict) itertools — функции для эффективной работы с итераторами

— функции для эффективной работы с итераторами functools — инструменты для функционального программирования

— инструменты для функционального программирования datetime — работа с датами и временем

— работа с датами и временем json/pickle — сериализация и десериализация данных

Готовность ответить на эти базовые вопросы формирует необходимый фундамент для успешного прохождения интервью на позицию начинающего Python-разработчика. 🚀

Средний уровень: вопросы по Python для middle-разработчиков

Middle-разработчик должен не просто знать базовые конструкции, но и глубоко понимать принципы работы Python, оптимизации кода и продвинутые концепции языка. На этом уровне интервьюеры ожидают от кандидата самостоятельности, опыта принятия технических решений и способности объяснить нюансы выбранных подходов.

Елена Соколова, Tech Lead Python Я проводила собеседования на позицию middle Python-разработчика для проекта по обработке больших данных. Один кандидат особенно запомнился: когда я спросила о GIL и многопоточности, вместо заученного определения он рассказал, как столкнулся с проблемой производительности в реальном проекте. Он объяснил, как использовал профилирование для выявления узких мест, сравнил подходы с threading и multiprocessing, показал графики бенчмарков и объяснил, почему в конкретном случае переход на asyncio дал 30% прирост скорости. Такой практический подход к ответу, основанный на реальном опыте, а не на теоретических знаниях, сразу выделил его среди других кандидатов. Мы предложили ему позицию в тот же день.

Рассмотрим ключевые вопросы среднего уровня сложности:

11. Объясните Global Interpreter Lock (GIL) и его влияние на многопоточность в Python. GIL — это механизм, который позволяет только одному потоку выполнять байт-код Python одновременно. Это обеспечивает безопасность памяти, но ограничивает истинный параллелизм CPU-bound задач в многопоточных программах. Для CPU-интенсивных задач обычно используют multiprocessing, а для I/O-bound задач threading или asyncio.

12. Как работают метаклассы в Python и для чего они используются? Метаклассы — это классы, создающие другие классы. Они позволяют изменять процесс создания класса, добавляя атрибуты, методы или изменяя существующие. Используются для реализации ORMs, валидации атрибутов класса, автоматической регистрации классов и создания API.

Python Скопировать код class MetaValidator(type): def __new__(mcs, name, bases, attrs): # Проверяем, что все публичные методы имеют документацию for attr_name, attr_value in attrs.items(): if not attr_name.startswith('_') and callable(attr_value): if not attr_value.__doc__: raise TypeError(f"Метод {name}.{attr_name} должен иметь документацию") return super().__new__(mcs, name, bases, attrs) class MyClass(metaclass=MetaValidator): def method_with_doc(self): """Этот метод имеет документацию.""" pass def method_without_doc(self): # Вызовет ошибку TypeError при определении класса pass

13. Объясните принцип работы декораторов с параметрами. Декораторы с параметрами — это функции, возвращающие декоратор. Они позволяют настраивать поведение декоратора через параметры, делая его более гибким.

Python Скопировать код def repeat(times): def decorator(func): def wrapper(*args, **kwargs): results = [] for _ in range(times): results.append(func(*args, **kwargs)) return results return wrapper return decorator @repeat(times=3) def say_hello(): return "Hello" print(say_hello()) # ['Hello', 'Hello', 'Hello']

14. Как работают дескрипторы и когда их стоит использовать? Дескрипторы — это объекты, реализующие протокол __get__ , __set__ или __delete__ . Они позволяют контролировать доступ к атрибутам класса. Применяются для валидации, вычисляемых свойств, ленивой загрузки данных.

15. Объясните различия между __getattr__ , __getattribute__ и дескрипторами. __getattr__ вызывается, когда атрибут не найден. __getattribute__ вызывается при любом доступе к атрибуту и может перехватить все обращения. Дескрипторы определяют поведение конкретных атрибутов. Неправильное использование __getattribute__ может вызвать бесконечную рекурсию.

16. Какие методы оптимизации производительности Python-кода вы знаете? Оптимизация включает профилирование (cProfile, line_profiler), использование оптимизированных структур данных, генераторов вместо списков для больших наборов данных, JIT-компиляторов (PyPy, Numba), перенос критических участков на Cython/C и применение многопроцессорности для CPU-bound задач.

17. Объясните работу с асинхронным программированием в Python (asyncio). asyncio — это библиотека для написания конкурентного кода с использованием синтаксиса async/await. Она позволяет обрабатывать множество I/O-операций без блокировки в рамках одного потока, что повышает эффективность I/O-bound приложений.

Python Скопировать код import asyncio async def fetch_data(url): print(f"Начинаем загрузку {url}") await asyncio.sleep(2) # Имитация I/O операции print(f"Данные с {url} получены") return f"Результат от {url}" async def main(): # Запускаем задачи конкурентно results = await asyncio.gather( fetch_data("example.com/1"), fetch_data("example.com/2"), fetch_data("example.com/3") ) print(results) # Выполнение займет примерно 2 секунды, а не 6 asyncio.run(main())

18. Как работают генераторы и корутины? В чем разница между ними? Генераторы — это функции с yield, которые возвращают итератор. Корутины (async функции) — это расширение генераторов, позволяющее приостанавливать и возобновлять выполнение функции с сохранением состояния. Основное различие: генераторы производят данные, корутины потребляют данные и позволяют двунаправленную коммуникацию.

19. Объясните процесс импорта модулей в Python и систему поиска модулей. При импорте Python ищет модуль в следующих местах: текущий каталог, PYTHONPATH, стандартные библиотеки, каталоги .pth-файлов. Система импорта включает поиск, компиляцию (при необходимости), выполнение кода модуля и кэширование. Результат кэшируется в sys.modules для избежания повторной загрузки.

20. Какие паттерны проектирования вы использовали в Python-проектах? Среди популярных паттернов: Singleton (для доступа к базе данных), Factory Method (создание объектов без указания конкретного класса), Observer (механизм событий), Strategy (изменение алгоритма во время выполнения), Decorator (расширение функциональности объектов).

Паттерн Описание Применение в Python Потенциальные проблемы Singleton Гарантирует, что класс имеет только один экземпляр Соединения с БД, логгеры, кэши Затрудняет тестирование, нарушает SRP Factory Создает объекты без указания конкретного класса Конфигурируемые объекты, плагины Может усложнить код при небольшой иерархии Observer Определяет зависимость "один ко многим" между объектами GUI-приложения, обработка событий Непредсказуемость порядка оповещения наблюдателей Strategy Определяет семейство алгоритмов и делает их взаимозаменяемыми Различные алгоритмы сортировки, валидации Клиент должен знать о различных стратегиях Decorator Динамически добавляет объекту новые обязанности Логирование, кэширование, авторизация Может привести к большому количеству мелких классов

21. Как работает управление памятью в Python? Python использует автоматическое управление памятью с подсчетом ссылок и циклическим сборщиком мусора. Для оптимизации применяются пулы объектов (для небольших целых чисел), а для минимизации фрагментации — специальные стратегии выделения памяти.

22. Что такое контекстные переменные и как их использовать? Контекстные переменные (contextvars) позволяют хранить значения в контексте выполнения и обеспечивают изоляцию между различными задачами asyncio. Это улучшенная альтернатива threading.local для асинхронного кода.

23. Объясните принцип работы property-декораторов и их преимущества. Property-декораторы позволяют определять методы, которые ведут себя как атрибуты. Они обеспечивают инкапсуляцию, валидацию, вычисляемые свойства без изменения API класса.

Python Скопировать код class Person: def __init__(self, name, age): self._name = name self._age = age @property def age(self): return self._age @age.setter def age(self, value): if value < 0: raise ValueError("Возраст не может быть отрицательным") self._age = value @property def is_adult(self): return self._age >= 18 person = Person("Alice", 25) print(person.age) # 25 person.age = 30 # Использование setter print(person.is_adult) # True

24. Какие проблемы могут возникнуть при работе с многопоточностью/многопроцессностью и как их решать? Основные проблемы: состояние гонки (race conditions), взаимная блокировка (deadlocks), проблема производителя-потребителя. Решения: использование блокировок (Lock, RLock), семафоров, очередей, избегание сложных блокировок, применение синхронизации только когда необходимо.

25. Расскажите о модуле collections в стандартной библиотеке Python. collections предоставляет специализированные контейнеры: Counter (подсчет элементов), defaultdict (словарь с дефолтными значениями), deque (эффективная двусторонняя очередь), namedtuple (именованные кортежи), OrderedDict (словарь с сохранением порядка вставки, в новых версиях Python обычные dict также сохраняют порядок).

Для middle-разработчика критично не только знать ответы на эти вопросы, но и уметь демонстрировать понимание практического применения этих концепций в реальных проектах. 🔧

Senior Python: сложные вопросы для опытных разработчиков

Senior-разработчики должны демонстрировать глубокое понимание внутренних механизмов Python, архитектурных решений и оптимизации производительности. На этом уровне ожидается не просто знание синтаксиса и концепций, а понимание всей экосистемы Python, включая CPython, альтернативные реализации и способы взаимодействия с низкоуровневым кодом.

26. Объясните принципы работы интерпретатора Python и этапы выполнения кода. Интерпретатор Python работает в несколько этапов: лексический анализ (токенизация), синтаксический анализ (построение AST), компиляция (преобразование AST в байт-код) и выполнение байт-кода виртуальной машиной. Понимание этих этапов позволяет оптимизировать код и эффективно использовать такие инструменты как ast и dis.

27. Расскажите об устройстве объектной модели Python. Всё в Python является объектами, включая функции, классы и модули. Каждый объект имеет идентификатор, тип и значение. Объектная модель включает MRO (Method Resolution Order) для наследования, дескрипторы для управления доступом к атрибутам, и протоколы для определения поведения объектов (итерации, контекстные менеджеры и т.д.).

28. Как работают slots и когда их следует использовать? slots позволяет явно определить все атрибуты класса, предотвращая создание динамического словаря dict. Это уменьшает расход памяти (до 50%) и слегка ускоряет доступ к атрибутам. Однако slots ограничивает динамическое добавление новых атрибутов и усложняет множественное наследование.

Python Скопировать код class RegularClass: pass class SlottedClass: __slots__ = ['x', 'y'] def __init__(self, x, y): self.x = x self.y = y # Демонстрация разницы в потреблении памяти import sys regular_objects = [RegularClass() for _ in range(1000000)] slotted_objects = [SlottedClass(0, 0) for _ in range(1000000)] print(f"Память regular: {sys.getsizeof(regular_objects[0]) * len(regular_objects)}") print(f"Память slotted: {sys.getsizeof(slotted_objects[0]) * len(slotted_objects)}")

29. Объясните работу с многопоточностью в Python и ограничения GIL. Как оптимизировать многопоточные программы? GIL (Global Interpreter Lock) позволяет только одному потоку выполнять байт-код Python, что ограничивает истинный параллелизм для CPU-bound задач. Для оптимизации: используйте threading для I/O-bound задач, multiprocessing для CPU-bound задач, минимизируйте обращения к GIL в критических секциях, используйте релизы GIL в C-расширениях и применяйте альтернативные реализации Python (PyPy) или JIT-компиляторы (Numba).

30. Расскажите о современных подходах к конкурентному программированию в Python. Современные подходы включают: asyncio для неблокирующего I/O и корутины, структурированный параллелизм с concurrent.futures, комбинирование асинхронности с многопроцессностью для гибридных нагрузок, применение специализированных фреймворков (Dask для распределенных вычислений) и интеграцию с C++/Rust через pybind11/PyO3 для высокопроизводительных компонентов.

31. Как проводить профилирование Python-кода и оптимизировать узкие места? Профилирование включает использование cProfile/lineprofiler для определения горячих точек, memoryprofiler для анализа памяти, tracemalloc для отслеживания утечек и py-spy для профилирования production-среды. Оптимизация: алгоритмические улучшения, кэширование результатов, использование оптимизированных структур данных, JIT-компиляция критических участков.

32. Расскажите о типизации в Python. Как использовать статическую типизацию и ее преимущества? Python 3.5+ поддерживает аннотации типов через модуль typing. Преимущества: раннее обнаружение ошибок с помощью mypy/pyright, улучшение документации кода, лучший IntelliSense в IDE. Сложности: увеличение объема кода, необходимость поддержки аннотаций в актуальном состоянии, особенности типизации для динамичных аспектов Python (метаклассы, функциональное программирование).

33. Объясните принципы метапрограммирования в Python и когда его следует применять. Метапрограммирование — это код, который манипулирует другим кодом. Включает метаклассы, декораторы, monkey patching, динамическое создание атрибутов/методов. Применяется для создания DSL, ORM, автоматической регистрации компонентов, валидации в момент определения классов. Требует осторожности из-за потенциального усложнения кода и снижения его читаемости.

34. Какие существуют альтернативные реализации Python и их особенности? Основные альтернативы CPython: PyPy (JIT-компиляция, выше скорость, собственный GIL), Jython (интеграция с Java, без GIL), IronPython (интеграция с .NET), MicroPython/CircuitPython (для микроконтроллеров), Stackless Python (микропотоки), Pyston (JIT-оптимизации для веб-серверов).

35. Как работает интеграция Python с C/C++ кодом? Расскажите о различных подходах. Основные подходы: Python C API (прямой доступ к CPython API), Cython (транслирует Python-подобный код в C), ctypes (вызов функций из динамических библиотек), CFFI (интерфейс взаимодействия с C), pybind11 (C++11 интеграция), Boost.Python (С++ обертки для Python). Выбор зависит от требований к производительности, удобства разработки и переносимости.

36. Объясните принципы Clean Architecture в контексте Python-приложений. Clean Architecture предполагает разделение приложения на слои: сущности (бизнес-объекты), use cases (бизнес-логика), интерфейсы (API, контроллеры), инфраструктура (БД, внешние сервисы). Ключевые принципы: зависимости направлены внутрь, внутренние слои не знают о внешних, бизнес-логика изолирована от деталей реализации. Реализуется через инверсию зависимостей, абстракции и тщательное проектирование границ модулей.

37. Какие архитектурные паттерны вы применяли в крупных Python-проектах? В зависимости от типа приложения: Hexagonal Architecture (порты и адаптеры для изоляции ядра), CQRS (разделение команд и запросов), Event Sourcing (хранение состояния как последовательности событий), Microservices (деление системы на независимые сервисы с асинхронной коммуникацией), DDD (моделирование на основе предметной области).

38. Расскажите о принципах эффективного тестирования Python-кода. Эффективное тестирование включает: многоуровневый подход (unit, integration, system, e2e тесты), TDD/BDD методологии, параметризованные тесты для покрытия множества сценариев, использование моков и стабов для изоляции тестов, property-based testing для обнаружения неочевидных ошибок, мутационное тестирование для оценки качества тестов, непрерывное выполнение тестов в CI/CD.

39. Как обеспечить устойчивость и отказоустойчивость в Python-приложениях? Ключевые аспекты: Circuit Breaker для предотвращения каскадных сбоев, Bulkhead для изоляции ресурсов, Timeout для ограничения времени ожидания, Retry с экспоненциальной задержкой, Rate Limiting для защиты от перегрузок, Graceful Degradation при отказе компонентов, распределенное логгирование, мониторинг и трассировка (OpenTelemetry), постоянные стресс-тесты системы.

40. Как реализовать безопасное и эффективное межпроцессное взаимодействие в Python? Для IPC можно использовать: multiprocessing.Queue/Pipe для коммуникации между процессами, shared memory через multiprocessing.Value/Array, использование базы данных или key-value хранилища (Redis), сетевые протоколы (socket, ZeroMQ), системные механизмы IPC (file, pipe, mmap), RPC через gRPC/Apache Thrift для более сложных сценариев.

Кандидаты на позицию Senior Python Developer должны не только знать ответы на эти вопросы, но и демонстрировать способность принимать архитектурные решения, анализировать компромиссы различных подходов и выбирать оптимальные инструменты для конкретных задач. 🏗️

Практические задачи по Python на технических собеседованиях

Помимо теоретических вопросов, технические интервью для Python-разработчиков обычно включают практические задания. Эти задачи позволяют оценить не только знания кандидата, но и его способность применять их на практике, алгоритмическое мышление и навыки написания чистого, эффективного кода.

Рассмотрим типичные практические задачи разного уровня сложности, которые часто встречаются на собеседованиях:

41. Задача на строки и базовые алгоритмы (Junior) Проверить, является ли строка палиндромом (читается одинаково в обоих направлениях, игнорируя пробелы, знаки препинания и регистр).

Python Скопировать код def is_palindrome(s): # Приводим к нижнему регистру и удаляем все нецифровые и небуквенные символы s = ''.join(c for c in s.lower() if c.isalnum()) return s == s[::-1] # Тесты assert is_palindrome("A man, a plan, a canal: Panama") == True assert is_palindrome("race a car") == False

42. Задача на работу с коллекциями (Junior) Найти первый неповторяющийся символ в строке.

Python Скопировать код def first_non_repeating_char(s): char_count = {} # Подсчитываем частоту каждого символа for char in s: char_count[char] = char_count.get(char, 0) + 1 # Находим первый символ с частотой 1 for char in s: if char_count[char] == 1: return char return None # Тесты assert first_non_repeating_char("leetcode") == "l" assert first_non_repeating_char("loveleetcode") == "v"

43. Задача на рекурсию (Junior+/Middle) Написать функцию для вычисления n-го числа Фибоначчи с использованием рекурсии и мемоизации.

Python Скопировать код def fibonacci(n, memo={}): if n in memo: return memo[n] if n <= 1: return n memo[n] = fibonacci(n-1, memo) + fibonacci(n-2, memo) return memo[n] # Тесты assert fibonacci(0) == 0 assert fibonacci(1) == 1 assert fibonacci(10) == 55

44. Задача на ООП (Middle) Реализуйте класс для работы с рациональными числами (дробями) с перегрузкой операторов.

Python Скопировать код from math import gcd class Fraction: def __init__(self, numerator, denominator): if denominator == 0: raise ZeroDivisionError("Denominator cannot be zero") # Нормализация знака if denominator < 0: numerator, denominator = -numerator, -denominator # Сокращение дроби g = gcd(abs(numerator), denominator) self.numerator = numerator // g self.denominator = denominator // g def __add__(self, other): if isinstance(other, int): other = Fraction(other, 1) return Fraction( self.numerator * other.denominator + other.numerator * self.denominator, self.denominator * other.denominator ) def __sub__(self, other): if isinstance(other, int): other = Fraction(other, 1) return Fraction( self.numerator * other.denominator – other.numerator * self.denominator, self.denominator * other.denominator ) def __mul__(self, other): if isinstance(other, int): other = Fraction(other, 1) return Fraction( self.numerator * other.numerator, self.denominator * other.denominator ) def __truediv__(self, other): if isinstance(other, int): other = Fraction(other, 1) return Fraction( self.numerator * other.denominator, self.denominator * other.numerator ) def __eq__(self, other): if isinstance(other, int): other = Fraction(other, 1) return (self.numerator == other.numerator and self.denominator == other.denominator) def __str__(self): if self.denominator == 1: return str(self.numerator) return f"{self.numerator}/{self.denominator}" # Тесты f1 = Fraction(1, 2) f2 = Fraction(1, 3) assert str(f1 + f2) == "5/6" assert str(f1 – f2) == "1/6" assert str(f1 * f2) == "1/6" assert str(f1 / f2) == "3/2"

45. Задача на алгоритмы и структуры данных (Middle) Реализовать алгоритм обхода бинарного дерева в ширину (BFS) и вернуть значения узлов по уровням.

Python Скопировать код from collections import deque class TreeNode: def __init__(self, val=0, left=None, right=None): self.val = val self.left = left self.right = right def level_order_traversal(root): if not root: return [] result = [] queue = deque([root]) while queue: level_size = len(queue) level_values = [] for _ in range(level_size): node = queue.popleft() level_values.append(node.val) if node.left: queue.append(node.left) if node.right: queue.append(node.right) result.append(level_values) return result # Тесты tree = TreeNode(3, TreeNode(9), TreeNode(20, TreeNode(15), TreeNode(7))) assert level_order_traversal(tree) == [[3], [9, 20], [15, 7]]

46. Задача на обработку исключений и контекстные менеджеры (Middle) Реализуйте контекстный менеджер для измерения времени выполнения кода и логирования исключений.

Python Скопировать код import time import logging import traceback from contextlib import contextmanager @contextmanager def measure_execution_time(task_name): start_time = time.time() try: yield elapsed_time = time.time() – start_time logging.info(f"Task '{task_name}' completed in {elapsed_time:.4f} seconds") except Exception as e: elapsed_time = time.time() – start_time logging.error(f"Task '{task_name}' failed after {elapsed_time:.4f} seconds") logging.error(f"Error: {str(e)}") logging.debug(f"Traceback: {traceback.format_exc()}") raise # Использование logging.basicConfig(level=logging.INFO) def complex_calculation(): time.sleep(0.1) return 42 def failing_calculation(): time.sleep(0.1) raise ValueError("Something went wrong") with measure_execution_time("Complex calculation"): result = complex_calculation() print(f"Result: {result}") try: with measure_execution_time("Failing calculation"): failing_calculation() except ValueError: print("Caught the expected error")

47. Задача на многопоточность/асинхронность (Middle+/Senior) Реализовать асинхронную функцию, которая параллельно загружает данные из нескольких URL и обрабатывает результаты.